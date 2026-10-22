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शिवा की मौत के बाद लखनऊ से क्यों फरार हुई और नेपाल कैसे पहुंची...श्रद्धा बोली- वकील से बात करिए

पुलिस श्रद्धा दुबे से कर रही पूछताछ. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : शिवा शर्मा हत्याकांड में गिरफ्तार श्रद्धा दुबे से हजरतगंज थाने में पांच घंटे से ज्यादा समय से पूछताछ की जा रही है. यूपी एसटीएफ और लखनऊ क्राइम ब्रांच की टीम तीनों आरोपियों श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को थाने लेकर पहुंची थी. तीनों से अलग-अलग कमरे में पूछताछ की जा रही है. तीनों के पास से चार फोन बरामद किए गए है और कैस भी मिला है. पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि घटना वाले दिन आखिर क्या हुआ था और शिवा की मौत के बाद श्रद्धा लखनऊ से भागकर नेपाल क्यों गई थी?

जानकारी के मुताबिक, तीनों आरोपियों को सुबह करीब 10 बजे हजरतगंज थाने लाया गया. करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया. सभी ने अपने चेहरे छिपा रखे थे. मेडिकल परीक्षण के बाद लखनऊ कोर्ट में पेश किया जाएगा. बता दें, श्रद्धा को अलग कमरे में रखकर पूछताछ की गई, जबकि रश्मि और दानिश से भी अलग-अलग सवाल किए गए. श्रद्धा पुलिस के सवालों का जवाब देने से बचती रही. उसने अपने वकील से बात करने को कहा.

घटना वाले दिन क्या हुआ था? पुलिस सबसे पहले यह जानने की कोशिश कर रही है कि घटना वाले दिन शिवा के साथ क्या हुआ था. श्रद्धा का कहना है कि शिवा ने आत्महत्या की थी, तो पुलिस यह भी पूछेगी कि शिवा को गिरने के बाद अस्पताल कब ले जाया गया और उसकी मौत कब हुई. क्या अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी या इलाज के दौरान उसने दम तोड़ा? एक अहम सवाल यह भी है कि शिवा को अस्पताल ले जाते समय श्रद्धा के साथ कौन-कौन था. जब शिवा की मां अस्पताल पहुंचीं, तो श्रद्धा और उसके साथ मौजूद लोग वहां से क्यों चले गए? पुलिस इन सभी बातों के जवाब तलाश रही है.