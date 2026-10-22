शिवा की मौत के बाद लखनऊ से क्यों फरार हुई और नेपाल कैसे पहुंची...श्रद्धा बोली- वकील से बात करिए
शिवा शर्मा हत्याकांड में गिरफ्तार श्रद्धा दुबे से पुलिस लगभग 5 घंटे से पूछताछ कर रही है. श्रद्धा जवाब देने से बच रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 4:59 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 5:22 PM IST
लखनऊ : शिवा शर्मा हत्याकांड में गिरफ्तार श्रद्धा दुबे से हजरतगंज थाने में पांच घंटे से ज्यादा समय से पूछताछ की जा रही है. यूपी एसटीएफ और लखनऊ क्राइम ब्रांच की टीम तीनों आरोपियों श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को थाने लेकर पहुंची थी. तीनों से अलग-अलग कमरे में पूछताछ की जा रही है. तीनों के पास से चार फोन बरामद किए गए है और कैस भी मिला है. पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि घटना वाले दिन आखिर क्या हुआ था और शिवा की मौत के बाद श्रद्धा लखनऊ से भागकर नेपाल क्यों गई थी?
जानकारी के मुताबिक, तीनों आरोपियों को सुबह करीब 10 बजे हजरतगंज थाने लाया गया. करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को मेडिकल परीक्षण के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया. सभी ने अपने चेहरे छिपा रखे थे. मेडिकल परीक्षण के बाद लखनऊ कोर्ट में पेश किया जाएगा. बता दें, श्रद्धा को अलग कमरे में रखकर पूछताछ की गई, जबकि रश्मि और दानिश से भी अलग-अलग सवाल किए गए. श्रद्धा पुलिस के सवालों का जवाब देने से बचती रही. उसने अपने वकील से बात करने को कहा.
घटना वाले दिन क्या हुआ था? पुलिस सबसे पहले यह जानने की कोशिश कर रही है कि घटना वाले दिन शिवा के साथ क्या हुआ था. श्रद्धा का कहना है कि शिवा ने आत्महत्या की थी, तो पुलिस यह भी पूछेगी कि शिवा को गिरने के बाद अस्पताल कब ले जाया गया और उसकी मौत कब हुई. क्या अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी या इलाज के दौरान उसने दम तोड़ा? एक अहम सवाल यह भी है कि शिवा को अस्पताल ले जाते समय श्रद्धा के साथ कौन-कौन था. जब शिवा की मां अस्पताल पहुंचीं, तो श्रद्धा और उसके साथ मौजूद लोग वहां से क्यों चले गए? पुलिस इन सभी बातों के जवाब तलाश रही है.
नेपाल क्यों भागी थी श्रद्धा? पुलिस के लिए यह भी जानना जरूरी है कि शिवा की मौत के बाद श्रद्धा लखनऊ से क्यों फरार हुई और नेपाल कैसे पहुंची. फरारी के दौरान किन लोगों ने उसकी मदद की और वह किन-किन लोगों के संपर्क में रही, इसकी भी पड़ताल की जाएगी. पुलिस उसके मोबाइल फोन की भी जांच करेगी. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, तीनों आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन बरामद हुए हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि श्रद्धा ने अपने सिम का इस्तेमाल क्यों बंद कर दिया था और फरारी के दौरान लोगों से संपर्क करने के लिए किन तरीकों का सहारा लिया.
लखनऊ आने के पीछे क्या था मकसद? श्रद्धा के लखनऊ आकर मीडिया को बयान देने का मामला भी पूछताछ में अहम है. पुलिस यह जानना चाहेगी कि वह सिर्फ मीडिया को बयान देने लखनऊ आई थी या इसके पीछे कोई दूसरा मकसद भी था. श्रद्धा लखनऊ में अपने वकील से भी मिली थी और वकालतनामे पर हस्ताक्षर करके नागपुर चली गई थी. अब पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि उसने लखनऊ से नागपुर जाने का फैसला क्यों किया और वहां उसे किसी तरह की मदद मिल रही थी या नहीं. पुलिस इन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है. पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों का मेडिकल कराने और उन्हें सीजेएम कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है.
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