अतीक की बीवी शाइस्ता और गुड्डू बमबाज इस देश में तैयार कर रहे गैंग! जारी होगा इंटरपोल नोटिस, जानिए कैसे भागे थे?

उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक का ‘आईएस-227’ गैंग फरार, प्रयागराज पुलिस दुबई कनेक्शन खंगाल रही

शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 4:37 PM IST

4 Min Read
प्रयागराजः प्रयागराज की जयंतीपुर कालोनी 24 फरवरी 2023 को अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट और बम के धमाकों से गूंज उठी थी. अधिवक्ता उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के ‘आईएस-227’ गैंग का हाथ सामने आया था. इस हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम और परदे के पीछे घटना को अंजाम देने की साजिश रचने वाली अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन 2 साल बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं. खुफिया इनपुट में दावा किया है कि 50 हजार इनामी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम के साथ दुबई फरार होने में कामयाब हो गई हैं. दुबई में भी अतीक की प्रॉपर्टी का पता चला है. पुलिस अब गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन के खिलाफ इंटरपोल नोटिस की तैयारी कर रही है.

कोलकाता एयरपोर्ट से दुबई जाने का शकः पुलिस को शक है कि मिनटों में बम विस्फोटक तैयार करने में माहिर गुड्डू मुस्लिम (53) फर्जी पासपोर्ट के सहारे दुबई भाग गया. कोलकाता एयरपोर्ट के इमीग्रेशन रिकॉर्ड बताते हैं कि 6 दिसंबर 2024 को ‘सैयद वसीमुद्दीन’ नाम के यात्री ने एतिहाद एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ी थी और पासपोर्ट पर लगी तस्वीर गुड्डू मुस्लिम से काफी मिलती है. पिछले साल पुलिस ने गुड्डू, शाहिस्ता, साबिर, अरमान और अन्य गैंग सदस्यों पर लुकआउट नोटिस जारी किया था, ताकि वे देश से बाहर न जा सकें.

उमेश हत्याकांड की फाइल फोटो.
बमबाजी करता गुड्डू मुस्लिम. फाइल फोटो (ETV Bharat)

गुड्डू मुस्लिम दुबई से खड़ा कर रहा नेटवर्कः पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुड्डू दुबई से आईएस-227 गैंग को दोबारा खड़ा करने के लिए फंड जुटाने की कोशिश कर रहा है. दुबई में अतीक अहमद की संपत्तियां और निवेश बताए जाते हैं. यह जानकारी जेल में बंद अतीक के वकील खान साउलत हनीफ से पूछताछ के दौरान सामने आई है. डीसीपी सिटी, मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि एजेंसियां गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन वा गैंग के अन्य फरार सदस्यों की तलाश कर रहीं हैं. गुड्डू मुस्लिम के दुबई भगाने की आशंका है. इस साल के अंत तक गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन के खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है.

आईएस-227 गैंग फरार.
आईएस-227 गैंग फरार. (ETV Bharat)

5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिमः उमेश पाल हत्याकांड के तीन मुख्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान पर 5-5 लाख रुपये का इनाम घोषित है. तीनों यूपी के “35 मोस्ट वांटेड” की सूची में शामिल हैं. पुलिस का संदेह है कि गैंग ने अतीक के बेटे अली अहमद के नेतृत्व में फिर से पनपना शुरू कर दिया है. इसीलिए अभी हाल ही में अली अहमद की जेल भी बदली है. उसे प्रयागराज से हटकर झांसी जेल भेज दिया गया है.

जयंतीपुर कालोनी में हुई थी हत्या.
जयंतीपुर कालोनी में हुई थी हत्या. (ETV Bharat)

गैंग में 121 सक्रिय सदस्य और 74 सहयोगीः प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने अतीक के ‘आईएस-227’ गैंग की सूची अपडेट की है. अपडेटेड सूची के मुताबिक इस गैंग में 121 सक्रिय सदस्य हैं और 74 सहयोगी. अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन के अलावा गैंग की दो और महिलाएं रुबी उर्फ ज़ैनब (अशरफ की पत्नी) और आयशा नूरी (अतीक की बहन) भी सदस्य हैं. ये सब भी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. शाइस्ता पर 50, जैनब और नूरी पर 25 हजार रुपये का इनाम है.

आईएस-227 गैंग पर दर्ज केस
आईएस-227 गैंग पर दर्ज केस (ETV Bharat)

अब तक 404 करोड़ की संपत्ति जब्तः ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अजय पाल शर्मा ने बताया कि फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं. परिवार के सदस्यों की संभावित मूवमेंट को लेकर लगातार इनपुट जुटाए जा रहे हैं. लगातार रेड जारी है. अब तक 404 करोड़ रुपये की 34 अवैध संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं. डीसीपी (सिटी) मनीष शांडिल्य ने बताया कि गुड्डू मुस्लिम, अरमान, साबिर, शाहिस्ता, रुबी और आयशा के खिलाफ संपत्ति कुर्की की कार्रवाई धारा 83 सीआरपीसी के तहत की गई. 10 अक्टूबर 2024 को मुख्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. पिछले साल अक्टूबर में यूपी पुलिस ने अली अहमद, उसके भाई उमर और 13 अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धाराएं 2 और 3(1) भी लगा दी थीं. 15 में से 12 प्रमुख गैंग सदस्य इस समय जेल में हैं.

