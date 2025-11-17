ETV Bharat / state

अतीक की बीवी शाइस्ता और गुड्डू बमबाज इस देश में तैयार कर रहे गैंग! जारी होगा इंटरपोल नोटिस, जानिए कैसे भागे थे?

शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम. ( Etv Bharat )

प्रयागराजः प्रयागराज की जयंतीपुर कालोनी 24 फरवरी 2023 को अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट और बम के धमाकों से गूंज उठी थी. अधिवक्ता उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के ‘आईएस-227’ गैंग का हाथ सामने आया था. इस हत्याकांड में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम और परदे के पीछे घटना को अंजाम देने की साजिश रचने वाली अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन 2 साल बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं. खुफिया इनपुट में दावा किया है कि 50 हजार इनामी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम के साथ दुबई फरार होने में कामयाब हो गई हैं. दुबई में भी अतीक की प्रॉपर्टी का पता चला है. पुलिस अब गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन के खिलाफ इंटरपोल नोटिस की तैयारी कर रही है. कोलकाता एयरपोर्ट से दुबई जाने का शकः पुलिस को शक है कि मिनटों में बम विस्फोटक तैयार करने में माहिर गुड्डू मुस्लिम (53) फर्जी पासपोर्ट के सहारे दुबई भाग गया. कोलकाता एयरपोर्ट के इमीग्रेशन रिकॉर्ड बताते हैं कि 6 दिसंबर 2024 को ‘सैयद वसीमुद्दीन’ नाम के यात्री ने एतिहाद एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ी थी और पासपोर्ट पर लगी तस्वीर गुड्डू मुस्लिम से काफी मिलती है. पिछले साल पुलिस ने गुड्डू, शाहिस्ता, साबिर, अरमान और अन्य गैंग सदस्यों पर लुकआउट नोटिस जारी किया था, ताकि वे देश से बाहर न जा सकें. बमबाजी करता गुड्डू मुस्लिम. फाइल फोटो (ETV Bharat) गुड्डू मुस्लिम दुबई से खड़ा कर रहा नेटवर्कः पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुड्डू दुबई से आईएस-227 गैंग को दोबारा खड़ा करने के लिए फंड जुटाने की कोशिश कर रहा है. दुबई में अतीक अहमद की संपत्तियां और निवेश बताए जाते हैं. यह जानकारी जेल में बंद अतीक के वकील खान साउलत हनीफ से पूछताछ के दौरान सामने आई है. डीसीपी सिटी, मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि एजेंसियां गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन वा गैंग के अन्य फरार सदस्यों की तलाश कर रहीं हैं. गुड्डू मुस्लिम के दुबई भगाने की आशंका है. इस साल के अंत तक गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन के खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है.