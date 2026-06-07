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अब इंटर्नशिप के बिना नहीं मिलेगी डिग्री, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने गठित किया सेंट्रल इंटर्नशिप बोर्ड, QR कोड से होगी सर्टिफिकेट की जांच

QR Code के माध्यम से प्रमाण-पत्र को संबंधित संस्था की वेबसाइट पर सत्यापित किया जा सकेगा. हालांकि, विश्वविद्यालय ने छात्रों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि सत्र 2025-26 के लिए QR Code की बाध्यता अनिवार्य नहीं होगी. ये व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पूरी तरह लागू होगी. वहीं, राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने बताया कि राजकीय संस्थाओं की ओर से जारी प्रमाण-पत्रों पर QR Code की आवश्यकता नहीं होगी.

फर्जीवाड़े पर रोक के लिए QR कोड व्यवस्था : नई शिक्षा नीति के तहत इंटर्नशिप प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया, लेकिन जयपुर में हाल ही में कुछ फर्जी प्रमाण पत्र भी सामने आए, जिस पर कार्रवाई करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जयपुर की आगरा रोड स्थित महाराजा विनायक कॉलेज को नोटिस भी जारी किया गया है. इसके अलावा जिन संस्थाओं एनजीओ के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया गया उसकी भी जांच की जाएगी. आगे इस तरह के फर्जी प्रमाण पत्र न बने इसे रोकने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन अब क्यूआर कोड की व्यवस्था लागू करने जा रहा है.

जयपुर : राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध और संघटक कॉलेजों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के लिए इंटर्नशिप अब सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि डिग्री प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त बन गई है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत प्रत्येक छात्र को 4 क्रेडिट अर्जित करने के लिए 120 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी. छात्रों को सही संस्थान चुनने, फर्जी प्रमाण-पत्रों से बचाने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सेंट्रल इंटर्नशिप बोर्ड का गठन किया है. साथ ही इंटर्नशिप प्रमाण-पत्रों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए क्यूआर कोड की व्यवस्था लागू की जा रही है.

छात्रों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए बना सेंट्रल इंटर्नशिप बोर्ड : कुलगुरु प्रो. अल्पना कटेजा के अनुसार लाखों छात्रों के इंटर्नशिप कार्यक्रम को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सेंट्रल इंटर्नशिप बोर्ड गठित किया गया है. इस बोर्ड में संघटक कॉलेजों के प्रतिनिधि, सरकारी कॉलेजों के प्राचार्य, प्राइवेट कॉलेजों के प्राचार्य शामिल किए गए हैं. ये बोर्ड निगरानी रखेगा कि छात्रों को इंटर्नशिप प्राप्त करने में क्या समस्याएं आ रही हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए? कुलगुरु ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल प्रमाण-पत्र बांटना नहीं बल्कि छात्रों में वास्तविक कौशल विकसित करना है. इसी कारण छात्रों को पेड इंटर्नशिप, फर्जी या केवल कागजी इंटर्नशिप लेने से बचाने के लिए निगरानी तंत्र विकसित किया गया है. विश्वविद्यालय यदि सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रत्येक छात्र वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त करे और रोजगार के लिए आवश्यक कौशल विकसित कर सके.

प्रमाण-पत्र में ये अनिवार्य : (ETV Bharat GFX)

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डिग्री के लिए अनिवार्य हुई इंटर्नशिप : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी यूजी और पीजी छात्रों को अपने कोर्स के दौरान कम से कम एक बार 120 घंटे की इंटर्नशिप पूरी करनी होगी. इसके बदले छात्रों को 4 क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे, जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर डिग्री प्राप्त करने के लिए आवश्यक होंगे. हालांकि, कुलगुरु ने ये भी स्पष्ट किया है कि छात्र अपने पूरे कोर्स की अवधि के दौरान किसी भी सेमेस्टर में इंटर्नशिप कर सकते हैं.

तकनीकी और स्किल आधारित कोर्स भी होंगे मान्य : प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने इंटर्नशिप को केवल एकेडमिक प्रोसेस नहीं बल्कि कौशल विकास, रोजगार क्षमता बढ़ाने और वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त करने का माध्यम बताया. साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल और सिंडिकेट की स्वीकृति के बाद NASSCOM, RCAT, RKCL और Skill India की ओर से संचालित ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड के कोर्स भी 120 घंटे की इंटर्नशिप के बराबर मान्य किए गए हैं. छात्र इन संस्थाओं के अप्रूव्ड कोर्स के माध्यम से भी 4 क्रेडिट अर्जित कर सकेंगे.

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इन संस्थाओं में कर सकेंगे इंटर्नशिप : विश्वविद्यालय ने इंटर्नशिप के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं. विश्वविद्यालय से एमओयू वाली संस्थाएं, जिनमें NASSCOM, RCAT, RKCL, Skill India शामिल हैं. इसके अलावा छात्र राज्य सरकार के उपक्रमों और मान्यता प्राप्त संस्थाओं में भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, जिनमें स्कूल, पंचायत, आईटीआई, फार्मेसी संस्थान, विभिन्न सरकारी कार्यालय शामिल हैं. कुलगुरु ने स्पष्ट किया कि कॉलेज चाहें तो पंजीकृत एनजीओ को भी इंटर्नशिप के लिए अधिकृत कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए पहले सेंट्रल इंटर्नशिप बोर्ड से अनुमति लेना आवश्यक होगा.

नई शिक्षा नीति के तहत इंटर्नशिप को शिक्षा और रोजगार के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है. राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से जारी नई व्यवस्था न केवल इंटर्नशिप प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाएगी बल्कि छात्रों को वास्तविक कार्य अनुभव और कौशल विकास के अवसर भी प्रदान करेगी. साथ ही QR कोड आधारित वेरिफिकेशन और सेंट्रल इंटर्नशिप बोर्ड की निगरानी से फर्जी प्रमाण-पत्रों पर भी प्रभावी अंकुश लगने की उम्मीद है.