भारत कला भवन में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका! पहली बार पुरातन सभ्यता को करीब से जान सकेंगे स्टूडेंट्स, यहां करें आवेदन
देश की सबसे प्राचीन और समृद्ध विरासत को संजोए रखने वाले इस संस्थान में छात्र 15 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 1:49 PM IST
वाराणसी: अपनी कला, संस्कृति और पौराणिक परंपराओं में रुचि रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक शानदार मौका है. काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भारत कला भवन विद्यार्थियों को इंटर्नशिप का अवसर दे रहा है. देश की सबसे प्राचीन और समृद्ध विरासत को संजोए रखने वाले इस संस्थान में छात्र 15 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं.
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा. इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उससे संबद्ध कॉलेजों के साथ-साथ अन्य बाहरी कॉलेजों के छात्र भी शामिल हो सकते हैं. यह प्रशिक्षण न केवल स्टूडेंट्स को मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि उन्हें अपनी समृद्ध विरासत का एक सशक्त डेटा बैंक तैयार करने में भी मदद करेगा.
इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के बार में भारत कला भवन के डायरेक्टर प्रो. श्रीरूप राय चौधरी ने बताया कि भारत सरकार के प्लान के अनुरूप बच्चों को पढ़ाई के साथ ही कुछ अलग और अनूठा करने के निर्देश दिए गए हैं. इसी क्रम में भारत कला भवन पहली बार ऐसी इंटर्नशिप आयोजित कर रहा है, जो न सिर्फ स्टूडेंट्स को बौद्धिक रूप से मजबूत करेंगा, बल्कि अपनी समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को भी स्टूडेंट के सामने रखते हुए उसके बारे में जानने का मौका देंगा.
15 दिन का है इंटर्नशिप प्रोग्राम
डायरेक्टर चौधरी ने बताया कि भारत कला भवन की तरफ से डिजाइन किया गया यह इंटर्नशिप प्रोग्राम 15 दिन का है, जिसमें छात्रों को भारत भवन में मौजूद हजारों ऑब्जेक्ट में से कुछ पर काम करने का मौका मिलेगा. जिसमें उन्हें टारगेट देकर किसी संबंधित वस्तु के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा करने को कहा जाएगा. जैसे कि उसके निर्माण से लेकर अब तक की स्थिति, निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ, किस सदी और काल में उसको स्थापित किया गया, कहां से उसका ओरिजनेट दिखाई दिया, कब मिला, कैसे संरक्षित किया गया और पुरातन चीजों को संरक्षित करने के तरीके क्या हैं? आदि इन सारी चीजों पर रिसर्च करके अपने स्तर पर डेटा बैंक तैयार करना होगा.
ग्रेजुएट लेवल के छात्रों को मिलेगा फायदा
उनका कहना है कि इसका सबसे बड़ा फायदा उन स्टूडेंट्स को होगा जो ग्रेजुएट लेवल पर अलग-अलग कोर्सेज में पढ़ाई कर रहे हैं. उन्हें अपनी समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने के तरीके, उसकी सही जानकारी, अपने पुरातन सभ्यता के निशान और अन्य जानकारियां तो मिलेंगी ही साथ ही उनके द्वारा तैयार किए गए डेटा बैंक को भारत कला भवन अपने रिकॉर्ड में भी रखेगा. उनका कहना है कि यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे पास अब तक जो भी आर्किटेक्ट हैं. वह देश-विदेश के अलग-अलग हिस्सों से आए हुए हैं. हमारे पास हड़प्पा मोहनजोदड़ो से लेकर सारनाथ बनारस के पुराने इतिहास के अलावा देश के कई प्राचीन हिस्सों में खुदाई के दौरान मिले अवशेष को सुरक्षित रखा गया है.
इनके बारे में जानकारी को नए सिरे से अपडेट करना एक अलग और काफी महंगा काम है. ऐसे में इन स्टूडेंट्स के जरिए हम न सिर्फ उन्हें इन चीजों से जोड़कर उनकी जानकारियां पहली बार उपलब्ध करवा रहे हैं, बल्कि अपना एक मजबूत आधार डेटाबेस बैंक भी तैयार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इसके लिए अभी सिर्फ यूनिवर्सिटी के बच्चों को यह मौका मिला है, लेकिन अब जुलाई के महीने से हम बाहर के स्टूडेंट्स के लिए भी इसे ओपन कर रहे हैं.
इंटर्नशिप के लिए छात्र यहां करें आवेदन
इसके लिए भारत कला भवन की वेबसाइट पर जाकर वहां पर एक गूगल फॉर्म को भरना होगा. इस फॉर्म को बच्चों के इंटरेस्ट उनके एजुकेशन कोर्सेज और अन्य के हिसाब से वेरीफाई करके सिलेक्ट किया जाएगा. 15 दिन के स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और उनके डेटा बैंक को तैयार करने के बाद उनके नाम से उसे सुरक्षित रखा जाएगा. यह स्टूडेंट के लिए भी बड़ा काम होगा और भारत कला भवन को भी इससे बड़ा फायदा मिलेगा.
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