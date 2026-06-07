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अब बिहार के विश्वविद्यालयों में इंटर्नशिप अनिवार्य, चौथे सेमेस्टर के बाद करना होगा 120 घंटे का प्रशिक्षण

बिहार के विश्वविद्यालयों में इंटर्नशिप अनिवार्य ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले स्नातक छात्रों के लिए अब इंटर्नशिप उच्च शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनने जा रही है. राज्यपाल सचिवालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी-2020 के अनुरूप तैयार की गई है. नई गाइडलाइन को मंजूरी देते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. नई व्यवस्था के तहत चार वर्षीय सीबीसीएस आधारित स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को डिग्री प्राप्त करने से पहले निर्धारित अवधि की इंटर्नशिप पूरी करनी होगी. 120 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य: इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखकर बल्कि उन्हें व्यावहारिक अनुभव और रोजगारोन्मुख कौशल से जोड़ना है. नई गाइडलाइन के अनुसार विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले स्नातक छात्रों को चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के बाद इंटर्नशिप करनी होगी. यह इंटर्नशिप चार से छह सप्ताह की अवधि की होगी और कुल 120 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य रहेगा. 120 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य (ETV Bharat) पांचवें सेमेस्टर में होगा मूल्यांकन: इसके लिए विद्यार्थियों को चार क्रेडिट दिए जाएंगे, जिनका मूल्यांकन पांचवें सेमेस्टर में किया जाएगा. यदि कोई छात्र निर्धारित समय पर इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाता है तो उसे पांचवें सेमेस्टर की समाप्ति से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी. लोकभवन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि समूह आधारित इंटर्नशिप की अनुमति नहीं होगी. प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से निर्धारित कार्य करना होगा. कुल 120 घंटे की इंटर्नशिप में से कम-से-कम 90 घंटे उस संस्थान में कार्य करना होगा, जहां प्रशिक्षण लिया जा रहा है. इससे छात्रों को वास्तविक कार्य संस्कृति और पेशेवर माहौल को समझने का अवसर मिलेगा.