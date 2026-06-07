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अब बिहार के विश्वविद्यालयों में इंटर्नशिप अनिवार्य, चौथे सेमेस्टर के बाद करना होगा 120 घंटे का प्रशिक्षण

बिहार के विश्वविद्यालयों में अब इंटर्नशिप अनिवार्य हो गया है. चौथे सेमेस्टर के बाद छात्रों को 120 घंटे का प्रशिक्षण करना होगा. पढ़ें पूरी खबर..

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बिहार के विश्वविद्यालयों में इंटर्नशिप अनिवार्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 7, 2026 at 2:15 PM IST

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पटना: बिहार के विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले स्नातक छात्रों के लिए अब इंटर्नशिप उच्च शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनने जा रही है. राज्यपाल सचिवालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी-2020 के अनुरूप तैयार की गई है. नई गाइडलाइन को मंजूरी देते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. नई व्यवस्था के तहत चार वर्षीय सीबीसीएस आधारित स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को डिग्री प्राप्त करने से पहले निर्धारित अवधि की इंटर्नशिप पूरी करनी होगी.

120 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य: इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखकर बल्कि उन्हें व्यावहारिक अनुभव और रोजगारोन्मुख कौशल से जोड़ना है. नई गाइडलाइन के अनुसार विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले स्नातक छात्रों को चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के बाद इंटर्नशिप करनी होगी. यह इंटर्नशिप चार से छह सप्ताह की अवधि की होगी और कुल 120 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य रहेगा.

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120 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य (ETV Bharat)

पांचवें सेमेस्टर में होगा मूल्यांकन: इसके लिए विद्यार्थियों को चार क्रेडिट दिए जाएंगे, जिनका मूल्यांकन पांचवें सेमेस्टर में किया जाएगा. यदि कोई छात्र निर्धारित समय पर इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाता है तो उसे पांचवें सेमेस्टर की समाप्ति से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

लोकभवन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि समूह आधारित इंटर्नशिप की अनुमति नहीं होगी. प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से निर्धारित कार्य करना होगा. कुल 120 घंटे की इंटर्नशिप में से कम-से-कम 90 घंटे उस संस्थान में कार्य करना होगा, जहां प्रशिक्षण लिया जा रहा है. इससे छात्रों को वास्तविक कार्य संस्कृति और पेशेवर माहौल को समझने का अवसर मिलेगा.

संस्थानों के चयन की प्राथमिकता: गाइडलाइन में इंटर्नशिप के लिए संस्थानों के चयन की प्राथमिकता भी तय की गई है. सबसे पहले केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके बाद सार्वजनिक उपक्रमों यानी पीएसयू, स्थानीय निकायों, पंचायतों, सरकारी सहायता प्राप्त स्वायत्त संस्थानों, निजी उद्योगों, प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य पंजीकृत संस्थानों में छात्रों को इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा.

ऑनलाइन या वर्चुअल इंटर्नशिप: नई व्यवस्था की एक खास बात यह भी है कि कार्य की प्रकृति के अनुसार कॉलेजों की अनुमति से छात्र ऑनलाइन या वर्चुअल इंटर्नशिप भी कर सकेंगे. इसके लिए स्वयं पोर्टल सहित अन्य सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकेगा. इससे दूरदराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी बेहतर संस्थानों से जुड़ने का अवसर मिलेगा.

क्या कहते हैं जानकार?: उच्च शिक्षा के विशेषज्ञ शिक्षाविद गुरु रहमान का मानना है कि यह कदम विद्यार्थियों को रोजगार और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने में महत्वपूर्ण साबित होगा. नई शिक्षा नीति के तहत शुरू की जा रही यह व्यवस्था बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई को अधिक व्यावहारिक और कौशल आधारित बनाने की दिशा में एक कारगर प्रयास होगा.

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शिक्षाविद गुरु रहमान (ETV Bharat)

"अब डिग्री के साथ-साथ कार्य अनुभव भी छात्रों की शैक्षणिक यात्रा का अनिवार्य हिस्सा होगा. इससे निश्चित रूप से डिग्री के बाद छात्रों को सार्वजनिक जीवन में अपनी प्रकृति की अनुरूप रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी."- गुरु रहमान, शिक्षाविद

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