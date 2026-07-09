ETV Bharat / state

पांचना बांध विवाद के बाद प्रशासन सख्त, करौली में इंटरनेट बंद, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जारी की वीडियो अपील

पांचना बांध के मसले पर तनाव के बाद भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर पुलिस की सख्ती बढ़ गई है.

पांचना बांध विवाद
पांचना बांध विवाद (Photo credit - kirodi Lal meena)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 9, 2026 at 8:33 AM IST

|

Updated : July 9, 2026 at 9:19 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

करौली/हिंडौन सिटी : पांचना बांध से पानी छोड़े जाने को लेकर उपजे विवाद के बाद करौली जिले में हालात सामान्य करने के लिए प्रशासन लगातार सक्रिय है. विवाद के समाधान पर सहमति बनने के बावजूद सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूरे जिले में इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं. वहीं कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा और आगे की रणनीति तय करने के लिए बुधवार को गंगापुर सिटी मिनी सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई.

बैठक की अध्यक्षता जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और कृषि ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने की. बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीजू जॉर्ज जोसफ, संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया, आईजी कैलाश चंद बिश्नोई, जिला कलक्टर काना राम, पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी सहित प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने की अपील (वीडियो ईटीवी भारत)

इसे भी पढ़ें: पांचना बांध पानी विवाद: करौली जिले में 24 घंटे से आवाजाही बाधित, दूध की सप्लाई प्रभावित

अधिकारियों ने पांचना बांध से पानी छोड़े जाने के बाद विभिन्न स्थानों पर बने तनावपूर्ण हालात, जाम और कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की तथा समाधान के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की. प्रशासन के अनुसार पांचना बांध का पानी विभिन्न क्षेत्रों में छोड़ा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन और जाम की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में सरकार का प्रयास है कि संवाद और समन्वय के माध्यम से स्थिति पूरी तरह सामान्य की जाए.

पुलिस ने दिखाई सख्ती : इस बीच सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियों को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. पुलिस ने दोनों समुदायों से जुड़े कई लोगों के खिलाफ विभिन्न थानों में मामले दर्ज किए हैं. हिंडौन सदर थाने में गुर्जर नेता हाकिम सिंह बैंसला और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि करौली सदर थाने में दीपक गढ़ी, अजय राज मीणा, हंसराज, अर्जुन मेहर, मदन राजोर, मनोज मीणा सहित कई लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है. इन पर सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी देने, वैमनस्य फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली टिप्पणियां करने के आरोप लगाए गए हैं.

करौली पुलिस ने भी जारी की अपील : करौली पुलिस ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर आमजन से अपील जारी करते हुए कहा कि पांचना बांध से जुड़े विवाद का समाधान आपसी सहमति से हो चुका है. इसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्व भ्रामक, भड़काऊ और असत्य जानकारी प्रसारित कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें.

इसे भी पढ़ें: मंत्री रावत और बेढम ने पांचना बांध का गेट खोलकर की पानी की निकासी, दो लिफ्ट परियोजनाओं का किया शिलान्यास

प्रशासन सख्त : इसी प्रकार दौसा पुलिस ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. पुलिस ने कहा है कि पांचना बांध विवाद का समाधान हो चुका है और किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक पोस्ट से दूर रहना सभी की जिम्मेदारी है.

कृषि मंत्री ने जारी किया वीडियो : कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने आंदोलनरत किसानों और आमजन से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल को तनावपूर्ण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती. मंत्री ने विशेष रूप से कमांड क्षेत्र के किसानों से आग्रह किया कि वे किसी भी प्रकार की हिंसा, हथियारों के साथ प्रदर्शन या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों से दूर रहें.

डॉ. मीणा ने कहा कि यदि किसान हिंसा का रास्ता अपनाते हैं तो यह उनके साथ विश्वासघात होगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे कमांड क्षेत्र और कैचमेंट क्षेत्र दोनों के किसानों के हितों के साथ समान रूप से खड़े हैं तथा राज्य सरकार सभी पक्षों के हितों की रक्षा के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है. उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक संदेशों से बचने और प्रशासन की अधिकृत जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की.

पांचना संघर्ष समिति की मांग : पांचना संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह धावाई ने प्रेस वार्ता कर सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि गुर्जर समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो समाज में आक्रोश और बढ़ सकता है.

इसे भी पढ़ें: Panchna Dam Dispute : निकला समाधान, मंत्री किरोड़ी और बेढम की समझाइश के बाद किसानों ने किया धरना समाप्त

फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता क्षेत्र में शांति, कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है. इंटरनेट सेवाएं बंद करने, सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है. वहीं सभी पक्षों से संयम बरतने और आपसी संवाद के माध्यम से विवाद को पूरी तरह समाप्त करने की अपील की जा रही है.

Last Updated : July 9, 2026 at 9:19 AM IST

TAGGED:

पांचना बांध विवाद
INTERNET SERVICES SUSPENDED
POLICE ISSUES PUBLIC ADVISORY
PANCHNA DAM WATER DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.