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डिजिटल पेमेंट फेल, डिलीवरी ठप: जयपुर में इंटरनेट बैन ने बिगाड़ा कामधंधा, 9 जून तक बढ़ी इंटरनेट पर रोक

कई दुकानदारों ने इंटरनेट बंद होने के कारण दुकानें ही नहीं खोली, जो दुकानें खुली उनमें भी कम आ रहे ग्राहक.

इंटरनेट बैन ने बिगाड़ा कामधंधा
इंटरनेट बैन ने बिगाड़ा कामधंधा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 2:26 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 3:02 PM IST

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जयपुर : राजधानी जयपुर में आज सोमवार को इंटरनेट सेवा बंद है. जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है. दुकानों पर ऑनलाइन भुगतान नहीं होने से ग्राहक वापस लौट रहा है तो ग्राहकी नहीं होने से दुकानदार परेशान है. ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े कामगारों के लिए आज का दिन परेशानी भरा रहा है. ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े ऑटो और बाइक चालक परेशान हैं क्योंकि उन्हें आज सुबह से एक भी बुकिंग नहीं मिल पाई है. इधर, होम डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़े राइडर भी काम नहीं होने से खाली बैठे हैं.

आदेश में बदलाव, अब 9 जून को भी इंटरनेट बंद : इस बीच जयपुर डिवीजनल कमिश्नर ने आज सोमवार को एक संशोधित आदेश जारी किया है. जिसके मुताबिक 9 जून को भी जयपुर में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी. पहले 8 जून को रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद की गई थी. यह आदेश जयपुर पूर्व और जयपुर उत्तर जिलों के लिए है. अब इस आदेश में संशोधन किया गया है. जिसके अनुसार, इन इलाकों में इंटरनेट सेवा 9 जून की रात 12 बजे तक बंद रहेगी. डिवीजनल कमिश्नर वी. सरवन कुमार ने इस आदेश में कहा है की जयपुर पूर्व और जयपुर उत्तर के सभी थाना क्षेत्रों में 9 जून की रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रखने का फैसला लिया गया है.

ऑनलाइन बुकिंग बंद, खाली बैठे ऑटो-बाइक चालक (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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सुबह से ऑटो की एक भी बुकिंग नहीं : ऑटो चालक श्याम सुंदर गोस्वामी का कहना है कि आज सुबह से उनका धंधा मंदा है. इंटरनेट बंद होने से उनका धंधा आज ठप सा है. ऑटो बुकिंग ऑनलाइन होती है. इंटरनेट बंद होने से आज एक भी बुकिंग नहीं मिली और वह वह सुबह से खाली बैठे हैं. उनका कहना है कि जब तक इंटरनेट सेवा बहाल नहीं होती उनकी परेशानी कम नहीं होगी. अगर शाम तक इंटरनेट चालू नहीं हुआ तो कमाकर घर कैसे ले जाएंगे और कैसे आज का खर्चा निकलेगा. इसे लेकर भी अनिश्चितता है.

एक रुपए का धंधा नहीं, शाम को क्या करेंगे : ऑटो चालक वीरेंद्र सिंह का भी कमोबेश यही हाल है. वह भी सुबह से परेशान है क्योंकि आज एक भी बुकिंग नहीं मिली है. उनका कहना है कि आजकल ज्यादातर ऑटो ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं. स्टैंड पर उन्हें ज्यादा रुकने नहीं दिया जाता. ऑफलाइन बुकिंग नहीं मिलती है. इंटरनेट बंद होने से ऑनलाइन ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही. घर से निकले निकले थे कि कुछ कमाकर लाएंगे तो शाम को भोजन का इंतजाम होगा. लेकिन एक भी ग्राहक नहीं मिला और एक रुपए का भी धंधा नहीं मिला. दिनभर इंटरनेट नहीं चला तो आज का पूरा दिन खराब होगा.

खाली बैठे राइडर.
खाली बैठे राइडर. (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

ग्राहक खाली लौट रहे या उधार देना पड़ रहा : छोले-कुल्छे की रेहड़ी लगाने वाले राजू की रेहड़ी पर लोग आ तो रहे हैं. लेकिन ऑनलाइन भुगतान नहीं होने से या तो वापस लौट रहे हैं या फिर भुगतान बाद में करने की बात कह रहे हैं. ग्राहक खाली लौट जाता है तो बिक्री कैसे होगी और अगर उधार सामान लेता है तो पैसे कब आएंगे. इसे लेकर अनिश्चितता है. चाय की थड़ी लगाने वाले राम बाबू चौधरी का कहना है की आज ग्राहकी में 50 फीसदी से ज्यादा कमी है. जो भी कुछ सामान लेने आता है. ऑनलाइन भुगतान करता है. सामान देने से पहले हम भी पूछ रहे हैं की भुगतान ऑनलाइन करेंगे या नकद. इससे ग्राहकी पर असर पड़ा है.

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जयपुर में थमा ऑनलाइन काम
जयपुर में थमा ऑनलाइन काम (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

खाली बैठे राइडर को घर की चिंता : घर-घर सामान डिलीवरी करने वाले राइडर दीपक का कहना है, इंटरनेट बंद होने से स्टोर पर बुकिंग नहीं मिल रही. सुबह से खाली बैठे हैं. हर दिन कमोबेश 1000-1500 रुपए की कमाई करते हैं. लेकिन आज ऑर्डर नहीं मिल रहे और खाली बैठना पड़ रहा है. राहुल का कहना है, ग्राहक सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और वह घर पर डिलीवरी देते हैं. इंटरनेट बंद होने से काम-धंधे पर असर पड़ा है. स्टोर में बुकिंग नहीं आ रही. आज एक भी राइड नहीं हुई. रोजाना जो थोड़ी बहुत कमाई होती है. उससे घर चलता है. आज बिलकुल कमाई नहीं हुई है. अब परेशानी यह है की शाम को घर क्या लेकर जाएंगे.

कई दुकानदार नहीं आए दुकान पर : जयपुर का सिविल लाइंस इलाका काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है. जहां कई बैंक और कॉर्पोरेट ऑफिस हैं. आमतौर पर यहां दुकानों पर दिनभर भीड़ रहती है. लेकिन आज इंटरनेट सेवा बंद होने से लोग कम दिख रहे हैं. ज्यादातर लोग आजकल ऑनलाइन भुगतान का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इंटरनेट बंद होने से भुगतान नहीं हो पा रहा है. ऐसे में चाय-कॉफी खरीदने में भी दिक्कत आ रही है. इसके चलते कई थड़ियां और डेयरी जैसी दुकानें भी आज खुली नहीं हैं. सबको बेसब्री से इंटरनेट चालू होने का इंतजार है.

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इंटरनेट चालू होने का इंतजार करते ऑटो चालक
इंटरनेट चालू होने का इंतजार करते ऑटो चालक (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

इसलिए बंद है इंटरनेट : जयपुर के जगतपुरा इलाके में सड़क की सीमा में आने वाले अतिक्रमन हटाए जा रहे हैं. इनमें कुछ धार्मिक स्थल भी हैं. ऐसे में शहर में कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं हो, इसलिए प्रशासन ने रविवार रात 12 बजे से मंगलावर रात तक इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया है. कड़े सुरक्षा इंतजामों के साथ जगतपुरा में अतिक्रमन हटाए जा रहे हैं और शहर में जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया है. जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल का कहना है, पुलिस सड़क से सोशल मीडिया तक कड़ी नजर रख रही है. अफवाह फैलाने, भ्रामक जानकारी प्रचारित करने वालों पर नजर रखी जा रही है.

Last Updated : June 8, 2026 at 3:02 PM IST

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