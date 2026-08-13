ETV Bharat / state

हिमाचल के 3 जिले HIV सुरक्षित, स्वास्थ्य मंत्री ने नशे और एचआईवी के खिलाफ युवाओं का किया आह्वान

2 अक्टूबर 2025 को प्रदेश की पंचायतों में एचआईवी मुक्त हिमाचल की शपथ दिलवाई गई. अभी तक इस अभियान के तहत करीब 25 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है. इसी कड़ी में प्रदेश की जेलों में 11 हजार कैदियों को जागरूक किया जा चुका है, जबकि 9 हजार कैदियों की HIV जांच की जा चुकी है. शांडिल ने कहा कि आज प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. आज प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी हो रही है. अस्पतालों में महंगी अत्याधुनिक मशीन एवं उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करके लोगों को बेहतर सुविधा दी जा सके.

डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 17 OPIOID सब्सीट्यूशन थेरेपी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 1023 मरीजों को इलाज चल रहा है. इन केंद्रों में डॉक्टरों की निगरानी में मरीजों में नशे की तलब कम करने को लेकर इलाज चलता है. इसके कुछ समय बाद मरीज सामान्य जीवन में लौट आता है. प्रदेश में 294 इंजेक्शन ड्रग यूजर को अस्पतालों के मनोरोग विभाग के साथ जोड़ कर उनका इलाज किया जा रहा है. 1000 आशा कार्यकर्ताओं के जरिए प्रदेश के 5 जिलों के 2440 गांवों के 2 लाख 86 हजार परिवारों को एचआईवी के बारे में जागरूक किया गया है.

"आज के समय में युवा शक्ति के सामने सबसे बड़ी चुनौती नशा है. इसी नशे की चपेट में अब युवा एचआईवी संक्रमित भी हो रहे हैं. प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ अनेकों योजनाएं चलाई हैं. इसके अलावा एचआईवी एवं एड्स से ग्रसित लोगों को इलाज मुहैया करवाया जा रहा है." - डॉ. धनीराम शांडिल, स्वास्थ्य मंत्री

डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में एचआईवी एवं एड्स के खिलाफ बेहतरीन कार्य हो रहा है. आज देश में सुरक्षित 15 जिलों में 3 जिले हिमाचल प्रदेश के हैं, जिनमें किन्नौर, लाहौल स्पीति और सोलन शामिल हैं. इसके अलावा तीन अन्य जिले सक्षम श्रेणी में शामिल हो चुके हैं. एड्स के UNAIDS के लक्ष्य 95%-95%-95% को प्राप्त करके हिमाचल प्रदेश देश में टाॅप पर है. आज जन जागरूता अभियानों के जरिए गांव-गांव तक एचआईवी और एड्स के प्रति लोगों को जोड़ा जा रहा है.

शिमला: अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग और हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा होटल पीटरहॉफ में 12 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की.

"युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे अहम पूंजी होती हैं. अगर युवा स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ और मजबूत बनेगा. उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि नशे और एचआईवी के खिलाफ अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने में पीछे न रहे. हमें एचआईवी एवं नशा मुक्त हिमाचल बनाना है." - डॉ. धनीराम शांडिल, स्वास्थ्य मंत्री

'HIV से डरने की जरूरत नहीं'

वहीं, स्थानीय विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि एचआइवी के खिलाफ हमारी लड़ाई केवल वायरस के खिलाफ ही नहीं, बल्कि अज्ञानता, डर, गलत धारणाओं, कलंक और भेदभाव के खिलाफ भी है. आज विज्ञान और चिकित्सा ने एचआईवी के लिए प्रभावी जांच उपचार और देखभाल के रास्ते उपलब्ध करवाए हैं, इसलिए युवा साथियों को स्पष्ट संदेश है एचआईवी से डरने की जरुरत नहीं, उसके बारे में सही जानकारी हासिल करने की जरूरत है.

सुई साझा करने से HIV के 19% मामले

हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना निदेशक राजीव कुमार ने कहा कि समिति के जरिए प्रदेश को मिले लक्ष्य को तय समय से पहले ही पूरा करने की दिशा में कार्य किया जाता है. प्रदेश में जागरूकता अभियान सफल साबित हो रहे हैं. लोग अपनी स्वास्थ्य जांच को लेकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं. लोग अब एचआईवी टेस्ट करवाने में झिझक नहीं रहे हैं. इसके साथ ही एकीकृत एसटीआई, एचआईवी, टीबी, हेपेटाईटस बी व सी परीक्षण एवं उपचार अभियान के तहत 2021-22 में 363 नए मामले थे, जो कि साल 2024-25 में 1000 हो गए हैं. ऐसे में इनमें 175 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. प्रदेश में साल 2025-26 में 19 फीसदी एचआईवी मामले सुई साझा करने के कारण दर्ज किए गए हैं.

स्वास्थ्य मंत्री ने नशे और HIV के खिलाफ युवाओं का किया आह्वान (ETV Bharat)

HIV के खिलाफ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ

कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने सघन सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया. इस चरण की शुरुआत में गांव-गांव जाकर एचआईवी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा. अभियान के जरिए लोगों को एचआईवी से बचाव, समय पर जांच, इलाज और इससे संबंधित सही एवं प्रमाणित जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी. विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जहां अभी एचआईवी के प्रति जागरूकता और संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अपेक्षाकृत कम है. अभियान के दौरान गांवों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और घर-घर संपर्क के जरिए लोगों को एचआईवी से बचाव के उपायों की जानकारी दी जाएगी. स्कूलों और कॉलेजों में भी विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. झुग्गी-बस्तियों एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में जनसंपर्क गतिविधियों के जरिए लोगों तक एचआईवी से संबंधित जानकारी पहुंचाई जाएगी.

‘HIV मुक्त हिमाचल’ का दिया जाएगा संदेश

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्थानीय लोक कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी एचआईवी से बचाव और जागरूकता का संदेश प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया जाएगा. ग्राम सभाओं में ‘एचआईवी मुक्त हिमाचल’ का संदेश दिया जाएगा. रेड रिबन क्लब और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. इसके अलावा कार-बिन बैग, एक्सटर्नल प्रमोशनल मैसेज, जागरूकता शिविर, फ्लैश मोब और रेड रन जैसे कार्यक्रमों के जरिए भी एचआईवी जागरूकता का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा. अभियान के तीसरे चरण का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में सामूहिक सहभागिता के जरिए ‘एचआईवी मुक्त हिमाचल’ के लक्ष्य को साकार करना है.

कार-बिन बैग अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने 'स्वच्छ हिमाचल-स्वस्थ हिमाचल' के संकल्प को लेकर कार-बिन बैग अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ भी किया. इस अभियान के जरिए एचआईवी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ स्वच्छता का संदेश भी आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा. पिछले अभियान के दौरान राज्य में "10,255 कार-बिन बैग’’ वितरित किए गए थे. इन कार-बिन बैग के जरिए लोगों को अपनी गाड़ी में स्वच्छता बनाए रखने और एचआईवी से संबंधित सही जानकारी और जागरूकता संदेश उपलब्ध करवाया गया था. गाड़ियों में उपयोग किए जाने वाले इन बैग के जरिए एचआईवी से बचाव, जांच, इलाज और इससे संबंधित भ्रांतियों को दूर करने का संदेश व्यापक स्तर पर प्रसारित किया जाएगा.