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एंजायटी और मानसिक तनाव दूर करता है योग, जानिए कैसे आपको रखता है फिट

आज के बदलते लाइफस्टाइल में लोगों का खान-पान, रहन-सहन में काफी बदलाव आया है.लेकिन इसे योग की मदद से वापस सही किया जा सकता है.

Yoga Benefits for body removes anxiety
एंजायटी और मानसिक तनाव दूर करता है योग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 7, 2026 at 7:00 AM IST

5 Min Read
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रायपुर : प्राचीन काल में ऋषि मुनि योग के माध्यम से कई सालों तक स्वस्थ और जीवित रहते थे. जिसकी वजह से लोगों में कई तरह की बीमारियां हो रही है. बदलते लाइफस्टाइल और खानपान के साथ ही AI की वजह से यूथ में एंजायटी मानसिक तनाव जैसे कई तरह की समस्याएं लोगों में हो रही है. ऐसे में इसे दूर करने के लिए कई तरह के प्राणायाम और आसान है, जिसके माध्यम से लोग एंजायटी और मानसिक तनाव जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. 21 जून को विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा. रायपुर के नूतन स्कूल में 3 सप्ताह का विशेष योग की क्लास हो रही है जिसमें बच्चे योगा करने पहुंच रहे हैं.



योग क्यों है जरूरी ?
स्टूडेंट चित्ररेखा सिन्हा ने बताया कि योग हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. योग से हम मानसिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही इससे हमारा शारीरिक संतुलन भी ठीक होता है. योग के माध्यम से हम आंतरिक रूप से शांति महसूस करते हैं. योग करने से हम स्वस्थ रहने के साथ ही तनाव मुक्त हो जाते हैं. पढ़ाई के लिए योग बहुत जरूरी है. क्योंकि जब हम योग करते हैं. सांसों पर ध्यान देते हैं तो तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है.

एंजायटी और मानसिक तनाव दूर करता है योग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जब हम पढ़ाई करते हैं तो अपना ध्यान पढ़ाई में लगाते हैं. वैसे तो योग सभी तरह के करने चाहिए.भस्त्रिका अनुलोम विलोम सांसों के लिए प्राणायाम हमारे मन का ही स्नान है. इसे हम आंतरिक रूप से शांति और तनाव मुक्त रह सकते हैं- चित्ररेखा सिन्हा, स्टूडेंट

Yoga solves many problems
योगा से कई दिक्कतें होती हैं दूर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्टूडेंट राही ने बताया कि इस संस्था में पिछले कई सालों से योग क्लास का आयोजन हो रहा है. वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को देखते हुए सुबह 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटे योग कराया जा रहा है. इसके पहले भी हमेशा से स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी हम लोग प्रतिदिन 15 से 20 मिनट योग करते हैं. हम जानते हैं कि जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है.

Yoga solves many problems
योग से खुद को रखे फिट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लाइफस्टाइल के साथ ही हेल्थ भी ऐड हो गया है. इस तरह की सभी चीजों को मेंटेन करने के लिए योग भी जरूरी हो गया है. आजकल योग के लिए भी कई योग क्लास खुल गए हैं. जहां पर पैसा देकर लोग योग सीखने जाते हैं. भस्त्रिका अनुलोम विलोम कपाल भारती सूर्य नमस्कार जैसे योग हमारी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए जरूरी है- राही,स्टूडेंट

नियमित योग से मिलता है फायदा

स्टूडेंट सौरभ गुप्ता ने बताया कि मैं इस स्कूल में कोरोना काल के पहले से ही नियमित रूप से योग करने के लिए आता हूं. इसका फायदा मुझे पहले भी हुआ था. आज भी हो रहा है. हमारे योग की शुरुआत प्राणायाम से होती है. उसके बाद कई तरह के और भी आसान होते हैं. जिसमें कपाल भारती भस्त्रिका इससे पहले हम लोग स्टेचिंग करते हैं. क्योंकि सुबह उठने के बाद हमारे शरीर में आलसपन होता है.

Yoga Benefits for body removes anxiety
एंजायटी और मानसिक तनाव दूर करता है योग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

योग और आसान से हम अपने शरीर को दिन भर के लिए ऊर्जावान बना सकते हैं. वर्तमान समय में लोगों का रहन-सहन खान काफी कुछ बदल गए हैं. ऐसे में लोगों को कई तरह की परेशानी और बीमारियां हो रही है. इस वजह से भी योग करना आज की डेट में जरूरी हो गया है. योग करके हम इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं- सौरभ गुप्ता,स्टूडेंट

स्ट्रेस को दूर करता है योग

वहीं योगा ट्रेनर केएम अग्रवाल ने बताया कि AI की जमाने में बच्चों में यूथ में एंजायटी बढ़ रही है. स्ट्रेस बढ़ रहा है. उनमें मानसिक चंचलता आ रही है. वह बड़ी घातक है तो हमारा लक्ष्य यह है कि अगर 3 सप्ताह तक कोई योग करता है तो वह मानसिक तौर पर मजबूत हो सकता है. शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ होता है. योग में सांसों का काफी महत्व है. इससे सांस करेक्ट होता है.

कोरोना काल में जितनी भी मौत हुई थी. वह सांस की वजह से हुई थी. वर्तमान समय में हम सांस अधूरी लेते हैं और विचारों में खोए रहते हैं. हम अपनी सांसों को करेक्ट कर रहे हैं. मानसिक धरातल को करेक्ट करा रहे हैं. पतंजलि में कहा है की मनसा वाचा और कर्मणा अपने आप योग में बाईं प्रोडक्ट है. चित्त की विकृतियों को दूर करता है. मन की चंचलता को समाप्त करना है- केएम अग्रवाल,योगा ट्रेनर

हमारा लक्ष्य यह है कि समाज में वह व्यक्ति पैदा हो जिनमें एक सोच हो योग पॉजिटिव सोच बनाता है. हमने योग के साथ ध्यान को भी जोड़ दिया है. आज सबसे अधिक जरूर ध्यान की है. 3 सप्ताह के इस योग के प्रशिक्षण में हमने ध्यान को अनिवार्य बनाया हुआ है. योग और ध्यान की सरल क्रियाएं करा रहे हैं. तीन फ्रेमवर्क बनाया है. जैसे जब हम सुबह सो कर उठते हैं तो शरीर में गैस भरा हुआ होता है. इस वजह से शरीर को स्ट्रेच कराते हैं. हम 12 तरह के आसान कर रहे हैं. इसके साथ ही हमारे अंदर जिसे हम सूक्ष्म शरीर के नाम से जानते हैं. उसे हम प्राणायाम के माध्यम से जागृत कराते हैं उसमें सांसों को करेक्ट कराते हैं.


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