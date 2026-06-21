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अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस: सेंट्रल जेल रायपुर में बंदियों ने किया योगाभ्यास, 650 महिला और पुरुष बंदी हुए शामिल

आर्ट ऑफ लिविंग की टीम ने बंदियों को कराए कई तरह के योगासन, मानसिक तनाव से भी मुक्ति की कोशिश

Raipur Central Jail yoga
सेंट्रल जेल रायपुर में बंदियों ने किया योगाभ्यास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 21, 2026 at 8:14 PM IST

2 Min Read
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रायपुर: अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रविवार को रायपुर के सेंट्रल जेल में विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया. इस योग शिविर के आयोजन में रायपुर सेंट्रल जेल के 650 बंदियों ने हिस्सा लिया. जिसमें 500 पुरुष बंदी और 150 महिला बन्दी शामिल हुए. योग शिविर का आयोजन सेंट्रल जेल में सुबह 7 बजे से 8:15 तक आयोजित किया गया.

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस: सेंट्रल जेल रायपुर में बंदियों ने किया योगाभ्यास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आर्ट ऑफ लिविंग का योगदान

इस विशेष योग शिविर में आर्ट ऑफ लिविंग के अनुभवी योग प्रशिक्षण अनिल अग्रवाल एवं उनके सहयोगियों ने विभिन्न योग आसन, प्राणयाम और ध्यान की तकनीकों का अभ्यास कराया गया. छत्तीसगढ़ के जेल महानिदेशक हिमांशु गुप्ता ने कहा कि "योग करें निरोग रहें" का महत्व बताते हुये योग को भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर बताया जो संपूर्ण विश्व को स्वस्थ्य जीवन शैली का मार्ग दिखा रही है. केन्द्रीय जेल रायपुर में हम निरंतर प्रयासरत है कि बंदियों को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिंक, बौद्विक एवं आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाया जाए.

Raipur Central Jail yoga
मानसिक तनाव से भी मुक्ति की कोशिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मानसिक तनाव से भी मुक्ति की कोशिश

कैदी समाज में पुनः सम्मानजनक जीवन जी सके. इसके लिए ऐसे आयोजन जेल प्रबंधन की ओर से किए जाते हैं. इस विशेष आयोजन का उद्देश्य बंदियों को मानसिक तनाव, नकारात्मक विचार, अवसाद जैसी समस्यों से मुक्ति दिलाकर उनमें आत्माविश्वास, संयम, आत्म-नियंत्रण एवं जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना था.

Raipur Central Jail yoga
आर्ट ऑफ लिविंग की टीम ने बंदियों को कराए कई तरह के योगासन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई तरह के योगासन

इस योग शिविर में जेल महानिदेशक हिमांशु गुप्ता एवं जेल अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री भी शामिल हुए. योग शिविर में ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, पवनमुक्तासन, अनुलोम-विलोम, कपालभाति, ध्यान आदि कियाओं को अभ्यास कराया गया. योग प्रशिक्षकों ने बताया कि योगासनों से मानसिक एवं शारीरिक लाभ मिलता है.

इस अवसर पर जेल के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे. कार्यक्रम के अंत में सभी बंदियों को प्रतिदिन योगाभ्यास करने, नशा मुक्त होने तथा समाज में पुनः सशक्त नागरिक के रूप में स्थापित होने की शपथ दिलाई गई.

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