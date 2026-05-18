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21 मई को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, पंचकूला में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राज्य सरकार तैयारियों में जुट गई है. राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकूला में होगा.

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हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉ. जयदीप आर्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 18, 2026 at 5:00 PM IST

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भिवानी: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है. 21 जून को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकूला में होगा. इसके लिए अलग-अलग विभागों की ड्यूटियां लगा दी है और कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है. यह बात हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉ. जयदीप आर्य ने रविवार को भिवानी दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही.

जिले स्तर पर भी मनेगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: उन्होंने कहा कि "राष्ट्रीय योग दिवस हर जिला स्तर पर मनाया जाएगा. जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए जिला उपायुक्त के स्तर पर कार्य शुरू कर दिया गया है. इसके साथ ही सभी योग संस्थाओं को भी कार्यक्रम से जोड़ा गया है. इसके साथ ही सरकारी और गैर सरकारी संस्थओं से जुड़े लोगों को अधिक से अधिक सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. ताकि आमजन योग के महत्व को समझे व कार्यक्रम में भाग लें."

पंचकूला में होगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम (ETV Bharat)

योग एवं चिकित्सा के क्षेत्र में डॉ. हरीश चंद्र का अमूल्य योगदानः मौके पर हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्य ने योग एवं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े डॉ. हरीश चंद्र की पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी शामिल हुए. इस दौरान योग एवं चिकित्सा के क्षेत्र में डॉ. हरीश चंद्र के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि "योग के क्षेत्र में उनकी सेवाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता है. आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार-प्रसार एवं संस्थागत विकास में डॉ. हरीश चंद्र का अविस्मरणीय योगदान रहा है. हरियाणा योग आयोग के रजिस्ट्रार डॉ. राजकुमार वैद ने कहा कि डॉ. हरीश चंद्र ने आयुर्वेद, योग एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसे सदैव याद रखा जाएगा."

आयुर्वेद भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर: आयुष योग सहायक गजानंद कौशिक ने कहा कि योग और आयुर्वेद भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं. नियमित योग और प्राकृतिक चिकित्सा अपनाकर अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है. उन्होंने लोगों से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया.

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