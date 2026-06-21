ETV Bharat / state

INTERNATIONAL YOGA DAY: योग के जरिए देशभर में चमके जयपुर के युवा, विश्व रिकॉर्ड से नेशनल मेडल तक का सफर

योग अब आधुनिक चिकित्सा का अहम सहायक अंग बन चुका है. योग न केवल शारीरिक बल्कि मा​नसिक स्वास्थ में भी लाभदायक है.

International Yoga Day
योगाभ्यास करते योग साधक (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 21, 2026 at 6:34 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जयपुर के बाल और युवा योग साधक अपनी उपलब्धियों से सबका ध्यान खींच रहे हैं. छोटी सी उम्र में योग को जीवन का हिस्सा बनाने वाले ये बच्चे आज बड़ों को भी योग सिखाकर स्वस्थ रहने का संदेश दे रहे हैं. प्राकृतिक चिकित्सालय से जुड़े तनिश ने विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर शहर का नाम रोशन किया है. अर्पिता सहारण बचपन से योग सीखकर अब शिविरों के जरिए लोगों को इसके फायदे बता रही हैं. वहीं युवा योग साधक निरंजन के नाम दो विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं और वे नेशनल खिलाड़ी भी रह चुके हैं. 12वीं की छात्रा अनीशा पढ़ाई के साथ रोज योग करके एकाग्रता बढ़ा रही हैं. योग फिजिशियन डॉ. चित्रा भारद्वाज कहती हैं कि योग अब आधुनिक चिकित्सा का अहम सहायक है. जयपुर के ये युवा बता रहे हैं कि योग की कोई उम्र नहीं होती.

ईटीवी भारत ने ऐसे ही कुछ युवा योग प्रशिक्षकों से बातचीत की और योग का किस तरह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये जाना. जयपुर के तनिश का मानना था कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित बनाने की कला है. वे नियमित रूप से लोगों को योगाभ्यास करवाते हैं और युवाओं को योग अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं.

योग के जरिए देशभर में चमके जयपुर के युवा. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: ​12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर खास पहल: नि: शुल्क योग सिखाने वाली रेखा ने मेहंदी के जरिए दिया सेहत का संदेश

जागरूक कर रहीं अर्पिता: इसी तरह अर्पिता सहारण भी बचपन से योग से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने छोटी उम्र में योग सीखना शुरू किया और आज वे लोगों को योग के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रही हैं. अर्पिता का कहना था कि आधुनिक जीवनशैली में बढ़ते तनाव, अनियमित दिनचर्या और स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए योग सबसे सरल और प्रभावी उपाय है. वे विभिन्न कार्यक्रमों और शिविरों के माध्यम से लोगों को योग के लाभों से अवगत कराती हैं.

कम उम्र में हासिल किए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड: जयपुर के युवा योग साधक निरंजन ने भी कम उम्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. उनके नाम योग के क्षेत्र में दो विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं. इसके अलावा वे राष्ट्रीय स्तर के योग खिलाड़ी भी रह चुके हैं. निरंजन का कहना था कि योग ने उनके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को नई पहचान दी है. वे मानते हैं कि यदि बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से ही योग की शिक्षा दी जाए तो वे मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक मजबूत बन सकते हैं.

International Yoga Day
योगासन की मुद्रा में युवा योग साधक (ETV Bharat Jaipur)

यह भी पढ़ें: जंतर-मंतर पर लगेगा विश्व योग का जमावड़ा: 18 देशों के 74 छात्र देंगे 'हेल्दी एजिंग' का संदेश, 21 जून को मेगा इवेंट

योग से जुड़ रहे लोग: योग फिजिशियन डॉ. चित्रा भारद्वाज का कहना था कि योग आज केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति का महत्वपूर्ण सहायक बन चुका है. योग के नियमित अभ्यास से तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में योग को लेकर लोगों में जागरूकता में वृद्धि हुई है. अब युवा, बुजुर्ग और बच्चे सभी योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले राजस्थान में योग का संदेश: CM, डिप्टी सीएम ने प्रदेशवासियों से किया ये आह्वान

स्कूल की पढ़ाई के साथ योग सीख रही अनीशा: 12वीं में पढ़ रही अनीशा भी योग के प्रति युवाओं में बढ़ती रुचि का उदाहरण हैं. अनीशा बताती हैं कि उन्होंने बचपन से अपने माता-पिता को योग करते देखा. घर के वातावरण से प्रेरित होकर उन्होंने भी योग सीखना शुरू किया. पढ़ाई के साथ-साथ वे नियमित रूप से योगाभ्यास करती हैं और इसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानती हैं. उनका कहना था कि योग से एकाग्रता बढ़ती है, जिससे पढ़ाई में भी बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलती है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जयपुर के ये युवा योग साधक इस बात का संदेश दे रहे हैं कि योग सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती.

TAGGED:

YOUNG YOGA PRACTITIONERS JAIPUR
YOGA AS ADJUNCT TO MEDICAL SYSTEM
WORLD RECORD IN YOGA
INTERNATIONAL YOGA DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.