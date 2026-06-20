योग को दिनचर्या में करें शामिल , स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर बढ़ें: कलेक्टर रोक्तिमा यादव
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोरिया कलेक्टर ने लोगों को अपने जीवन में योग को शामिल करने की अपील की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 20, 2026 at 5:53 PM IST
कोरिया : अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने जिलेवासियों को शुभकामनाएं देते हुए योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन और अमूल्य विरासत है, जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ एवं संतुलित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते तनाव, अनियमित जीवनशैली और स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच योग स्वस्थ जीवन जीने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है.नियमित योगाभ्यास से जहां शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है.
योग केवल आयोजन नहीं, स्वस्थ जीवन की शैली है
कलेक्टर ने कहा कि योग केवल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तक सीमित रहने वाला कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह स्वस्थ, अनुशासित और संतुलित जीवन जीने की एक सशक्त जीवनशैली है. प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए.उन्होंने जिले के सभी नागरिकों, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता करने का आग्रह किया.
यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन योग के लिए कुछ समय समर्पित करे, तो कई बीमारियों से बचाव के साथ बेहतर स्वास्थ्य और सुखद जीवन प्राप्त किया जा सकता है. लोग अपने परिवार और समाज में भी योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ इसे जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करें. योग अपनाने से स्वस्थ, निरोग और सशक्त समाज के निर्माण में मदद मिलेगी- रोक्तिमा यादव, कलेक्टर
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने जिलेवासियों से योग को जीवन का नियमित हिस्सा बनाने और स्वस्थ जीवन का संकल्प लेने की अपील भी की.
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