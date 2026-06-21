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गाजियाबाद जेल का 'योग मॉडल' बदल रहा कैदियों का जीवन, हर दिन 1000 से अधिक बंदी कर रहे योग

गाजियाबाद डासना जेल में कैदियों का कमाल, योग से सुधर रही जिंदगी

गाजियाबाद जेल का 'योग मॉडल' बदल रहा कैदियों का जीवन
गाजियाबाद जेल का 'योग मॉडल' बदल रहा कैदियों का जीवन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 21, 2026 at 7:21 AM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: योग सिर्फ शारीरिक कसरत नहीं, बल्कि मन को शांत और जीवन को संतुलित करने की एक अद्भुत विधा है, जिसका असर आज समाज के हर हिस्से में दिख रहा है. इसी बदलाव की एक अनोखी मिसाल पेश की है जिला कारागार गाजियाबाद (डासना जेल) ने, जहां योग को बंदियों के सुधार का मुख्य जरिया बना दिया गया है. यहां साल के 365 दिन नियमित रूप से योग अभ्यास कराया जाता है. जेल प्रशासन का मानना है कि योग न केवल बंदियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है बल्कि मानसिक तनाव को दूर करने और उनमें सकारात्मक सोच विकसित करने में अहम भूमिका निभाता है.

जिला कारागार गाजियाबाद में योग को एक अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है. इसके लिए जेल परिसर में विशेष व्यवस्थाएं की गई है. नियमित योग अभ्यास के संचालन और बंदियां की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए योग समितियां गठन किया गया है. साथ ही प्रशिक्षित योग शिक्षकों की तैनाती की गई है. साथ ही बंदियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए योग मित्र भी बनाए गए हैं.

गाजियाबाद जेल का 'योग मॉडल' बदल रहा कैदियों का जीवन (ETV Bharat)

जेल की दिनचर्या में शामिल योग

जिला कारागार गाजियाबाद में कुल 12 अहाते हैं, प्रत्येक अहाते में अलग-अलग योग समिति का गठन किया गया है. इन समितियों का उद्देश्य बंदियों को नियमित रूप से योग से जोड़ना और योग गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करना है. योग समितियां सुनिश्चित करती है कि कैसे अधिक बंदियों को योग कार्यक्रमों में शामिल की जाए. साथ ही नए बंदियों को योग से जोड़ने में भी इन समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. प्रत्येक समिति में ऐसे बंदियों को शामिल किया गया है, जो योग के प्रति रुचि रखते हैं और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं.

गाजियाबाद जेल का 'योग मॉडल' बदल रहा कैदियों का जीवन
गाजियाबाद जेल का 'योग मॉडल' बदल रहा कैदियों का जीवन (ETV Bharat)

योग प्रशिक्षक निभा रहे हैं अहम भूमिका

योग कार्यक्रम को प्रभावित ढंग से संचालित करने के लिए जेल प्रशासन ने प्रशिक्षित योग शिक्षकों की तैनाती की है. खास बात यह है प्रशिक्षित योग शिक्षक जेल में मौजूद बंदियों के बीच से ही हैं. योग प्रशिक्षकों द्वारा बंदियों को योग का अभ्यास कराया जाता है और उन्हें योग की विभिन्न विधियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है. बंदियों की शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए योग अभ्यास करते हैं. योग प्रशिक्षक केवल आसनों का अभ्यास नहीं करते बल्कि योग के वैज्ञानिक महत्व और मानसिक लाभों के बारे में भी जानकारी देते हैं. जिससे बंदियों में योग के प्रति समझ और रुचि दोनों बढ़ रही है.

गाजियाबाद जेल में हर दिन 1000 से अधिक बंदी कर रहे योग
गाजियाबाद जेल में हर दिन 1000 से अधिक बंदी कर रहे योग (ETV Bharat)

योग मित्र फैला रहे जागरूकता

जिला कारागार में योग प्रशिक्षकों के साथ-साथ योग मित्रों की भी भूमिका अहम है, योग मित्र ऐसे बंदी होते हैं जिन्हें योग के प्रति विशेष रुचि और जानकारी होते हैं. इन्हें अन्य बंदियों को योग के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी दी गई है. योग मित्र नियमित रूप से बंदियों के बीच जाकर उन्हें योग के फायदे बताते हैं. उन्हें समझाते हैं कि योग से शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है. मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में सकारात्मक आती है. विशेष रूप से जेल में दाखिल होने वाले नए बंदियों को योग से जोड़ने में योग मित्र अहम भूमिका निभाते हैं.

डासना जेल में योग को बंदियों के सुधार का मुख्य जरिया बना दिया
डासना जेल में योग को बंदियों के सुधार का मुख्य जरिया बना दिया (ETV Bharat)

तनाव मुक्त हो रहे बंदी

जेल जीवन सामान्य जीवन से काफी अलग होता है. विभिन्न कारणों से जेल में रहने वाले बंदियों के मन में तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना काफी अधिक होती है. ऐसे में योग उनके लिए एक प्रभावी माध्यम बनकर सामने आया है. जेल प्रशासन के मुताबिक, नियमित योग और ध्यान के अभ्यास से बंदियों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दिए हैं. पहले जहां बंदी मानसिक तनाव और बेचैनी की शिकायत करते थे. वहीं, अब उनमें आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन बढ़ा है. योग के माध्यम से बंदियों को अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिली है, इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और जेल का वातावरण भी अधिक सकारात्मक बना है.

स्वस्थ शरीर और सकारात्मक सोच की ओर कदम

जिला कारागार गाजियाबाद का योग मॉडल साबित कर रहा है कि यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं तो जेल परिसर भी सकारात्मक बदलाव का केंद्र बन सकता है. यहां योग केवल एक दैनिक गतिविधि नहीं बल्कि स्वास्थ्य और संतुलित जीवन की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है. साल के 365 दिन चलने वाले इस अभ्यास में बंदियों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है. तनाव मुक्ति, मानसिक शांति और आत्मविश्वास की दिशा में योग ने बंदियों के जीवन में नई उम्मीद जगाई है.

जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा के मुताबिक, "जिला कारागार गाजियाबाद में योग को बंदियों के शारीरिक और मानसिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया है. यहां साल के 365 दिन योग अभ्यास कराया जाता है. तकरीबन 1000 से अधिक बंदी प्रतिदिन जेल परिसर में योग करते हैं. नए बंदियों को प्रवेश के समय ही योग के लाभों की जानकारी दी जाती है और उन्हें समितियां के माध्यम से नियमित योग सत्रों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता है. प्रतिदिन सुबह गिनती के बाद भी अभ्यास कराया जाता है. समय-समय पर विशेष योग कार्यक्रम को मौका भी आयोजन किया जाता है. जिनमें बाहर से विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को बुलाया जाता है. योग के माध्यम से बंदियों में तनाव कम हुआ है और उनमें सकारात्मक सोच और अनुशासन का विकास हुआ है."

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