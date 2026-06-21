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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस: अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक ने बताया योग के महत्व और फायदे

12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान निदेशक प्रदीप कुमार प्रजापति ने कि योग को अपने जीवन शैली में शामिल करने की अपील.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 21, 2026 at 7:25 AM IST

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नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस वर्ष का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जा रहा है. देश भर में योग उत्सव की धूम है, जिसमें इस वर्ष की आधिकारिक थीम "स्वस्थ आयु के लिए योग" (Yoga for Healthy Ageing) रखी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में होने वाले केंद्र सरकार के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके लिए रेड रोड पर भव्य तैयारियां की गई हैं.

12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष आयोजन:

आज अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी. उन्होंने बताया कि योग दिवस से पहले प्री - योगा की तैयारी है. जगह-जगह पर इसको लेकर विशेष आयोजन किया जा रहा है लेकिन इसका मुख्य आयोजन कोलकाता में किया जा रहा है जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों लोगों के साथ योगा करेंगे .

भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर कर रही आयोजन

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार उनके द्वारा कई सफल प्रयास किए जा रहे हैै और अक्सर वह कई बार योग करते हुए देखे जाते हैं. उनके तंदुरुस्त और फिट रहने का एक बहुत बड़ी वजह योग है. इसलिए वे योग के ब्रांड एंबेसडर भी है. इस बार भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी मिलकर योग दिवस का आयोजन भव्य तरीके से कर रही है.

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान निदेशक प्रदीप कुमार प्रजापति ने बताया योग का महत्व (ETV Bharat)

रोजाना 10 से 15 मिनट योग जरूर करने पर जोर

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्री-योगा का आयोजन जगह-जगह किया जा रहा है. जहां लोग योग करते हुए देखे जा रहे हैं. इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी को शपथ लेना होगा कि हमें रोजाना 10 से 15 मिनट योग जरूर करना है. क्योंकि जिस तरह से आज के समय में हमारा खान-पान बिगड़ा है उसे सही करने का एक अच्छा मार्ग है कि आप और हम मिलकर सुबह और शाम कम से कम 10 से 15 मिनट योगा करें. इससे हमारा दिनचर्या भी ठीक रहती है और हमारा हेल्थ भी सही रहेगा.

योग को जीवन शैली में शामिल करने की जरूरत

आज के समय में हर बीमारी के लिए हर तरह के योग है और यही नहीं हर बीमारी का इलाज योग के माध्यम से संभव है. बस जरूरत है हमें उसे पेशेंस के साथ अपने जीवन शैली में शामिल करने की.अगर हम योग करते हैं तो हम हर बीमारी को इसके जरिए हरा सकते हैं.

शरीर और मन को स्वस्थ्य बनाता है योग

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रदीप कुमार प्रजापति ने आगे बताया कि कई बार हम देखते हैं कि बड़े-बड़े साधु महात्मा 60 वर्ष 70 वर्ष के होने के बावजूद उनके बाल काले होते है, उनके चेहरे पर एक अलग चमक होती है, उनका शरीर स्वस्थ्य दिखाई देता है यह सब एक योग के माध्यम से ही उन्हें मिलता है. हमें लगता है कि आज हमारे सोशल लाइफ में योग का होना बहुत जरूरी है. इस बार हमारे योग का थीम Yoga for Healthy Ageing"(स्वस्थ आयु के लिए योग) है.

पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भारत की पहल पर हुई थी. 27 सितंबर 2014 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए योग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करने का प्रस्ताव रखा. इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड 175 देशों का समर्थन मिला और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा. आपको बता दें कि पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था.

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