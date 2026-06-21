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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं से की योग अपनाने की अपील, कहा- स्वस्थ भारत ही विश्व की सेवा कर सकता है

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने योगाभ्यास किया और देश के युवाओं और विद्यार्थियों से योग को केवल एक दिन का आयोजन नहीं बल्कि पूरे वर्ष की जीवनशैली बनाने का आह्वान किया. इस वर्ष योग दिवस की थीम 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' रही, जिसके तहत स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए योग के महत्व पर जोर दिया गया.

प्रधानमंत्री के 'योग 365' आह्वान को दोहराया

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को "योग 365" का संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि यदि लोग वर्ष के 365 दिन योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं तो वे न केवल शारीरिक रूप से फिट रहेंगे बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक मजबूत बनेंगे. उन्होंने कहा, "आज पूरी दुनिया स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही है. चाहे मानसिक स्वास्थ्य का विषय हो या शारीरिक फिटनेस का, इन सभी समस्याओं का समाधान भारतीय सभ्यता की अमूल्य देन योग में मौजूद है."

युवाओं और विद्यार्थियों से विशेष अपील

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने युवाओं और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि योग अनुशासन, एकाग्रता और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है. उन्होंने कहा कि स्वस्थ युवा ही देश के विकास की सबसे बड़ी ताकत हैं और योग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति स्वयं स्वस्थ रहेगा तभी वह समाज, देश और पूरी दुनिया की बेहतर सेवा कर सकेगा. यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है.