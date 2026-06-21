अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं से की योग अपनाने की अपील, कहा- स्वस्थ भारत ही विश्व की सेवा कर सकता है
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने योगाभ्यास किया और योग को जीवनशैली बनाने का आह्वान किया.
Published : June 21, 2026 at 10:31 AM IST
नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने योगाभ्यास किया और देश के युवाओं और विद्यार्थियों से योग को केवल एक दिन का आयोजन नहीं बल्कि पूरे वर्ष की जीवनशैली बनाने का आह्वान किया. इस वर्ष योग दिवस की थीम 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' रही, जिसके तहत स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए योग के महत्व पर जोर दिया गया.
प्रधानमंत्री के 'योग 365' आह्वान को दोहराया
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को "योग 365" का संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि यदि लोग वर्ष के 365 दिन योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं तो वे न केवल शारीरिक रूप से फिट रहेंगे बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक मजबूत बनेंगे. उन्होंने कहा, "आज पूरी दुनिया स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही है. चाहे मानसिक स्वास्थ्य का विषय हो या शारीरिक फिटनेस का, इन सभी समस्याओं का समाधान भारतीय सभ्यता की अमूल्य देन योग में मौजूद है."
युवाओं और विद्यार्थियों से विशेष अपील
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने युवाओं और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि योग अनुशासन, एकाग्रता और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है. उन्होंने कहा कि स्वस्थ युवा ही देश के विकास की सबसे बड़ी ताकत हैं और योग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति स्वयं स्वस्थ रहेगा तभी वह समाज, देश और पूरी दुनिया की बेहतर सेवा कर सकेगा. यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है.
#WATCH | Delhi: Union Education Minister Dharmendra Pradhan says, " today we gathered at delhi university's south campus to observe international yoga day under the leadership of prime minister narendra modi. the prime minister has called for yoga 365. the world is facing health… https://t.co/NtvHZ3KmVU pic.twitter.com/XcIJddMSgV— ANI (@ANI) June 21, 2026
भारतीय संस्कृति का वैश्विक संदेश
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि योग भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति का ऐसा विज्ञान है जिसे आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से भारत का यह संदेश वैश्विक स्तर पर और अधिक मजबूत हुआ है.उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का माध्यम है, जो आधुनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करता है.
दिल्ली विश्वविद्यालय की उपलब्धि पर जताई खुशी
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय की हालिया उपलब्धि का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने इस वर्ष QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में छह स्थानों की प्रगति करते हुए 322वीं रैंक हासिल की है, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत के कई विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान वैश्विक रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और विश्व स्तर पर अपनी पहचान को और मजबूत बनाएंगे.
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