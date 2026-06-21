अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में आयोजन, देखिए मंत्री-अफसरों, सुरक्षाबलों का योगाभ्यास, डॉग्स भी पीछे नहीं
12वें योग दिवस पर रायपुर समेत कोरिया से लेकर सुकमा तक पूरा छत्तीसगढ़ योग के रंग में रंगा, कई जगह नशामुक्ति का भी लिया संकल्प
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 21, 2026 at 3:39 PM IST
रायपुर/दुर्ग/MCB/बलरामपुर/बस्तर/कांकेर/सुकमा/कोरिया/दंतेवाड़ा/धमतरी: देशभर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कोरिया से लेकर सुकमा तक योग दिवस पर कई आयोजन हुए. मंत्री, कलेक्टर, पुलिस अधिकारी समेत स्थानीय लोगों ने अलग-अलग तरह के प्राणायाम किए. इतना ही नहीं कांकेर में तो जवानों के साथ डॉग स्कॉड ने भी योग किया. जानिए अलग-अलग शहरों में क्या-क्या आयोजन हुए कुछ अनोखी तस्वीरें-
रायपुर में राज्यपाल के साथ कई विधायकों ने किया योग
रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में योग दिवस पर खास आयोजन किया गया. इस मौके पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने भी योग क्रियाएं की. छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील के साथ ही विधायक पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा और सुनील सोनी भी मौजूद रहे. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल के तहत योग दिवस का कार्यक्रम 45 मिनट तक आयोजित किया गया. जिसमें योग के अलग-अलग आसान और प्राणायाम किए गए. इस बार के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में स्वस्थ आयु के लिए योग थीम रखा गया था.
150 से ज्यादा देशों ने अपनाया योग
रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी ने कहा कि 12 साल पहले पीएम मोदी के आह्वान पर योग दिवस को अतंरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली. विश्व के 150 से ज्यादा देशों ने योग को अपनाया है. आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहेगी तो विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाएगी. पुरंदर मिश्रा ने कहा कि योग करें निरोग रहे. उन्होंने प्रदेश और देशवासियों से प्रार्थना करते हुए कहा कि आज के दिन प्रतिज्ञा ले नशा छोड़ें परिवार को जोड़ें. वहीं धरसीवां विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि करें योग रहे निरोग यह दुनिया जानती थी लेकिन मोदी जी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को जिस तरह से स्थापित किया है. उससे पूरी दुनिया मानती है सिर्फ शारीरिक ही नहीं मानसिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी योग दुनिया में सबसे बढ़िया साधन है.
दुर्ग के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम साव पहुंचे
दुर्ग के खालसा स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया. इस अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, दुर्ग रेंज आईजी अभिषेक शांडिल्य, एसपी विजय अग्रवाल, कलेक्टर अभिजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे.
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई और आज विश्व के अनेक देशों में लोग योग अपनाकर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ रहे हैं. वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान में कहा कि कुश्ती और कुंग फू अलग-अलग विधाएं हैं.
जगदलपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया योगाभ्यास
जगदलपुर के प्रियदर्शिनी इंदिरा स्टेडियम में पतंजलि योगपीठ समिति के सहयोग से भव्य योग साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर आकाश छिकारा, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, स्कूली छात्र-छात्राओं और बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग आज विश्व के 180 से अधिक देशों तक पहुंच चुका है और आने वाले समय में और भी देश इसे अपनाएंगे.
MCB जिले में भी सामूहिक योगाभ्यास
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल मैदान में हुए कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर सामूहिक योगाभ्यास किया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह शामिल हुए. उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ शरीर, शांत मन और बेहतर जीवन का आधार है.
कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई गई. साथ ही सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर सहित जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे. जिला अध्यक्ष चंपा देवी पावले ने भी कहा कि योग हमारी प्राचीन परंपरा है, जिसे आज पूरी दुनिया सम्मान के साथ अपना रही है. वहीं जिला कलेक्टर संतना देवी जांगड़े ने कहा कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ा जा सकता है.
बलरामपुर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने किया योगासन
बलरामपुर जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में जिले की प्रभारी मंत्री एवं महिला-बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुईं. उन्होंने कई तरह के योगाभ्यास किए. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग के तहत जिले के योग प्रशिक्षकों ने प्रार्थना, ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, भद्रासन, वज्रासन, योग निद्रासन, मकरासन जैसे योग कराए साथ ही भ्रामरी प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया.
योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के समन्वय का विज्ञान है. योग और अध्यात्म एक-दूसरे के पूरक हैं. वर्तमान समय की भागदौड़ भरी जीवनशैली में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गया है. लेकिन योग से ये संभव है- लक्ष्मी राजवाड़े, कैबिनेट मंत्री
धमतरी में भी आयोजन
12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर धमतरी जिला मुख्यालय स्थित हरदिहा साहू समाज भवन, रत्नाबांधा रोड में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में हजारों की संख्या में नागरिकों, विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता कर सामूहिक योगाभ्यास किया तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया.
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति और ऋषि परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जिसने आज पूरी दुनिया को स्वस्थ और संतुलित जीवन का मार्ग दिखाया है. वहीं महापौर रामू रोहरा ने कहा कि नियमित योगाभ्यास व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और तनावमुक्त बनाता है.
बैकुंठपुर में गूंजा योग का संदेश
कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर स्थित मानस भवन में जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस वर्ष योग दिवस की थीम ‘योगा फॉर हेल्दी एजिंग’ (स्वस्थ आयु के लिए योग) रखी गई थी. जिला प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम भी आयोजन में शामिल हुए. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने जिलेवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दीं. कहा कि अपने व्यस्त जीवन में प्रतिदिन कुछ समय स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें.
बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि योग हजारों वर्षों पुरानी भारतीय परंपरा है. आज के समय में भी बीमारियों से बचाव और बेहतर जीवनशैली के लिए योग बेहद आवश्यक है. वहीं कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा कि योग केवल एक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की एक प्रभावी पद्धति है.
दंतेवाड़ा में नशामुक्ति का संदेश
दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित इंडोर स्टेडियम में हुए कार्यक्रम का उद्देश्य योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखकर वर्ष के 365 दिनों तक जीवनशैली का हिस्सा बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना था. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक चैतराम अटामी रहे. उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, नगर पालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए.
चैतराम अटामी ने कहा कि नियमित योगाभ्यास न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक एकाग्रता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को भी विकसित करता है. कार्यक्रम में नशामुक्त समाज के निर्माण का प्रभावी संदेश देते हुए जिले में जनजागरूकता का नया आयाम स्थापित किया गया.
सुकमा में स्वस्थ जीवन का संकल्प
सुकमा जिले में योग की अलख हर ओर देखने को मिली. जिला मुख्यालय स्थित ज्ञानोदय आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, कुम्हाररास में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम से लेकर 74वीं वाहिनी परिसर तक योग, स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवनशैली का संदेश गूंजता रहा. जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा बलों के जवानों, विद्यार्थियों एवं नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास कर निरोगी जीवन एवं स्वस्थ समाज निर्माण का संकल्प लिया.
जिला स्तरीय कार्यक्रम में बस्तर सांसद महेश कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. योग प्रशिक्षक पंडित रामनारायण मिश्रा के मार्गदर्शन में ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, वज्रासन, पवनमुक्तासन, अर्धचक्रासन तथा शवासन सहित विभिन्न योगासन कराए गए. इसके साथ ही अनुलोम-विलोम, कपालभाति, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया गया.
कांकेर में जवानों और डॉग्स का तालमेल
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कांकेर स्थित सीटीजेडब्ल्यू (CTJW) कॉलेज में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान YC कोर्स-87 में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जवानों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया. सबसे खास बात यह रही कि जवानों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त डॉग्स ने भी योग गतिविधियों में हिस्सा लिया. जवानों और डॉग्स के बीच तालमेल और अनुशासन का यह दृश्य आकर्षण का केंद्र बना रहा.