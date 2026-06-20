12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर खास पहल: नि: शुल्क योग सिखाने वाली रेखा ने मेहंदी के जरिए दिया सेहत का संदेश
रेखा पंवार ने की थीम 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' पर अपने हाथों में विशेष मेहंदी रचाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया.
Published : June 20, 2026 at 1:24 PM IST
जोधपुर : अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देशभर में योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तरह-तरह के अनोखे प्रयास किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में पिछले 12 वर्षों से लोगों को नि : शुल्क योग सिखा रहीं योग शिक्षिका रेखा पंवार ने जागरूकता का एक बेहद अनूठा तरीका अपनाया है. उन्होंने अपने हाथों पर इस वर्ष के योग दिवस की विशेष थीम पर आधारित बेहद खूबसूरत मेहंदी रचाई है.
रेखा पंवार ने बताया कि इस बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' (Yoga for Healthy Aging) रखी गई है. उम्र बढ़ने के साथ भी स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाए रखा जाए, इसी संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने हाथों पर यह विशेष मेहंदी लगवाई है. इस खूबसूरत और अर्थपूर्ण डिजाइन को मेहंदी कला में माहिर रेणू ने तैयार किया है. रेणू के अनुसार, दोनों हाथों पर योग के विभिन्न आसनों और थीम को दर्शाती इस मेहंदी को पूरा करने में करीब दो से ढाई घंटे का समय लगा.
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21 जून को दुनिया भर में 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. योग शिक्षिका रेखा ने इस मौके पर प्रधानमंत्री के प्रयासों को भी याद किया. उन्होंने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री ने योग को वैश्विक स्तर पर जो पहचान दिलाई है, उसके बाद अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश के कोने-कोने में लोगों को इससे जोड़ें." उन्होंने बताया कि योग केवल शारीरिक कसरत नहीं, बल्कि मानसिक और बौद्धिक विकास की भी एक संपूर्ण प्रक्रिया है, जो आधुनिक जीवनशैली के तनाव और बीमारियों का सबसे सटीक उपचार है.
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