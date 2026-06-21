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INTERNATIONAL YOGA DAY 2026: घोड़ों की पीठ पर खड़े होकर किया योग, मिलिट्री डॉग्स संग भी अभ्यास

देखिए जब घोड़ों की पीठ पर बैठकर हुआ योगाभ्यास. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर पर मेरठ में खास आयोजन हुआ. इस मौके पर मेरठ कैंट स्थित आरवीसी केंद्र और कॉलेज (Remount Veterinary Corps- RVC Centre) में हुए अनूठे आयोजन में मानव और पशुओं की सहभागिता विशेष आकर्षण का केंद्र बनी. घोड़े से लेकर सैन्य श्वानों (Military dogs) तक इसमें शामिल हुए. घोड़े की पीठ पर बैठकर योगाभ्यास भी किया गया. इंटरनेशनल योग दिवस (Video Credit; ETV Bharat) इंटरनेशनल नेशनल योग दिवस की वैश्विक थीम के अनुसार शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य एवं समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में योग के महत्व को प्रदर्शित करने का अनूठा प्रयास मेरठ में हुआ है.