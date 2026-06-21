INTERNATIONAL YOGA DAY 2026: घोड़ों की पीठ पर खड़े होकर किया योग, मिलिट्री डॉग्स संग भी अभ्यास

INTERNATIONAL YOGA DAY 2026: घोड़ों की पीठ पर खड़े होकर किया योग, मिलिट्री डॉग्स संग भी अभ्यास
मेरठ के आरवीसी सेंटर में आयोजन, योग संग पशु प्रेम का खास नजारा देखने को मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 10:24 AM IST
मेरठ: इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर पर मेरठ में खास आयोजन हुआ. इस मौके पर मेरठ कैंट स्थित आरवीसी केंद्र और कॉलेज (Remount Veterinary Corps- RVC Centre) में हुए अनूठे आयोजन में मानव और पशुओं की सहभागिता विशेष आकर्षण का केंद्र बनी. घोड़े से लेकर सैन्य श्वानों (Military dogs) तक इसमें शामिल हुए. घोड़े की पीठ पर बैठकर योगाभ्यास भी किया गया.
इंटरनेशनल नेशनल योग दिवस की वैश्विक थीम के अनुसार शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य एवं समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में योग के महत्व को प्रदर्शित करने का अनूठा प्रयास मेरठ में हुआ है.
इस आयोजन में विशेष रूप 25 घोड़ों और 30 श्वानों की सहभागिता रही. पशुओं और उनके संचालकों (हैंडलर्स) के बीच सामंजस्य और विश्वास का प्रदर्शन करते हुए घोड़ों की पीठ पर योगाभ्यास किया गया. जबकि श्वानों ने अपने संचालकों के किए गए विभिन्न योगासनों का अनुकरण किया. इस अनूठे प्रदर्शन ने सैन्य पशुओं और उनके संचालकों के बीच विद्यमान उत्कृष्ट प्रशिक्षण, परस्पर विश्वास और गहरे सहयोगात्मक संबंधों को प्रदर्शित किया.
सेना की तरफ से आयोजित इस कार्यकम का खास उद्देश्य सैन्य कार्मिकों और उनके परिवारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था. इस अवसर पर समारोह में मेजर जनरल लक्ष्मीकांत मद्रेवार, कमांडेंट, आरवीसी सेंटर एवं कॉलेज तथा डॉ. वैशाली मद्रेवार, अध्यक्षा, आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (AWWA) के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे.
वहीं उन्होंने योग दिवस समारोह के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया, सभी प्रतिभागियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता की सराहना की.
ये भी पढ़ें: योग दिवस 2026: यह योगाभ्यास देंगे दर्द और थकान से मुक्ति; नियमित योग भगाए रोग