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Special : स्वास्थ्य से स्वरोजगार तक का सफर, योग के जरिए महिलाओं और युवाओं के लिए खुल रहे आत्मनिर्भरता के नए द्वार

स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट कंपनियों, अस्पतालों, रिसॉर्ट्स और फ़िटनेस सेंटरों जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों की मांग बढ़ रही है.

साधना से स्वरोजगार तक का सफर
साधना से स्वरोजगार तक का सफर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 21, 2026 at 10:36 AM IST

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Updated : June 21, 2026 at 11:30 AM IST

7 Min Read
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जयपुर : एक समय था जब योग को केवल ऋषि-मुनियों की परंपरा, आध्यात्मिक साधना और स्वास्थ्य सुधार के अभ्यास के रूप में देखा जाता था. लेकिन बदलते दौर में योग की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. आज योग फिटनेस से आगे बढ़कर रोजगार और आत्मनिर्भरता का बड़ा माध्यम बन गया है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बाद बढ़ी जागरूकता और सरकार की पहल ने योग में करियर अपॉर्चुनिटी को नया विस्तार दिया है. यही वजह है कि आज योग प्रशिक्षक, योग थेरेपिस्ट, ऑनलाइन कोच, कॉरपोरेट वेलनेस ट्रेनर और वेलनेस उद्यमी जैसे दर्जनों नए अवसर युवाओं और महिलाओं के लिए खुल चुके हैं.

साधना से स्वरोजगार तक का सफर : योग ऐसा क्षेत्र है जहां व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सकता है. योगाचार्य ढाकाराम ने बताया कि पहले योग को केवल बुजुर्गों की गतिविधि माना जाता था, लेकिन आज युवा इसे पेशे के रूप में अपना रहे हैं. देश ही नहीं, विदेशों में भी भारतीय योग प्रशिक्षकों की मांग लगातार बढ़ रही है. उनका कहना है कि योग आज केवल सेवा नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री बन चुका है, जहां प्रशिक्षित योग शिक्षक बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं और समाज को स्वस्थ जीवनशैली भी दे रहे हैं.

साधना से स्वरोजगार तक का सफर (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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जयपुर में संचालित योगपीस संस्थान
जयपुर में संचालित योगपीस संस्थान (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

योग उद्योग का बढ़ता बाजार : स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता, तनावपूर्ण जीवनशैली और फिटनेस के प्रति रुचि ने योग उद्योग को तेजी से विस्तार दिया है. स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, होटल, रिसॉर्ट, जिम, हेल्थ क्लब और कॉरपोरेट संस्थानों में योग प्रशिक्षकों की मांग बढ़ी है. यही वजह है कि आयुष मंत्रालय, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कोर्सेस और योगापीस जैसे संस्थानों ने योग को एक व्यवस्थित करियर विकल्प बना दिया है. ढाकाराम ने बताया कि आने वाले वर्षों में वेलनेस इंडस्ट्री के विस्तार के साथ योग प्रशिक्षकों, योग थेरेपिस्ट और लाइफस्टाइल कोच की मांग और बढ़ेगी.

योग में करियर के प्रमुख विकल्प :-

  • योग प्रशिक्षक (Yoga Instructor)
  • योग थेरेपिस्ट
  • कॉरपोरेट वेलनेस ट्रेनर
  • ऑनलाइन योग कोच
  • मेडिटेशन ट्रेनर
  • योग स्टूडियो संचालक
  • योग कंटेंट क्रिएटर
  • योग पर्यटन विशेषज्ञ
  • आयुर्वेद एवं वेलनेस सलाहकार
  • हेल्थ एंड वेलनेस स्टार्टअप उद्यमी

250 घंटे से 1800 घंटे तक के कोर्स : देश में विभिन्न योग संस्थानों और विश्वविद्यालयों की ओर से 250 घंटे से लेकर 1800 घंटे तक के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. इसके अलावा लेवल-1, लेवल-2 और लेवल-3 जैसे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी उपलब्ध हैं. वहीं योग विज्ञान, योग शिक्षा, योग थेरेपी, प्राकृतिक चिकित्सा और योग संगीत जैसे विषयों में बीए, बीएससी, बीएड, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स किए जा सकते हैं. इन पाठ्यक्रमों के बाद सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं.

योग उद्योग का बढ़ता बाजार
योग उद्योग का बढ़ता बाजार (फोटो ईटीवी भारत gfx)

20 हजार से 5 लाख रुपए तक की कमाई : योगाचार्य ढाकाराम के अनुसार प्रशिक्षित योग शिक्षक स्कूलों, कॉलेजों, जिम, हेल्थ क्लब और वेलनेस सेंटरों में सेवाएं दे सकते हैं. इसके अलावा स्वयं का योग केंद्र स्थापित कर या फ्रीलांसर के रूप में भी काम किया जा सकता है. योग क्षेत्र में शुरुआती स्तर पर 20 से 30 हजार रुपए मासिक आय संभव है, जबकि अनुभवी प्रशिक्षक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत योग गुरु एक से पांच लाख रुपए प्रति माह तक सेवा शुल्क अर्जित कर रहे हैं.

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20 हजार से 5 लाख रुपए तक की कमाई
20 हजार से 5 लाख रुपए तक की कमाई (फोटो ईटीवी भारत gfx)

डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बदली तस्वीर : कोविड महामारी के बाद ऑनलाइन योग प्रशिक्षण ने एक नया बाजार तैयार किया. यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जूम और मोबाइल एप्स के जरिए योग प्रशिक्षकों ने अपनी पहुंच दुनिया भर तक बना ली. आज कई प्रशिक्षक ऑनलाइन बैच, रिकॉर्डेड कोर्स, व्यक्तिगत काउंसलिंग और डिजिटल कंटेंट के माध्यम से आय अर्जित कर रहे हैं. कम निवेश और व्यापक पहुंच ने इस क्षेत्र को और आकर्षक बना दिया है.

महिलाओं के लिए करियर ऑप्शन बना योग
महिलाओं के लिए करियर ऑप्शन बना योग (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

कॉरपोरेट सेक्टर में बढ़ी मांग : उधर, तेजी से बढ़ते तनाव, मानसिक दबाव और जीवनशैली संबंधी बीमारियों के कारण कंपनियां कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही हैं. कॉरपोरेट कार्यालयों में योग सत्र, मेडिटेशन वर्कशॉप और वेलनेस कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं. इससे कॉरपोरेट योग ट्रेनर एक नए प्रोफेशन के रूप में उभरे हैं. कई युवा प्रशिक्षक कंपनियों के साथ अनुबंध कर नियमित सत्र संचालित कर रहे हैं.

योग से मिलने वाले लाभ
योग से मिलने वाले लाभ (फोटो ईटीवी भारत gfx)

महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का नया माध्यम : योग के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है. गृहिणियां, छात्राएं और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं योग सीखकर न केवल अपने स्वास्थ्य में सुधार कर रही हैं, बल्कि इसे रोजगार का माध्यम भी बना रही हैं. ऑनलाइन क्लास और घर आधारित योग केंद्रों ने महिलाओं को विशेष अवसर दिए हैं. वे घरेलू जिम्मेदारियों के साथ समय निकालकर प्रशिक्षण देती हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन रही हैं. घर में योग के माहौल में पली-बढ़ी भावना ने बताया कि जो लोग इसे प्रोफेशनली कर रहे हैं वो दूसरे लोगों को स्वस्थ करने के नजरिए से इस प्रोफेशन को अपनाते हैं और उसमें उन्हें रोजगार भी मिल जाता है. ये एक प्लस पॉइंट है. महिलाओं के लिए ये काफी बेहतरीन माध्यम है क्योंकि इससे हेल्थ भी इंप्रूव होती है वो अपनी हेल्थ को मैनेज करते हुए दूसरों को भी सर्विस देकर अपनी इनकम और इंडिपेंडेंसी को भी मेंटेन कर सकती हैं.

योग रखे निरोग
योग रखे निरोग (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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केस स्टडी - उमा सिंह : आगरा से जयपुर योग प्रशिक्षण लेने आई उमा सिंह बताती हैं कि स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्होंने योग शुरू किया था. धीरे-धीरे योग ने न केवल उनकी सेहत सुधारी बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा भी दिखाई. आज वे योग को जीवनशैली और करियर दोनों के रूप में देखती हैं.

केस स्टडी - अपराजिता : जयपुर की गृहिणी अपराजिता का कहना है कि योग ने उन्हें अपने स्वास्थ्य और करियर दोनों के प्रति जागरूक किया है. उनका मानना है कि योग महिलाओं के लिए ऐसा माध्यम है जो स्वास्थ्य सुधार के साथ रोजगार का अवसर भी देता है.

योग और स्टार्टअप की नई दुनिया : योग अब केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है. योग मैट, योग परिधान, आयुर्वेदिक उत्पाद, हेल्थ ट्रैकिंग ऐप, मेडिटेशन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कोर्स और वेलनेस टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में नए स्टार्टअप विकसित हो रहे हैं. योगा इंस्ट्रक्टर विशाल मोदी के अनुसार आज योग फॉर स्पोर्ट्स, योग थेरेपी और कॉरपोरेट वेलनेस जैसे क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहे हैं. युवा योग को तकनीक के साथ जोड़कर नए व्यवसायिक मॉडल विकसित कर रहे हैं.

1800 घंटे की क्लास लेता युवा वर्ग
1800 घंटे की क्लास लेता युवा वर्ग (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जब दुनिया भर में करोड़ों लोग योगाभ्यास करेंगे, तब ये समझना भी जरूरी है कि योग अब केवल स्वास्थ्य सुधार का कार्यक्रम नहीं रह गया है. ये युवाओं के लिए करियर, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और समाज के लिए स्वस्थ जीवनशैली का जरिया बन चुका है. योगा मैट पर बैठा व्यक्ति आज केवल शारीरिक संतुलन नहीं सीख रहा, बल्कि अपने बेहतर भविष्य, आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मविश्वास की नई नींव भी रख रहा है.

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Last Updated : June 21, 2026 at 11:30 AM IST

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