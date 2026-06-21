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सेना के जवानों के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया योग, बोले- योग भारत द्वारा दुनिया को दिया गया एक अनमोल उपहार

अलवर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित कई लोगों ने किया योगाभ्यास.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया योग
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया योग (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 21, 2026 at 12:00 PM IST

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अलवर : केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि योग शरीर को स्वस्थ बनाने, तनाव मुक्त रखने एवं मन की चिंताओं को दूर कर जीवन को समदृष्टि के रूप में देखने के लिए भारत की ओर से दुनिया को दिया गया एक अनमोल उपहार है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग दिवस केवल एक दिन का कार्यक्रम बनकर न रह जाए, यह साल के 365 दिन किया जाना चाहिए. केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रविवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में सेना के जवानों के साथ योग करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे. इस मौके पर प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे.

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि योग न केवल व्यक्ति की काया को निरोगी बनता है, बल्कि हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है. उन्होंने कहा कि देश व दुनिया भर के देशों में योग दिवस पर करोड़ लोगों को सामूहिक रूप से योग कर इसे जीवन में अपनाने का संकल्प लिया है. इस अवसर पर मंत्री भूपेंद्र यादव ने नशा मुक्त भारत अभियान का संकल्प भी दिलाया. उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से समाज को नशे जैसी बुराइयों से मुक्त कराया जा सकता है. इस संकल्प को जन-जन तक पहुंचाकर स्वस्थ, जागरूक और अच्छा समाज का निर्माण कर सकेंगे.

अलवर में बोले भूपेंद्र यादव- योग भारत द्वारा दुनिया को दिया गया एक अनमोल उपहार (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

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सेना के जवानों के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया योग
सेना के जवानों के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया योग (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

जिले भर में मनाया गया योग दिवस : विश्व योग दिवस पर जिले भर में अनेक स्थानों पर सामूहिक योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए. इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि, अधिकारी व कर्मचारियों के साथ आमजन ने भी भागीदारी निभाई. अलवर में विभिन्न संस्थाओं की ओर से सामूहिक योग के कार्यक्रम आयोजित किए. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव एवं प्रदेश के वन मंत्री और अलवर विधायक संजय शर्मा ने सामूहिक योग कार्यक्रम के बाद अलवर के कम्पनी बाग में नव निर्मित पिंक टायलेट का शुभारंभ कर स्वच्छता का संदेश दिया. इसके बाद दोनों मंत्री अलवर शहर के निकट भाखेड़ा स्थित नव निर्मित एनीकट का उदघाटन किया. बाद में नटनी का बारां-जयसमंद पक्की नहरीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया.

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12TH INTERNATIONAL YOGA DAY
योग दिवस पर कार्यक्रम
MINISTER BHUPENDRA YADAV
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