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अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026: इस बार थीम है ''स्वस्थ आयु के लिए योग जरूरी''

रायपुर: 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है. इस बार योग दिवस को लेकर बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है. सभी जिला मुख्यालयों में नेता और अधिकारीगण लोगों के साथ योग करेंगे. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरगुजा में बच्चों के साथ योग करेंगे. इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर थीम है “स्वस्थ आयु के लिए योग”. आयोजन को लेकर शासन की ओर से जिला मुख्यालयों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिला मुख्यालयों में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायकगण मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे.

गवर्नर रमेन डेका 21 जून को रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य के तौर पर सरगुजा में सुबह 7 बजे सामूहिक योग शिविर में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे.

जानिए कौन कहां करेंगे योग