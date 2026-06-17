अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026: इस बार थीम है ''स्वस्थ आयु के लिए योग जरूरी''
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरगुजा में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ योग करेंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 17, 2026 at 5:26 PM IST
रायपुर: 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है. इस बार योग दिवस को लेकर बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है. सभी जिला मुख्यालयों में नेता और अधिकारीगण लोगों के साथ योग करेंगे. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरगुजा में बच्चों के साथ योग करेंगे. इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर थीम है “स्वस्थ आयु के लिए योग”. आयोजन को लेकर शासन की ओर से जिला मुख्यालयों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिला मुख्यालयों में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायकगण मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे.
गवर्नर रमेन डेका 21 जून को रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य के तौर पर सरगुजा में सुबह 7 बजे सामूहिक योग शिविर में शामिल होंगे. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे.
जानिए कौन कहां करेंगे योग
- केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर में योग करेंगे
- उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग में योग करेंगे
- उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम में योग करेंगे
- विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में योग करेंगे
- रामविचार नेताम कोरिया में करेंगे योग
- दयालदास बघेल महासमुंद के शिविर में होंगे शामिल
- केदार कश्यप सुकमा में करेंगे योग
- लखन लाल देवांगन कांकेर के योग शिविर में होंगे शामिल
- ओ.पी. चौधरी जांजगीर-चांपा जिले में करेंगे योग
- टंकराम वर्मा सारंगढ़-बिलाईगढ़ के शिविर में होंगे शामिल
- लक्ष्मी राजवाड़े बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में करेंगी योग
- मंत्री राजेश अग्रवाल जशपुर में करेंगे योग
- बालोद में गुरु खुशवंत साहेब करेंगे योग
- बलौदाबाजार-भाटापारा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल
- बेमेतरा में सांसद विजय बघेल
- मोहला-मानपुर-चौकी में सांसद संतोष पांडेय
- सूरजपुर में सांसद चिंतामणी महाराज
- गरियाबंद में सांसद रूपकुमारी चौधरी
- रायगढ़ में सांसद राधेश्याम राठिया
- जांजगीर में सांसद कमलेश जांगड़े
- नारायणपुर में सांसद महेश कश्यप
- कोण्डागांव में सांसद भोजराज नाग
- बीजापुर में विधायक लता उसेंडी
- खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में विधायक ललित चंद्राकर
- गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची
- मुंगेली में विधायक पुन्नूलाल मोहले
- धमतरी में विधायक अजय चंद्राकर
- मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में विधायक रेणुका सिंह
- बस्तर में विधायक किरण सिंह देव
- दंतेवाड़ा में विधायक चैतराम अटामी
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