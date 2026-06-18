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Special : 52 की उम्र में सुमन यादव ने विश्व पटल पर चमकाया भारत का नाम, वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में जीता रजत पदक

52 की उम्र में अलवर की सुमन यादव ने वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल, बनीं मिसाल. पढ़िए अलवर से पीयूष पाठक की रिपोर्ट...

मेडल के साथ सुमन यादव
मेडल के साथ सुमन यादव (फोटो ईटीवी भारत GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 2:53 PM IST

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Updated : June 18, 2026 at 3:01 PM IST

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अलवर : अक्सर देखा जाता है कि परिवार, बच्चों और घर की जिम्मेदारियों के बीच महिलाएं अपने सपनों, अपनी ख्वाहिशों को कहीं पीछे छोड़ देती हैं. वे अपनों की खुशी में अपनी जिंदगी तलाशने लगती हैं. लेकिन राजस्थान के अलवर की रहने वाली सुमन यादव ने इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया है. उन्होंने न सिर्फ उम्र के बैरियर को तोड़ा, बल्कि 52 साल की उम्र में पहली बार आयोजित हुई 'वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप' में तिरंगा लहराकर देश का नाम रोशन किया है. इस वैश्विक प्रतियोगिता में सुमन ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक (Silver Medal) अपने नाम किया. आज वे देश की लाखों महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरी हैं.

उन्होंने बताया कि उनकी योग की जर्नी की शुरुआत 2015 में कोटा में हुई, जब वह अपनी बेटे के साथ वहां गई. उसके बाद सुमन योग से जुड़ी और इसमें आगे बढ़ते हुए हाल ही में आयोजित प्रतियोगिता में विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया. सुमन ने बताया कि वह पेशे से सरकारी स्कूल में पीटीआई टीचर हैं. खेल, परिवार व ड्यूटी में सामंजस्य बैठा कर वह इस मुकाम तक पहुंची है. विश्व योगासन चैंपियनशिप में 78 देश के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. इसमें सुमन यादव ने फॉरवर्ड बेंडिंग स्पर्धा में दक्षता दिखाते हुए रजत पदक अपने नाम किया.

​उम्र को मात देकर सुमन यादव ने वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में जीता पदक (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

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​कोटा के पार्क से शुरू हुआ सफर
​कोटा के पार्क से शुरू हुआ सफर (फोटो ईटीवी भारत GFX)
​जिद करो दुनिया बदलो
​जिद करो दुनिया बदलो (फोटो ईटीवी भारत GFX)

वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता सुमन यादव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए बताया कि 2015 में अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कोटा लेकर गई. वहां एक दिन सुबह पार्क में देखा कि लोग प्राणायाम, व्यायाम व अन्य योग कर रहे हैं. इस पर उन्होंने लोगों से जानकारी लेकर पार्क में लोगों के साथ योगा करना शुरू किया. उन्होंने बताया कि पहले से ही उनकी योग के प्रति रुचि थी, जब बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाते, तो वह खाली समय का सदुपयोग करते हुए सुबह पार्क में जाकर लोगों के साथ लगातार योग करती. सुमन यादव ने बताया कि वहीं से लोगों से योगा के बारे में छोटी-छोटी बारीकियां सीखी.

जानें अलवर की योग क्वीन सुमन यादव की प्रेरक कहानी
जानें अलवर की योग क्वीन सुमन यादव की प्रेरक कहानी (फोटो ईटीवी भारत GFX)

योगा प्रतियोगिता मे पहले स्थान पर रही : सुमन यादव ने बताया कि योग की जर्नी की शुरुआत के करीब चार साल बाद 2019 में अलवर में योग का एक टूर्नामेंट आयोजित होने की उन्हें जानकारी मिली. इस योग के टूर्नामेंट उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें वह प्रतिस्पर्धा कर पहले स्थान पर रहीं. उन्होंने बताया इसके बाद स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में भी वह पहले स्थान पर रहीं. सुमन यादव ने बताया कि नेशनल स्तर पर आयोजित हुए टूर्नामेंट में टॉप 10 में अपना स्थान हासिल किया. उन्होंने बताया कि इसके बाद उनकी योग के टूर्नामेंट में लगातार हिस्सा लेने की जर्नी शुरू हुई और उन्होंने विभिन्न जगहों पर आयोजित हुए प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और शीर्ष स्थान हासिल किय.

प्रतियोगिता के दौरान सुमन यादव
प्रतियोगिता के दौरान सुमन यादव (फोटो ईटीवी भारत)

भारतीय टीम में ऐसे बनाई अपनी जगह : रजत पदक विजेता सुमन यादव ने बताया कि योग फेडरेशन की ओर से हर साल योग के टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, जिनमें वह पहले स्थान पर रहीं. योग खिलाड़ी सुमन ने बताया कि पहली बार योगासन भारत द्वारा आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप के लिए उन्होंने कोटपूतली-बहरोड जिले से आवेदन किया, जिसमें उनका प्रथम स्थान रहा. इसके बाद उदयपुर में आयोजित हुई स्टेट लेवल प्रतियोगिता में भी उन्होंने प्रतिस्पर्धा कर पहला स्थान हासिल किया. सुमन यादव ने बताया कि नेशनल स्तर टूर्नामेंट विजयवाड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें भी उनका पहला स्थान रहा. उन्होंने बताया कि इसके बाद भारत की ओर से टीम चयन के लिए ट्रायल आयोजित किया गया, इसमें भी सुमन यादव का प्रथम स्थान रहा, जिसके बाद सुमन यादव ने भारतीय टीम में जगह बनाकर अहमदाबाद में आयोजित हुई वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया.

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चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करती सुमन
चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करती सुमन (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

​20 देशों के दिग्गजों को पछाड़कर जीता सिल्वर : खिलाड़ी सुमन यादव ने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में दुनिया भर के 78 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था. सुमन यादव ने 45 से 55 वर्ष की आयु वर्ग (Age Category) में प्रतिस्पर्धा की. इस कैटेगरी में दुनिया भर के 20 देशों के सर्वश्रेष्ठ योग खिलाड़ी मैदान में थे. सुमन ने बताया कि इस आयु वर्ग में वह सभी खिलाड़ियों से बड़ी थी. 52 वर्ष की आयु होने के बाद भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाते हुए रजत पदक हासिल किया. उन्होंने बताया उम्र उनके प्रदर्शन के आड़े नहीं आई, उन्होंने उम्र की बाधा को तोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है.

परिवार का मिला पूरा साथ : रजत पदक विजेता यादव ने बताया कि खेल में सबसे पहले परिवार का साथ जरूरी होता है. इसी के चलते खिलाड़ी अपने आत्मविश्वास के साथ खेलता है. उन्होंने बताया कि उनके परिवार ने भी उनका पूरा सपोर्ट किया है. सुमन ने बताया कि उनके पति उनकी स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज व योगा पोज का बारीकी से ध्यान रखते हैं और उन्हें एक-एक चीज़ बताते है. वहीं उनके किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आने-जाने का ट्रेन या फ्लाइट का टिकट उनके बच्चों द्वारा बुक किया जाता है. उन्होंने कहा कि परिवार के सपोर्ट के साथ ही वह आगे बढ़ पाई अन्यथा वह भी अपनी खुशियों को दबाकर अपना जीवन जीने को मजबूर होती.

मेडल के साथ सुमन यादव
मेडल के साथ सुमन यादव (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

हर महिला में है काबिलियत : खिलाड़ी सुमन यादव ने बताया कि हर महिला में काबिलियत है, लेकिन कई बार महिलाओं को परिवार का साथ नहीं मिलता, तो कई बार परेशानियों के कारण वह अपनी क्षमता को दबाकर जीने को मजबूर रहती हैं. उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं को परिवार का साथ मिले, तो वह भी खुलकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर नए मुकाम हासिल कर सकती हैं.

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घर, खेल व नौकरी में सामंजस्य से बैठना चुनौतीपूर्ण रहा : सुमन यादव ने बताया कि वह पेशे से सरकारी स्कूल में पीटीआई टीचर हैं. इसके बावजूद उन्होंने वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया. उन्होंने बताया कि स्कूल, परिवार व खेल में सामंजस्य बैठाना एक चुनौती पूर्ण भरा कार्य रहा. लेकिन उन्होंने अपनी ज़िद व जुनून के चलते हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ती रही. सुमन ने बताया कि वह सुबह 5 बजे उठकर घर का काम खत्म कर योग की ट्रेनिंग के लिए जाती है. क्लास खत्म होने के बाद वह जल्दी से घर जाकर परिवार को खाना खिलाकर स्कूल के लिए जाती और पूरे दिन अपने कर्तव्य का निर्वहन करती. उन्होंने बताया कि घर जाकर फिर वह अपने घर के कामकाज में लग जाती और शाम को 2 से 3 घंटा योग की प्रैक्टिस के लिए जाती. सुमन ने बताया कि उनका सपना था कि वह वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप जीते उन्होंने ठान लिया था कि जिद करो दुनिया बदलो और आज इसी का परिणाम है कि उनके हाथ में रजत पदक है.

वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में 78 देशों ने लिया हिस्सा
वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में 78 देशों ने लिया हिस्सा (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

योग से जुड़े बेहतर हो सकता है भविष्य : सुमन यादव ने बताया कि भारत ने पूरी दुनिया को योग दिया है. उन्होंने कहा कि आज बच्चे योग से जुड़े तो वह स्वस्थ रह सकते हैं. पहले यह माना जाता था कि योग बूढ़े लोगों के लिए है, लेकिन आज योग में युवा वर्ग भी अपना भविष्य बना रहा है. उन्होंने कहा कि बच्चे छोटी उम्र से ही योग से जुड़ेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और आगे जाकर इसमें अपना भविष्य भी बेहतर बना सकते हैं. उन्होंने कहा कि योग में खेल के जरिए भी कई स्कोप है, जिससे कि वह आगे बढ़ सके.

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Last Updated : June 18, 2026 at 3:01 PM IST

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