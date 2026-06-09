अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2026 : एसएमएस स्टेडियम में होगा राज्यस्तरीय समारोह, कलेक्टर ने दिए निर्देश
कलेक्टर ने सभी कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए.
Published : June 9, 2026 at 7:51 PM IST
जयपुरः अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2026 के सफल आयोजन एवं तैयारियों के संबंध में जिला स्तरीय बैठक जिला कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई. बैठक में योग दिवस कार्यक्रमों की तैयारियों, विभागवार जिम्मेदारियों तथा जनभागीदारी बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई. इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा.
जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा एवं स्वस्थ जीवनशैली का आधार है. उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों को सफल बनाने तथा अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
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यह रहेगा कार्यक्रमः बैठक में बताया गया कि 21 जून को जिले में सवाई मानसिंह स्टेडियम, अल्बर्ट हॉल, जलमहल सहित 4 प्रमुख स्थलों पर योग कार्यक्रम सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आयोजित किए जाएंगे. सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय मुख्य समारोह आयोजित होगा. जिला कलेक्टर ने सभी कार्यक्रम स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए. संदेश नायक ने कहा कि संबंधित अधिकारी कार्यक्रम स्थलों पर पेयजल, चिकित्सा सहायता, स्वच्छता, सुरक्षा, पार्किंग, यातायात प्रबंधन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें. साथ ही कार्यक्रम स्थलवार नोडल अधिकारियों एवं सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर समस्त व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा कार्यक्रम स्थलों का पूर्व निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का सत्यापन किया जाए.