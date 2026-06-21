ETV Bharat / state

योग दिवस 2026: यह योगाभ्यास देंगे दर्द और थकान से मुक्ति; नियमित योग भगाए रोग

वज्रासन करने की विधि: वज्रासन पाचन क्रिया को बेहतर करता है और अपच, पेट फूलना और एसिडिटी जैसे विभिन्न पाचन संबंधी विकारों से राहत दिलाने में मदद करता है.

यह योगासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है. (Photo Credit: ETV Bharat)

फिर दूसरी नाक से धीरे-धीरे हवा को बाहर की तरफ छोड़ें. यह प्रक्रिया कम से कम 1 मिनट तक करते हुए तीन से चार बार दोहराएं.

अपनी एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से सांस को अंदर की तरफ खिंचे कुछ देर रूकने के बाद उसे नाक को बंद करें और दोनों छिद्र बंद करके कुछ देर सांस को रोके रखें.

स्वास्थ लाभ के लिए योग प्राणायाम: सर्दी होने और नाक बंद होने के साथ स्वसन प्रक्रिया में दिक्कत होने पर राहत के प्राणायाम सबसे उत्तम तरीका होता है. यह आपके फेफड़ों को भी मजबूत करता है. यहां तक के नाक संबंधी दिक्कतों में भी रेगुलर करने से आराम मिलता है.

कंधे का व्यायाम- कोहनी का घुमाव: दोनों हाथों को मोड़कर कोहनी को कंधे के समानांतर रखें अब कोहनी को आपस में मिलाएं और फिर गोलाकार (आगे से ऊपर, पीछे से नीचे) घुमाएं.

कलाई घुमाना: हाथों को सामने सीधा रखकर मुट्ठियों को कलाई के जोड़ से गोल-गोल (क्लॉकवाइज और एंटी-क्लॉकवाइज) घुमाएं.

मुट्ठी बंद करना और खोलना: दोनों हाथों को सामने फैलाएं. अंगूठे को अंदर रखकर मुट्ठी बनाएं और फिर अंगुलियों को सीधा खोलें.

दाएं-बाएं घुमाना: सांस भरते हुए सिर को दाईं ओर घुमाएं और सांस छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आएं. इसी तरह बाईं ओर करें.

गर्दन के लिए-आगे-पीछे झुकाना: सीधे बैठकर सांस भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं और सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती से लगाएं.

यह योगाभ्यास देंगे दर्द और थकान से मुक्ति. (Video Credit: ETV Bharat)

स्वामी विवेकानंद राजकीय चिकित्सालय वाराणसी के योग प्रशिक्षक मनीष कुमार पांडेय ने बताया कि लोगों को यह समझना चाहिए कि सिर्फ एक-दो दिन योग करने से आराम संभव नहीं है. योगाभ्यास प्रतिदिन करने से राहत मिलती है. कुछ ऐसे योगाभ्यास हैं, जिनको नियमित करें तो बहुत कुछ बदला जा सकता है.

नियमित और संयमित तरीके से योग करने से आपके शुगर, ब्लड प्रेशर, गैस, कब्ज जैसी बीमारियों में भी राहत मिलती है. इसलिए योग के कुछ ऐसे तरीके हम आपको बता रहे हैं, जिनको नियमित रूप से अपने दैनिक जीवन में शामिल करके आप खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं.

वाराणसी: आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है. योग सिर्फ एक दिन की क्रिया नहीं बल्कि नियमित अभ्यास जीवन की तमाम छोटी-बड़ी तकलीफों को दूर करता है. नियमित योगाभ्यास से कमर, कंधे, घुटने, एल्बो, एड़ियों सहित शरीर के उन हिस्सों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा, जो अक्सर परेशानी का कारण बनते हैं.

पवनमुक्तासन: पवनमुक्तासन पाचन तंत्र में फंसी हुए गैस को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे पेट फूल जाता है और आराम मिलता है. यह गैस से संबंधित पाचन संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है.

ताड़ासन योगकरने की विधि: सावधान मुद्रा में खड़े हों और अपने दोनों पैरों को आपस में सटाकर सीधे खड़े हो जाएं.

हथेलियां आपकी जांघों के बगल में सटी होनी चाहिए. अपने शरीर का वजन दोनों पैरों पर समान रूप से रखें. उंगलियों को फंसाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें.

हाथों को ऊपर उठाएं और गहरी सांस अंदर लेते हुए, हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और हथेलियों को बाहर आसमान की तरफ पलट दें.

खिंचाव दें, अब हाथों को ऊपर की ओर खींचें और साथ ही अपनी एड़ियों को भी जमीन से ऊपर उठा लें. पंजों के बल खड़े हो जाएं और पूरे शरीर में खिंचाव महसूस करे.

अंत मं इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुकें और सामान्य रूप से सांस लेते रहे. वापस आएं. धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और एड़ियों को भी जमीन पर रख दे.

योग से मिलती है दर्द में राहत. (Photo Credit: ETV Bharat)

ताड़ासन के लाभ: लंबाई बढ़ाने में मददगार, रीढ़ की हड्डी को पूरा खिंचाव मिलने से नियमित अभ्यास से लंबाई बढ़ने में सहायता मिलती है. यह आसन गलत तरीके से खड़े होने की आदत को सुधारता है और शारीरिक-मानसिक संतुलन बेहतर करता है.

वृक्षासन योग करने की विधि: अपने पैरों को थोड़ा (लगभग 2 इंच) खोलकर और हाथों को सीधा रखकर सीधे खड़े हो जाए. अपने सामने किसी एक बिंदु पर अपनी नजर (दृष्टि) को स्थिर करें, इससे संतुलन बनाने में मदद मिलेगी.

पैर को उठाएं एक गहरी सांस लें, दाएं पैर को घुटने से मोड़ें और दाएं पंजे को बाएं पैर की आंतरिक जांघ पर मजबूती से टिकाएं.

अब अपनी हथेलियों को छाती के सामने जोड़कर 'नमस्कार मुद्रा' बनाएं, यदि आप सहज हों, तो धीरे-धीरे हाथों को ऊपर उठाते हुए सिर के ऊपर ले जाए.

इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते-छोड़ते रहें और 20 से 30 सेकंड तक इसी मुद्रा में स्थिर रहे. सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे हाथों को नीचे लाएं और दाएं पैर को भी जमीन पर रख लें. दोहराएं. इसी प्रक्रिया को अब बाएं पैर को मोड़कर दूसरी तरफ से दोहराए.

वृक्षासन के लाभ: यह आसन शरीर और मस्तिष्क दोनों के संतुलन को सुधारता है. इससे पैरों, टखनों, पिंडलियों और जांघों की मांसपेशियां मजबूत होती हैंएक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत होता है और फोकस बढ़ता है. यह रीढ़ को सीधा रखने और पीठ दर्द में राहत दिलाने में सहायक है. यह आसन साइटिका के दर्द को कम करने में भी कुछ मामलों में मददगार माना गया है.

भुजंगासन. (Photo Credit: ETV Bharat)

भुजंगासन करने की विधि: पेट के बल समतल जमीन या योग मैट पर लेट जाएं. आपके पैर सीधे, मिले हुए और पंजे बाहर की तरफ होने चाहिए.

अपनी दोनों हथेलियों को अपनी छाती के पास जमीन पर रखें. ध्यान रहे कि आपकी कोहनी आपकी पसलियों से सटी होनी चाहिए और हथेलियों का रुख नीचे की ओर हो.

गहरी सांस अंदर भरें और धीरे-धीरे अपने सिर, गर्दन और छाती को ऊपर की ओर उठाएं (नाभि वाले हिस्से को जमीन पर ही रहने दें). अपने कंधों को ढीला और पीछे की तरफ खींच कर रखें.

अपने सिर को पीछे की ओर झुकाएं और छत की तरफ देखें. सामान्य रूप से सांस लेते हुए इस मुद्रा में लगभग 15 से 30 सेकंड तक रुकें. सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे अपनी छाती, गर्दन और सिर को वापस जमीन पर ले आएं. इसके बाद मकरासन में लेटकर शरीर को कुछ देर विश्राम दें.

भुजंगासन के लाभ: रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है. यह पीठ के दर्द से राहत दिलाता है और रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन व मजबूती में सुधार करता है. छाती के खुलने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, जिससे दमा और सांस संबंधी अन्य समस्याओं में आराम मिलता है.

यह पाचन तंत्र को बेहतर करता है, जिससे कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याएं दूर होती हैं और पेट की अतिरिक्त चर्बी कम होती है. यह आसन चिंता और थकान को मिटाकर मन को शांत करता है. महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी अनियमितताओं और दर्द को कम करने में यह मदद करता है.

यह भी पढ़ें: यूपी में आयुष्मान कार्ड धारकों को बड़ी राहत: अब जिला स्तर पर ही दूर होंगी कार्ड रिजेक्शन और अप्रूवल की समस्याएं