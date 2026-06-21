यूपी में योग दिवस की धूम के बीच एक्सपर्ट्स का अलर्ट, हार्ट और अस्थमा के मरीज बिना सलाह आसन किए तो भुगतेंगे गंभीर अंजाम
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026: बस ध्यान रखें क्या है आपकी शरीर की जरूरत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 10:13 AM IST|
Updated : June 21, 2026 at 12:22 PM IST
लखनऊ: 'योग रखे निरोग...' इस वाक्य के पीछे एक आम धारणा है कि योग का नियमित अभ्यास करने वाला हमेशा स्वस्थ रहता है, बीमारियां उससे दूर रहती हैं. ये भी कि चाहे जिस आयु वर्ग का व्यक्ति हो, उसके लिए योग करना हर हाल में फायदेमंद है. हालांकि, ऐसा है नहीं. योग का अभ्यास अवस्था और आपकी सेहत पर भी निर्भर करता है. जरूरी नहीं कि शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए बताया गया हर आसन आपके लिए फायदेमंद ही हो, वह भी तब जब आप किसी न किसी बीमारी की चपेट में हों. जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, सांस संबंधी समस्या या दिल से जुड़ी बीमारी. ऐसे में योग का अभ्यास बिना किसी चिकित्सक की सलाह और ट्रेंड प्रशिक्षक की गैरमौजूदगी में करना आपकी जान पर भारी पड़ सकता है. 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है. इस मौके पर योगाभ्यास के तरीके, आसनों को करते समय एहतियात और योग किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए, इस पर ईटीवी भारत ने चिकित्सकों और योग गुरू से बातचीत की है. पढ़िए सुनील सिंह के संपादन में लखनऊ से ऋषि मिश्र और प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट.....
प्रशिक्षक के सामने बैठकर करें योग
'योग कर्मसु कौशलम्' यानी कर्मों में कुशलता ही योग है, लेकिन यही कुशलता तब खतरे में पड़ जाती है जब हम बिना अपने शरीर की मेडिकल कंडीशन को जाने कोई भी आसन शुरू कर देते हैं. बीमारियों के दौरान लोग अधिक योग करने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत है. कई लोग यूट्यूब पर देखकर या किसी किताब को पढ़कर योग शुरू करते हैं, ये भी हानिकारक है. हनुमान सेतु के पास लखनऊ के सबसे पुराने योग केंद्र के प्रशिक्षक सौमिल शर्मा ने इस संबंध में बताते हैं, जैसा प्रशिक्षक कहे, वैसा योग करें. कहते हैं, हम अपने प्रत्येक प्रशिक्षु से यह पूछते हैं कि उसको कौन सी बीमारी है और उसी हिसाब से उसको ऐसे आसन बताते हैं, जिससे उसकी कोई खतरा न हो. इसलिए सबसे जरूरी यही है कि आप किसी प्रशिक्षक के सामने बैठकर योग करें.
बीमारी को रखें ध्यान में
केजीएमयू के कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉ. अक्षय प्रधान कहते हैं, योग स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक स्थिति और बीमारी की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही इसका अभ्यास करना चाहिए. जिन लोगों को हृदय संबंधी गंभीर समस्याएं हैं, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर या अनियमित धड़कन की शिकायत, उन्हें शीर्षासन-सर्वांगासन जैसे उल्टे आसनों तथा अत्यधिक तेज गति से कपालभाति से बचना चाहिए. इससे हृदय और रक्तचाप पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है.
श्वसन संबंधी रोगों में क्या करें
डॉ. अक्षय प्रधान कहते हैं कि श्वसन संबंधी रोगों, जैसे अस्थमा या सीओपीडी से पीड़ित व्यक्तियों को साफ और हवादार वातावरण में ही योग करना चाहिए. भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास भी चिकित्सकीय सलाह और प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में करना उचित रहता है. उच्च रक्तचाप के मरीजों को सांस रोकने वाली क्रियाओं (कुम्भक) से बचना चाहिए तथा किसी भी आसन को लंबे समय तक तनावपूर्ण स्थिति में नहीं रोकना चाहिए.
स्लिप डिस्क और हर्निया में ये सलाह
बताते हैं, स्लिप डिस्क और हर्निया से ग्रस्त मरीजों के लिए भी सावधानी आवश्यक है. ऐसे लोग ऐसे आसनों से बचें, जिनसे रीढ़ या पेट पर अत्यधिक दबाव पड़ता हो. गर्भवती महिलाओं को केवल प्रशिक्षित प्रीनेटल योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही योगाभ्यास करना चाहिए और पेट पर दबाव डालने वाले आसनों से परहेज करना चाहिए.
विशेषज्ञ मानते हैं कि अनुलोम-विलोम, गहरी श्वास, ध्यान और हल्के योगासन अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित एवं लाभकारी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी गंभीर बीमारी की स्थिति में योग शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेना चाहिए. सामान्य रोगियों के लिए योग फायदेमंद भी हो सकता है. इस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप योग किसी एक्सपर्ट की निगराना में ही करें.
कंफर्टेबल हों तभी करें योगाभ्यास
केजीएमयू में पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) वेद प्रकाश कहते हैं, निश्चित तौर पर सांस के रोगियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनको कौन सा योग करना है, कितना करना है और कब करना है जाड़े के मौसम में ख्याल रखना है कि बहुत सर्दी न हो. इसी तरह गर्मी के मौसम में धूप आने के बाद योग न करें. इसके अलावा प्रशिक्षक सामने जरूर होना चाहिए. श्वास के रोगियों को बहुत तेज सांस चलने वाले व्यायाम नहीं करने चाहिए. अपने कंफर्ट लेवल को देखना है. जब तक कंफर्टेबल नहीं हैं, उस आसन को न करें.
ये भी रखें ख्याल
- किसी बीमारी से पीड़ित मरीज कपालभाति प्रशिक्षक के सामने ही अभ्यास करे.
- अगर थोड़ी भी तकलीफ हो तो तुरंत रुक जाएं और शरीर को थोड़ा विराम दें.
- अगर सीने में दबाव या तेज धड़कन और ब्लड प्रेशर हाई महसूस हो तो रुक जाएं.
- COPD या सांस बहुत सुबह या फिर शाम के बाद ही योगासन करें.
दिल और सांस के मरीजों के लिए 3 सबसे सुरक्षित प्राणायाम
अनुलोम-विलोम प्राणायाम: यह दिल और सांस के मरीजों के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है. धीरे-धीरे एक नथुने से सांस अंदर और दूसरे से बाहर करें. ये प्राणायाम दिल की धड़कन को संतुलित करता है और सांस लेने की क्षमता बढ़ाता है. 5-10 मिनट रोज करें, लेकिन तेज गति से न करें.
भ्रामरी प्राणायाम: मधुमक्खी की गुनगुनाहट जैसी आवाज के साथ सांस छोड़ें. ये प्राणायाम तनाव कम करता है और दिल व फेफड़ों को शांत रखता है. सांस के मरीज धीमी गति से करें, इससे सांस की नली शांत होती है. बहुत आरामदायक और सुरक्षित है.
उज्जयी प्राणायाम: गले में हल्की सी आवाज के साथ सांस अंदर-बाहर करें. दिल के मरीजों के लिए यह बहुत अच्छा है क्योंकि ये ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाता है.
सांस की बीमारी में धीरे-धीरे अभ्यास करें. डॉक्टर की अनुमति से रोज 5-7 मिनट करें.
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