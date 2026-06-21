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यूपी में योग दिवस की धूम के बीच एक्सपर्ट्स का अलर्ट, हार्ट और अस्थमा के मरीज बिना सलाह आसन किए तो भुगतेंगे गंभीर अंजाम

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: 'योग रखे निरोग...' इस वाक्य के पीछे एक आम धारणा है कि योग का नियमित अभ्यास करने वाला हमेशा स्वस्थ रहता है, बीमारियां उससे दूर रहती हैं. ये भी कि चाहे जिस आयु वर्ग का व्यक्ति हो, उसके लिए योग करना हर हाल में फायदेमंद है. हालांकि, ऐसा है नहीं. योग का अभ्यास अवस्था और आपकी सेहत पर भी निर्भर करता है. जरूरी नहीं कि शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए बताया गया हर आसन आपके लिए फायदेमंद ही हो, वह भी तब जब आप किसी न किसी बीमारी की चपेट में हों. जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, सांस संबंधी समस्या या दिल से जुड़ी बीमारी. ऐसे में योग का अभ्यास बिना किसी चिकित्सक की सलाह और ट्रेंड प्रशिक्षक की गैरमौजूदगी में करना आपकी जान पर भारी पड़ सकता है. 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है. इस मौके पर योगाभ्यास के तरीके, आसनों को करते समय एहतियात और योग किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए, इस पर ईटीवी भारत ने चिकित्सकों और योग गुरू से बातचीत की है. पढ़िए सुनील सिंह के संपादन में लखनऊ से ऋषि मिश्र और प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट.....



प्रशिक्षक के सामने बैठकर करें योग 'योग कर्मसु कौशलम्' यानी कर्मों में कुशलता ही योग है, लेकिन यही कुशलता तब खतरे में पड़ जाती है जब हम बिना अपने शरीर की मेडिकल कंडीशन को जाने कोई भी आसन शुरू कर देते हैं. बीमारियों के दौरान लोग अधिक योग करने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत है. कई लोग यूट्यूब पर देखकर या किसी किताब को पढ़कर योग शुरू करते हैं, ये भी हानिकारक है. हनुमान सेतु के पास लखनऊ के सबसे पुराने योग केंद्र के प्रशिक्षक सौमिल शर्मा ने इस संबंध में बताते हैं, जैसा प्रशिक्षक कहे, वैसा योग करें. कहते हैं, हम अपने प्रत्येक प्रशिक्षु से यह पूछते हैं कि उसको कौन सी बीमारी है और उसी हिसाब से उसको ऐसे आसन बताते हैं, जिससे उसकी कोई खतरा न हो. इसलिए सबसे जरूरी यही है कि आप किसी प्रशिक्षक के सामने बैठकर योग करें. योग में इन बातों का रखें ध्यान. (Video Credit; ETV Bharat)

बीमारी को रखें ध्यान में केजीएमयू के कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉ. अक्षय प्रधान कहते हैं, योग स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक स्थिति और बीमारी की प्रकृति को ध्यान में रखकर ही इसका अभ्यास करना चाहिए. जिन लोगों को हृदय संबंधी गंभीर समस्याएं हैं, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर या अनियमित धड़कन की शिकायत, उन्हें शीर्षासन-सर्वांगासन जैसे उल्टे आसनों तथा अत्यधिक तेज गति से कपालभाति से बचना चाहिए. इससे हृदय और रक्तचाप पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. ऐसे करें शुरुआत. (etv bharat gfx) ये सावधानी बरतें. (etv bharat gfx)

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