International Yoga Day : 2018 में योग की शुरुआत, कीर्ति ने अब तक हजारों छात्राओं को सिखाए आत्मरक्षा के गुर
दादा की सीख ने बदली जिंदगी. नेशनल स्तर के लिए योग में भी कीर्ति भटनागर कर रहीं खिलाड़ी तैयार. अलवर से पीयूष पाठक की रिपोर्ट...
Published : June 21, 2026 at 4:13 PM IST
अलवर: बचपन में अपने दादा से मिले आत्मरक्षा के गुर व सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के चलते कीर्ति भटनागर ने इसी को अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया और इसी राह पर आगे बढ़ती गईं. आज कीर्ति शहर के कई सरकारी व निजी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देकर उन्हें किसी भी समस्या से निपटने के लिए तैयार कर रही हैं.
सेल्फ डिफेंस के बाद बॉक्सिंग व योग में भी खिलाड़ी के तौर पर हाथ आजमा चुकी हैं. बॉक्सिंग में वह नेशनल स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं. वहीं, अब कीर्ति योग गुरु के साथ बॉक्सिंग व योग की प्रतियोगिताओं में ऑफिशियल के तौर पर भी हिस्सा लेते हुए दिखाई पड़ती हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कीर्ति भटनागर ने बताया कि बचपन में उनके दादा घर की छत, खेल मैदान व पार्क में उन्हें लाठी चलाना, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते थे. कई सालों तक कीर्ति के दादा ने उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी और खुद सीखने के बाद और लोगों को भी सिखाने पर भी जोर देने लगे.
उन्होंने बताया कि इसके बाद वह अपनी स्कूल के दोस्तों को सिखाने लगीं. उन्होंने बताया कि महिला अपराध इन दिनों लगातार बढ़ रहे हैं. इसी के चलते उनके मन में सोच आई कि वह स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को सेल्फ डिफेंस सिखाएंगी. उन्होंने बताया कि एक दिन वह शहर के एक पार्क में सेल्फ डिफेंस ट्रेनर से मिलीं. इसके बाद ट्रेनर ने कीर्ति को अपने साथ जोड़ा और जिले के स्कूल व कॉलेज में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के दिलवाई. उन्होंने कहा कि महिलाएं व लड़कियां अपने साथ होने वाली घटनाओं के लिए आवाज उठा सकें और अपने आपका बचाव कर सकें, इसके लिए उन्हें तैयार किया. कीर्ति ने बताया कि आजतक वह हजारों छात्राओं व महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखा चुकी हैं.
2014 में बॉक्सिंग की हुई शुरुआत : कीर्ति भटनागर ने बताया कि 2014 में वह सेल्फ डिफेंस के चलते महिला दिवस पर एक कार्यक्रम में एक ट्रेनर की भूमिका निभा रही थीं. इस दौरान उन्हें सेल्फ डिफेंस के कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ी. इस दौरान वह स्टेडियम में बॉक्सिंग कोच राजीव शर्मा से मिलीं, तभी से वह बॉक्सिंग से जुड़ीं और 4 साल तक वह बॉक्सिंग खेल खेलीं और राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा कर कई मेडल हासिल किए. इसके बाद 2018 उन्होंने खिलाड़ी के तौर पर खेल को छोड़ ऑफिशियल के तौर पर जुड़ी हैं. इसके बाद कई प्रतियोगिता में वह हिस्सा ले चुकी हैं.
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2018 में योग से जुड़ीं : कीर्ति भटनागर ने बताया कि बॉक्सिंग खेल के दौरान ही वह खुद को स्वस्थ रखने के लिए योग भी करती थी. इसी दौरान उन्हें एक महिला को काउंसलिंग के रूप में उन्होंने योग सिखाया, जिससे वह महिला डिप्रेशन से बाहर निकली. उन्होंने बताया कि इसके बाद उनसे कई लोग जुड़ने लगे. कीर्ति ने बताया कि कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन लगा, इसके बाद भी वह लोगों को स्वस्थ रखने के लिए योग करवाती थी. कीर्ति ने बताया कि अब तक वह 1500 से ज्यादा बच्चों को योग की बारीकियां सीखा चुकी हैं. उन्होंने बताया कि 2025 में योगासन भारत से जुड़कर वह योग की प्रतियोगिता में ऑफिशियल के तौर पर जाने लगीं.
नेशनल स्तर के बच्चे कर रही तैयार : कीर्ति ने बताया कि योगा आजकल खेल के रूप में भी बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि स्कूली प्रतियोगिताओं में उनके द्वारा तैयार किए गए बच्चे नेशनल स्तर पर प्रतिनिधित्व कर मेडल भी हासिल कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि योग स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है. भाग-दौड़ भरी जिंदगी में यदि कुछ मिनट के लिए भी व्यक्ति योग करे तो वह खुद को स्वस्थ रख सकता है.
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परिवार ने किया सपोर्ट : कीर्ति भटनागर ने बताया कि खेल की शुरुआत के बाद से ही परिवार का पूरा सपोर्ट मिला. उन्होंने बताया कि जब उनके दादा को यह पता लगा कि वह बॉक्सिंग जैसे गेम में आगे बढ़ रही है, तब उनके दादा खुश हुए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे. उन्होंने कहा कि महिला आज किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है. आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के बराबर कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं.