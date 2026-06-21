ETV Bharat / state

International Yoga Day : 2018 में योग की शुरुआत, कीर्ति ने अब तक हजारों छात्राओं को सिखाए आत्मरक्षा के गुर

अलवर: बचपन में अपने दादा से मिले आत्मरक्षा के गुर व सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के चलते कीर्ति भटनागर ने इसी को अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया और इसी राह पर आगे बढ़ती गईं. आज कीर्ति शहर के कई सरकारी व निजी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देकर उन्हें किसी भी समस्या से निपटने के लिए तैयार कर रही हैं.

सेल्फ डिफेंस के बाद बॉक्सिंग व योग में भी खिलाड़ी के तौर पर हाथ आजमा चुकी हैं. बॉक्सिंग में वह नेशनल स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं. वहीं, अब कीर्ति योग गुरु के साथ बॉक्सिंग व योग की प्रतियोगिताओं में ऑफिशियल के तौर पर भी हिस्सा लेते हुए दिखाई पड़ती हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए कीर्ति भटनागर ने बताया कि बचपन में उनके दादा घर की छत, खेल मैदान व पार्क में उन्हें लाठी चलाना, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते थे. कई सालों तक कीर्ति के दादा ने उन्हें इसकी ट्रेनिंग दी और खुद सीखने के बाद और लोगों को भी सिखाने पर भी जोर देने लगे.

योगा ट्रेनर कीर्ति भटनागर से खास बातचीत, सुनिए.... (ETV Bharat Alwar)

उन्होंने बताया कि इसके बाद वह अपनी स्कूल के दोस्तों को सिखाने लगीं. उन्होंने बताया कि महिला अपराध इन दिनों लगातार बढ़ रहे हैं. इसी के चलते उनके मन में सोच आई कि वह स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को सेल्फ डिफेंस सिखाएंगी. उन्होंने बताया कि एक दिन वह शहर के एक पार्क में सेल्फ डिफेंस ट्रेनर से मिलीं. इसके बाद ट्रेनर ने कीर्ति को अपने साथ जोड़ा और जिले के स्कूल व कॉलेज में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के दिलवाई. उन्होंने कहा कि महिलाएं व लड़कियां अपने साथ होने वाली घटनाओं के लिए आवाज उठा सकें और अपने आपका बचाव कर सकें, इसके लिए उन्हें तैयार किया. कीर्ति ने बताया कि आजतक वह हजारों छात्राओं व महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखा चुकी हैं.

2014 में बॉक्सिंग की हुई शुरुआत : कीर्ति भटनागर ने बताया कि 2014 में वह सेल्फ डिफेंस के चलते महिला दिवस पर एक कार्यक्रम में एक ट्रेनर की भूमिका निभा रही थीं. इस दौरान उन्हें सेल्फ डिफेंस के कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ी. इस दौरान वह स्टेडियम में बॉक्सिंग कोच राजीव शर्मा से मिलीं, तभी से वह बॉक्सिंग से जुड़ीं और 4 साल तक वह बॉक्सिंग खेल खेलीं और राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा कर कई मेडल हासिल किए. इसके बाद 2018 उन्होंने खिलाड़ी के तौर पर खेल को छोड़ ऑफिशियल के तौर पर जुड़ी हैं. इसके बाद कई प्रतियोगिता में वह हिस्सा ले चुकी हैं.