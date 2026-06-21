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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026: कवर्धा में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया योग

कबीरधाम: कवर्धा में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन हुया. शहर के पीजी कॉलेज डोम में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर योग के महत्व को समझा और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया. कार्यक्रम का आयोजन सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जिसमें पतंजलि योग समिति के प्रशिक्षकों ने लोगों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया. इस दौरान प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी तथा शहर के गणमान्य लोगों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया.

डिप्टी सीएम ने योग के महत्व को बताया और सभी के लिए जरूरी बताया

योग दिवस के अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, आज पूरी दुनिया भारत की प्राचीन योग परंपरा को अपना रही है. उन्होंने बताया कि यह 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है और विश्व के 177 देशों में भारतीय योग पद्धति के माध्यम से योग दिवस मनाया जा रहा है, जो देश के लिए गर्व और सम्मान का विषय है.

विजय शर्मा ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की एक संपूर्ण जीवनशैली है. नियमित योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने लोगों से अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल करने की अपील भी की.