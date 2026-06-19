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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026, प्रोटोकॉल में कौन से आसन और प्राणायाम शामिल, आइए जानते हैं

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और प्रोटोकॉल ( ETV BHARAT )

यजुर्वेद के महान मंत्र से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में योग की शुरुआत होती है. प्रार्थना के बाद सूक्ष्म व्यायाम किया जाता है.

योग एक्सपर्ट पंडित विनीत शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल के तहत इसकी शुरुआत प्रार्थना और शांति मंत्र के माध्यम से शुरू की जाती है, पूरे 45 मिनट तक योग किया जाता है.

रायपुर : अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल में कई आसान और प्राणायाम को शामिल किया गया है. योग करने से कई तरह की बीमारियां भी दूर होती है. नियमित रूप से योग करने से मन शांत रहता है. शरीर स्वस्थ रहता है. 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई जगहों पर सामूहिक रूप से योग का आयोजन होता है.

⦁ ग्रीवा चालान में कंधे को घुमाया जाता है. ऐसा करने से कंधे के दर्द से राहत मिलती है.

⦁ स्कंध चालान, कटी चालान, जानु चालान जैसे योग किए जाते हैं.

⦁ जानु चालान योग में घुटनों को मोड़ना और घुमाना होता है, जिससे पैर के दर्द ठीक होते हैं.

रायपुर में योग करते लोग (ETV BHARAT)

खड़े होकर किए जाने वाले आसन

योग एक्सपर्ट पंडित विनीत शर्मा ने बताया कि ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन, त्रिकोणासन किया जाता है. ऐसा करने से रक्त परिसंचरण शुद्ध होता है. इससे शरीर को बल और ताकत मिलती है.

रायपुर में योग दिवस (ETV BHARAT)

पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन

योग एक्सपर्ट ने बताया कि पेट के बल लेटर किए जाने वाले आसन में मकरासन शामिल है. मकरासन करने से कमर दर्द से राहत मिलती है. पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में भुजंग आसन और शलभासन भी है. ऐसा करने से कटी प्रदेश, उदर क्षेत्र, कमर दर्द और कमर के रोग में राहत मिलती है.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आसन (ETV BHARAT)

पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन

योग एक्सपर्ट के मुताबिक पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में सेतुबंध आसन, उत्तानपाद आसन, अर्ध हलासन और पवनमुक्त आसन प्रमुख हैं. पवनमुक्तासन के माध्यम से योग करने पर शरीर की विकृत और नकारात्मक गैस निकाल दी जाती है.

रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी (ETV BHARAT)

कपालभाति भी प्रोटोकॉल में शामिल

योग एक्सपर्ट पंडित विनीत शर्मा ने बताया कि कपालभाति क्रिया करने से शुद्धिकरण होता है. अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम भी शामिल हैं. भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से हम भंवरे का गुंजन निकालते हैं. ऐसा करने से समस्त मानसिक रोग दूर हो जाते हैं.

लोगों को दिलाया जाता है संकल्प

योग एक्सपर्ट ने बताया कि योग और प्राणायाम के बाद ध्यान और शांति पाठ होता है. उपनिषद का मंत्र होता है. इसके माध्यम से ध्यान और शांति पाठ किया जाता है. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 45 मिनट के योग के कार्यक्रम के बाद लोगों को संकल्प दिलाया जाता है कि हम प्रतिदिन नियमित रूप से योग और प्राणायाम के साथ ही आसान करेंगे.