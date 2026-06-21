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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और स्वास्थ्य मंत्री ने अंबिकापुर में किया योग

योग दिवस के मौके पर सीएम विष्णु देव साय ने कहा, "आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है और सबसे पहले मैं मां महामाया की पवित्र भूमि अंबिकापुर से समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बहुत-बहुत बधाई देता हूं, बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं. आज योग को जो हमारे देश की एक पुरानी विधा है हजारों साल से यह यहां पर चल रहा है. हमारे ऋषि मुनियों ने इसे शुरू किया है. जिसको विश्व विख्यात करने का काम हमारे देश के यसस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है.''

अंबिकापुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पीजी कॉलेज ग्राउंड में योग किया. पीजी कॉलेज ग्राउंड में योग करने के लिए करीब 5 हजार लोग पहुंचे थे. जिला प्रशासन के अधिकारी भी योग के लिए पीजी कॉलेज ग्राउंड पहुंचे थे. इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन अंबिकापुर में आयोजित किया गया. राज्य योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और योग आयोग के मुख्य योग प्रशिक्षक छबी राम साहू भी अपनी टीम के साथ यहां योग करते नजर आए.

विश्व योगा दिवस का मां महामाया की पवित्र भूमि अंबिकापुर में आयोजन होना अपने आप में बड़ी बात है. इसके साथ ही सभी जिलों में और निचले स्तर तक योग दिवस का आयोजन हुआ है जिसमें हमारे गवर्नर साहब, हमारे स्पीकर साहब हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, सांसद विधायक गण सभी शामिल हुए हैं. इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों से आग्रह करना चाहेंगे कि योग को अपने जीवन में दिनचर्या में उसको शामिल करें. एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के लिए बहुत आवश्यक है: विष्णु देव साय, सीएम



अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रहे-सीएम

मीडिया के सवालो का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण के सवाल पर कहा की सरकार लगातार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश में लगी है. सीएम ने कहा कि ढाई साल हमारी सरकार के हो चुके हैं, इतने दिनों में जो भी अपराध घटित हुए उन सब पर हमने कड़ी कार्रवाई की.

राहुल गांधी के दौरे पर कसा तंज

कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम पर सीएम ने कहा "ये सब चलता रहता है पार्टी का काम है, लेकिन राहुल गांधी जहांं-जहां जाते हैं, वहां कांग्रेस का क्या हश्र होता है ये पूरा देश जानता है. भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने कहा कि "आरोप लगाने वाले लगाते रहते हैं, वो अपने गिरेबान में झांके कि पांच साल उन्होंने क्या किया, आज उनके आधे नेता जेल में आधे बेल में हैं और कुछ जेल जाने वाले हैं.





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