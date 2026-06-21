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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर हमीरपुर में CM सुक्खू ने किया योगाभ्यास, बोले- योग हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर

योगाभ्यास के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि, "योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की अमूल्य धरोहर है. आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है और इसके महत्व को स्वीकार कर रहा है. योग स्वस्थ जीवन, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम है, इसलिए इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए. प्रदेश सरकार युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करने और खेल सुविधाओं का विस्तार करने के लिए लगातार कार्य कर रही है."

हमीरपुर: 12वां अंततराष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश और दुनिया भर में 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' थीम के तहत मनाया जा रहा है. योग दिवस के अवसर पर आयुष विभाग द्वारा हमीरपुर के अणु स्थित सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर योगाभ्यास किया और प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दीं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ आयुष, विधि, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा, विधायक सुरेश कुमार के अलावा कार्यक्रम में लगभग दो हजार लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जैसे निचले हिमाचल के जिलों में खेलों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार आगामी वर्ष में खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगी.

'आसान नहीं होता हर आसन'

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस दौरान आयुष विभाग द्वारा तैयार की गई योग स्मारिका का भी विमोचन किया गया. आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया. योगाभ्यास के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों के साथ विभिन्न योगासन किए. हालांकि एक कठिन आसन करते समय उन्हें हल्की असुविधा महसूस हुई, जिसके चलते उन्होंने कुछ आसनों को नहीं किया. बाद में उन्होंने स्वयं भी इस अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि हर आसन आसान नहीं होता और योग को सही तकनीक एवं प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में करना चाहिए.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास करते हुए CM सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

नशे से दूर रहने की प्रेरणा देता है योग

वहीं, ड्रग फ्री हिमाचल अभियान के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के दूसरे चरण में सरकार नशे के खिलाफ जनजागरूकता को घर-घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ और सकारात्मक जीवनशैली को बढ़ावा देता है और नशे से दूर रहने की प्रेरणा देता है. मुख्यमंत्री ने युवाओं से योग और खेल गतिविधियों को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही समाज को मजबूत बना सकते हैं. राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने योग के प्रति बढ़ती जागरूकता और उत्साह को भी दर्शाया.

सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम (ETV Bharat)

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