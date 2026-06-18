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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले राजस्थान में योग का संदेश: CM, डिप्टी सीएम ने प्रदेशवासियों से किया ये आह्वान

नियमित योगाभ्यास जरूरी : मुख्यमंत्री ने योगाभ्यास के दौरान विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान क्रियाएं कीं और कहा कि योग केवल शारीरिक गतिविधि नहीं बल्कि शरीर, मन और जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने की एक प्रभावी साधना है. नियमित योगाभ्यास व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से शांत और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की तेज गति वाली जीवनशैली में योग की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ गई है. योग न केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि मन को स्थिरता, जीवन को अनुशासन और व्यक्तित्व को सकारात्मक दिशा भी देता है.

जयपुर : 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) के उपलक्ष्य में प्रदेशभर में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की शृंखला के तहत राजस्थान में योग को जनआंदोलन बनाने की दिशा में गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने गुरुवार सुबह अपने-अपने सरकारी आवास पर योग एवं प्राणायाम अभ्यास कर प्रदेशवासियों को स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए नियमित योग अपनाने का संदेश दिया. इस दौरान क्रीड़ा भारती राजस्थान के प्रतिनिधि, आरएसी जवान, परिवारजन और स्टाफ सदस्य भी योग सत्र में शामिल हुए.

उन्होंने कहा कि योग से एकाग्रता, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और यही कारण है कि भारत की यह प्राचीन परंपरा आज पूरी दुनिया में स्वीकार की जा रही है. उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि योग को केवल एक दिवस के आयोजन तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ राजस्थान और विकसित राजस्थान के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भूमिका आवश्यक है और योग इस दिशा में एक प्रभावी माध्यम बन सकता है.

सीएम ने अपने आवास पर किया योग (DIPR)

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प्रदेशभर में होंगे विशेष कार्यक्रम : इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी करने का भी आह्वान किया. उन्होंने कहा कि योग को जनभागीदारी के माध्यम से जनआंदोलन बनाने की आवश्यकता है ताकि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक समाज का निर्माण किया जा सके. उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं. राज्य के विभिन्न जिलों में योग को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से योग शिविर, सामूहिक योगाभ्यास, जनजागरूकता अभियान और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

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उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार है. सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग योग से जुड़ें और इसे अपनी नियमित जीवनशैली का हिस्सा बनाएं. इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है. प्रेमचंद बैरवा ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे 21 जून को आयोजित कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और योग को एक दिन की गतिविधि नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन के संकल्प के रूप में अपनाएं.