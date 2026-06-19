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Underwater Yoga : जोधपुर के युवाओं और बच्चों ने किया जल में योग, जानिए क्या है खास...

International Yoga Day 2026- जोधपुर में शुक्रवार को एक्वा योगा यानी वाटर योगा का आयोजन किया गया.

Jodhpur Underwater Yoga
योगा कार्यक्रम में बच्चे, बड़े सहित सभी शामिल हुए... (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 19, 2026 at 5:42 PM IST

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जोधपुर: योगा डे 2026 का क्रेज सभी जगहों से सामने आ रहा है. जोधपुर सहित पूरे देश-दुनिया में लोग योग दिवस से पहले ही आयोजन शुरू कर चुके हैं. इस कड़ी में थार की धरती जोधपुर में शुक्रवार को एक्वा योगा यानी वाटर योगा का आयोजन किया गया. शहर के गौशाला मैदान के स्वीमिंग पूल में योगा करने वालों में बच्चे, बड़े सहित सभी वर्ग शामिल हुए.

वाटर योगा करने वाले यह वे लोग थे ​जो हमेशा सामान्य आसान पर योगा करते हैं, लेकिन उन्होंने आज पानी में योगा किया. इस दौरान इनका उत्साह भी चरम पर था. योग करने वालों का कहना था कि पानी में हर हल्कापन महसूस होता है. ऐसे में संतुलन बनाना सबसे मुश्किल काम होता हे, लेकिन यह करने में बहुत मजा आया. पानी में कई तरह के योगासन किए गए.

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बच्चों ने​ किया अंडर वाटर योगा : स्वीमिंग पूल में कुछ बच्चों ने अंडर वाटर योगा भी किया, जिसमें पानी के अंदर सांस रोक कर आसन किया जाता है. वाटर योगा में सबसे महत्वपूर्ण खेल सांसों का होता है. पानी के अंदर आसन करने के लिए सांस को कुछ सेकंड के लिए रोकना पड़ता है, जिससे फेफड़ों की कार्यक्षमता मजबूत होती है और श्वसन तंत्र बेहतर होता है. इससे तनाव से भी राहत मिलती है. अपनी सांसों पर नियंत्रण रखते हुए पद्मासन, ताड़ासन या चक्रासन जैसे कठिन आसन किए.

Jodhpur Underwater Yoga
स्वीमिंग पूल में योग करते लोग (ETV Bharat Jodhpur)

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महिलाओं में भी उत्साह : सामान्य दिनों में आसन पर योगा करने वाली विजेता चौहान ने बताया कि जब वाटर योगा की बात आई तो बहुत उत्साह था, लेकिन यह भी डर था योग कैसे होगा? लेकिन सभी के सहयोग से हो गया. चौहान ने बताया कि योगा सिर्फ योगादिवस पर करने से फायदा नहीं होगा. आमजन को इसे जीवन में अपनाना होगा. इसी तरह से ख्याती ने बताया कि योग हमारे शरीर के मजबूत और स्वस्थ्य बनाता है.

वाटर योगा के फायदे : वाटर योगा पानी के दबाव और प्रतिरोध के खिलाफ किया जाने वाला एक बेहतरीन शारीरिक व मानसिक अभ्यास है. वाटर योगा के अद्भुत फायदे भी हैं. पानी में योगा करने से जोड़ों के दर्द से राहत मिलती हैं, क्योंकि पानी में योग करने से घुटनों, टखनों और रीढ़ की हड्डी पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता. लगातार करने से शरीर में लचीलापन बढ़ता हैं.

Jodhpur Underwater Yoga
जोधपुर में एक्वा योग का आयोजन (ETV Bharat Jodhpur)

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100 ने लिया भाग : क्रिड़ा भारती के तत्वावधान में हुए इस वाटर योगा में बच्चों व बड़ों को मिलाकर 100 लोगों ने भाग लिया. क्रीड़ा भारती जोधपुर के अध्यक्ष वरुण धनाडिया ने बताया कि यह हमारा पहला प्रयास था, जिसमें हमने नियमित योगा करने वालों को वाटर योगा करने का मौका दिया. इसको लेकर बहुत उत्साह नजर आया है. योग हमारे लिए बेहद जरूरी है. सामान्य आसन की तरह वाटर योगा भी शरीर के लिए लाभदायक होता है.

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स्वीमिंग पूल में योगा
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