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Yoga Day Special: दो बार हुआ कैंसर, पर नहीं मानी हार, 74 की उम्र में योग से बीमारी को दी मात!

74 वर्षीय भगवान सिंह ने योग और अटूट इच्छाशक्ति से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को हराया. पढ़िए श्यामवीर सिंह की स्पेशल रिपोर्ट.

योग ने बदली जिंदगी
योग ने बदली जिंदगी (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 21, 2026 at 6:49 AM IST

5 Min Read
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भरतपुर: दृढ़ इच्छाशक्ति, सकारात्मक सोच और नियमित योग के बल पर क्या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पर विजय पाई जा सकती है? भरतपुर के 74 वर्षीय भगवान सिंह का दावा तो कुछ ऐसा ही है. साल 2009 में पहली बार कैंसर की पुष्टि होने के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल से इलाज कराने वाले भगवान सिंह ने बीते 17 सालों से इस बीमारी के खिलाफ एक अनोखा संघर्ष लड़ा है. साल 2022 में जब कैंसर दोबारा लौटा, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और योग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया. आज वे बिना किसी दवा के एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं.

जीवन में कभी-कभी चुनौतियाँ इतनी विकराल हो जाती हैं कि सामान्य इंसान हार मान लेता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मुश्किलों को सीढ़ी बनाकर ऊंचा उठते हैं. 74 वर्षीय भगवान सिंह इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक हैं. कैंसर जैसी घातक बीमारी से एक बार नहीं, बल्कि दो-दो बार सामना करने के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी उनका जीवन योग, मजबूत इच्छाशक्ति और सकारात्मक सोच का अनुपम उदाहरण बन गया है.

भगवान सिंह का दावा योग से हराया कैंसर. (ETV Bharat bharatpur)

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भगवान सिंह को दो बार हुआ कैंसर: वर्ष 2009 में जब भगवान सिंह को पहली बार कैंसर का पता चला तो पूरा परिवार सदमे में आ गया. जयपुर के प्रसिद्ध एसएमएस अस्पताल में उन्होंने कीमोथेरेपी का कठिन इलाज कराया. कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स ने शरीर को काफी कमजोर कर दिया था. इलाज के बाद स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो उन्होंने किसी परिचित की सलाह पर योग को अपनी दिनचर्या में शामिल किया. शुरू-शुरू में वे प्रतिदिन मात्र एक घंटा योग करते थे, लेकिन धीरे-धीरे योग उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया.

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भगवान सिंह को दो बार हुआ कैंसर (ETV Bharat GFX)

13 वर्षों तक रहे सामान्य: भगवान सिंह बताते हैं, "कीमोथेरेपी के बाद मैंने कोई अतिरिक्त दवा नहीं ली. मैंने योग को ही अपना सहारा बनाया. अनुलोम-विलोम और कपालभाति का नियमित अभ्यास मेरी शारीरिक और मानसिक ताकत बढ़ाता गया." उन्होंने बताया कि 2009 से 2022 तक करीब 13 वर्षों तक वे पूरी तरह सामान्य और स्वस्थ जीवन जीते रहे. इस दौरान योग ने उन्हें न केवल शारीरिक रूप से फिट रखा बल्कि मानसिक संतुलन भी प्रदान किया.

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हर दिन 4 घंटे योग करते हैं भगवान सिंह (ETV Bharat Bharatpur)

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योग अभ्यास का समय बढ़ाया: भगवान सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में मुसीबत फिर लौटी. खाना निगलने में दिक्कत, बोलने में समस्या और शरीर में असामान्य थकान ने परिवार को चिंतित कर दिया. जांच में कैंसर के दोबारा सक्रिय होने की पुष्टि हुई. इस बार स्थिति और गंभीर लग रही थी. परिवार और परिचितों की चिंता बढ़ गई, पर भगवान सिंह ने हार नहीं मानी. उन्होंने खुद को मानसिक रूप से और मजबूत किया और योग के अभ्यास को कई गुना बढ़ा दिया.

प्रतिदिन 4 घंटे योग: जहां पहले वे एक घंटे योग करते थे, वहीं 2022 के बाद उन्होंने प्रतिदिन 4 घंटे तक अनुलोम-विलोम और कपालभाति का अभ्यास शुरू कर दिया. विभिन्न योग गुरुओं के कार्यक्रमों और अन्य लोगों के अनुभवों से उन्होंने प्रेरणा ली. उनका दृढ़ विश्वास था कि नियमितता और सच्चे समर्पण के साथ किए गए योग से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सकते हैं. धीरे-धीरे उनके लक्षण कम होने लगे. खाने और बोलने की समस्या कम हुई और वे फिर से सामान्य जीवन की ओर लौट आए.

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योग ने बदली जिंदगी
74 की उम्र में योग से स्वस्थ्य हैं भगवान सिंह (ETV Bharat Bharatpur)

योग बनी नियमित दिनचर्या: आज 74 वर्ष की उम्र में भी भगवान सिंह की दिनचर्या युवाओं को शर्मिंदा कर सकती है. वे सुबह साढ़े तीन से चार बजे के बीच उठ जाते हैं. मौसम चाहे कितना भी प्रतिकूल हो, उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदलती. रोजाना लगभग तीन किलोमीटर पैदल चलना और चार घंटे योग करना उनकी नियमित आदत है. वे कहते हैं, "योग अब मेरे लिए व्यायाम नहीं, जीवनशैली बन चुका है. यह शरीर को स्वस्थ रखता है और मन को शांत."

मजबूत इच्छाशक्ति से बीमारी को हराया: भगवान सिंह का मानना है कि कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में सबसे महत्वपूर्ण आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच होती है. उन्होंने कभी खुद को बीमार या कमजोर नहीं माना, जो भी उनसे मिलने आता, उन्हें यही संदेश देते कि "बीमारी से डरो मत, उसका डटकर सामना करो." मजबूत इच्छाशक्ति, अनुशासित दिनचर्या और नियमित योग अभ्यास ने उन्हें इस कठिन सफर से पार उतारा. भगवान सिंह का जीवन उन हजारों लोगों के लिए प्रेरणा है जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं. वे लोगों को योग अपनाने और सकारात्मक रहने की सलाह देते हैं.

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