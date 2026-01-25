ETV Bharat / state

कानपुर में इंटरनेशनल दंगल का आगाज; ब्रजेश पाठक ने की कमेंट्री, साक्षी मलिक ने बढ़ाया पहलवानों का उत्साह

कानपुर में इंटरनेशनल दंगल शुभारंभ ( Photo Credit; ETV Bharat )