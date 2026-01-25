कानपुर में इंटरनेशनल दंगल का आगाज; ब्रजेश पाठक ने की कमेंट्री, साक्षी मलिक ने बढ़ाया पहलवानों का उत्साह

कानपुर में इंटरनेशनल दंगल का आगाज; ब्रजेश पाठक ने की कमेंट्री, साक्षी मलिक ने बढ़ाया पहलवानों का उत्साह
ब्रजेश पाठक पाठक ने कमेंट्री करते हुए कहा कि अगर अखाड़े में दिल्ली है, तो हरियाणा भी पीछे नहीं है.
कानपुर: कानपुर में रविवार को चौधरी हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि पर इंटरनेशनल दंगल का शुभारंभ हुआ. दंगल की शुरुआत संघ के प्रांतीय प्रचारक श्रीराम ने की. अखाड़े में सबसे पहले भगवान हनुमान और गदे का पूजन किया गया. दंगल में पहला मुकाबला दिल्ली के सोनू और रोहतक के शिवा के बीच हुआ. अखाड़े में महिला पहलवानों के बीच भी एक दंगल हुआ, जिसमें रोहतक की नेशनल मेडलिस्ट तन्नू और सोनीपत की नेशनल मेडलिस्ट शीतल एक दूसरे के सामने उतरीं. इस मुकाबले के लिए कुल 6 मिनट का समय रखा गया था.
मुकाबला शुरू होते ही तन्नू ने दांव-पेंच लगाए और शीतल को चित कर जीत हासिल कर ली. वहीं, रोहतक की कल्याणी और हरियाणा की स्वीटी पहलवान के बीच मुकाबला हुआ. मुकाबले की शुरुआत में ही हरियाणा की स्वीटी ने रोहतक की कल्याणी को पटखनी देकर जीत हासिल कर ली. इसके अलावा कई नेशनल और इंटरनेशनल पहलवान अखाड़े में पहुंचे है.
कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कानपुर के पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी के साथ पद्मश्री पहलवान साक्षी मलिक भी शामिल हुए. इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह स्वर्गीय हरमोहन यादव की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कमेंट्री करते हुए कहा कि अगर अखाड़े में दिल्ली है, तो हरियाणा भी पीछे नहीं है. वहीं, डिप्टी सीएम को कमेंट्री करते देख दर्शकों और पहलवानों में अलग ही उत्साह में दिखे.
बता दें कि पूर्व सांसद सुखराम सिंह यादव अपने पिता स्व. चौधरी हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि पर कई वर्षों से इस दंगल का आयोजन कराते आ रहे हैं, लेकिन इस बार दंगल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है.
