नेशनल स्कूल गेम्स गोरखपुर में पहुंचे इंटरनेशनल पहलवान; गोल्ड जीतने वाले रेसलर का लक्ष्य ओलंपिक मेडल
साईं नाथ पारधी ने बताया कि वह चौथी कक्षा से ही पहलवानी के दांव सीख रहे हैं. इस वक्त 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 2:43 PM IST
गोरखपुर: नेशनल स्कूल गेम्स गोरखपुर में इंटरनेशनल पहलवान साईं नाथ पारधी ने गोल्ड मेडल जीता है. साईं नाथ अब खेलो इंडिया और इंटरनेशनल कैंप में जगह भी बना चुके हैं. महाराष्ट्र के वासी में रहने वाले पारधी 60 किलोग्राम भार में अंडर-17 आयु वर्ग के इंटरनेशनल पहलवान हैं. वह जॉर्डन में हुए वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप-2025 में ब्रांज मेडल जीत चुके हैं. पारधी का लक्ष्य 2028 ओलंपिक में मेडल जीतना है.
साईं नाथ पारधी ने बताया कि वह चौथी कक्षा से ही पहलवानी के दांव सीख रहे हैं. इस वक्त 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं. पारधी ने बताया कि वह अपने किसान पिता की इच्छा के अनुसार पहलवान बने हैं.
पिता की भी इच्छा है, कि मैं ओलंपिक खेलूं. उन्होंने बताया कि 15 वर्ष के आयु वर्ग में भी वह थाईलैंड में हुए वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. तब उन्हें कोई पदक नहीं मिला था.
पिता किसान, बेटा पहलवान: 17 वर्ष आयु वर्ग में जॉर्डन में पदक जीतने में कामयाबी हासिल की. पारधी ग्रीको कुश्ती के पहलवान हैं और इनके आदर्श पहलवान किरण भात हैं, जो फ्री स्टाइल कुश्ती के नेशनल चैंपियन पहलवान हैं.
यह तीन बार के नेशनल चैंपियन पहलवान ओम कालापाट से पहलवानी का दांव पेच सीख रहे हैं. साईं नाथ ने बताया कि वह गरीब परिवार से आते हैं. उनके पिता किसान हैं. वह अपने समय पहलवानी करते थे. उनकी इच्छा थी, कि मैं भी अच्छा पहलवान बनूं.
ओलंपिक है अगला लक्ष्य: खेती-किसानी करते हुए महाराष्ट्र के ही एक और पिता ने अपने पहलवानी के शौक और लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेटे निखिल तुकाराम में न सिर्फ जोश और उत्साह भरा बल्कि उसका मार्गदर्शन भी किया.
तुकाराम भी अंडर-15 आयु वर्ग में नेशनल चैंपियनशिप का इंटरनेशनल खिलाड़ी बने. उसने थाईलैंड में प्रतिभाग किया. हालांकि तब कोई मेडल नहीं मिला. तुकाराम ने नेशनल स्कूल गेम्स में 48 किलोग्राम भार वर्ग में महाराष्ट्र की तरफ से ब्रांज मेडल जीता है.
निखिल तुकाराम भी महाराष्ट्र के वासी के ही रहने वाले हैं. विद्या प्रबोधिनी विद्यालय में कक्षा 11 के छात्र हैं. ओम कालापाट ही उनके भी कोच की भूमिका निभा रहे हैं. संदीप यादव महाराष्ट्र के ग्रीको रोमन पहलवान हैं. वह उनके पसंदीदा पहलवानों में से हैं.
निखिल ने कहा कि वह एक दिन ओलंपिक में भारत को पदक दिलाएगा. स्कूली गेम्स नेशनल और इंटरनेशनल खेल तक पहुंचने में प्लेटफार्म की भूमिका निभाते हैं. सफल होने के बाद वह खेलो इंडिया के नेशनल गेम्स में प्रतिभाग करेंगे. वहां से मिली सफलता उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल में मौका देगी.
कोच सिखा रहे बारीकियां: दोनों के कोच ओम कालापाट ने बताया कि कहा वह तीन बार नेशनल प्लेयर रहे हैं. हड्डी में चोट की वजह से वह कुश्ती प्रतियोगिता से बाहर हुए तो बच्चों को तराशने में जुट गए. उन्हें गर्व होता है, जब उनके बच्चे चैंपियनशिप में प्रतिभाग करते हैं और मेडल जीतते हैं.
4 दिसंबर को समापन: गोरखपुर के संयुक्त शिक्षा निदेशक सतीश सिंह ने बताया कि ग्रीको रोमन कुश्ती की यह नेशनल स्कूली प्रतियोगिता गोरखपुर में तीन दिनों से चल रही है. इसका समापन 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा.
उन्होंने बताया कि गोरखपुर के लिए यह गौरव का विषय है, कि नेशनल स्कूल गेम्स के तहत कुश्ती की प्रतियोगिता दो बार से यहां आयोजित हो रही है. पिछले वर्ष फ्री स्टाइल कुश्ती की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था. इस वर्ष देश भर से 45 टीमों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं.
इसमें 1100 से अधिक पहलवान शामिल हैं. इसमें 800 युवा हैं. यह अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग की प्रतियोगिता है. उन्होंने कहा कि खेल सुविधाओं को लेकर कोई कमी न हो, पहलवानों को कोई असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है.
यह पहलवान सिर्फ खिलाड़ी के रूप में हमारे गोरखपुर में नहीं आए हैं बल्कि यह हमारे अतिथि भी हैं. ऐसे में इनके खान-पान, ठहरने में कोई असुविधा हुई तो गोरखपुर के सम्मान को ठेस पहुंचेगी. अच्छी सुविधा मिलने से यह अपना अच्छा खेल भी दिखा पाएंगे.
क्या होती ग्रीको रोमन कुश्ती: उन्होंने बताया कि ग्रीको कुश्ती में पहलवान कमर के ऊपर अटैक करता है और दांव लगाता है. जबकि फ्री स्टाइल जोड़ के पहलवान एक-दूसरे को किसी भी तरह से पटखनी देते हैं.
यह खेल विविध राज्यों के खिलाड़ियों को आपस में मिलने का भी मौका देता है. इस खेल के जरिए देश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहलवान मिलने की संभावना न सिर्फ प्रबल होगी बल्कि ऐसे खिलाड़ी निकलते भी हैं.
