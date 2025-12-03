ETV Bharat / state

नेशनल स्कूल गेम्स गोरखपुर में पहुंचे इंटरनेशनल पहलवान; गोल्ड जीतने वाले रेसलर का लक्ष्य ओलंपिक मेडल

गोल्ड जीतने वाले रेसलर का लक्ष्य ओलंपिक मेडल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: नेशनल स्कूल गेम्स गोरखपुर में इंटरनेशनल पहलवान साईं नाथ पारधी ने गोल्ड मेडल जीता है. साईं नाथ अब खेलो इंडिया और इंटरनेशनल कैंप में जगह भी बना चुके हैं. महाराष्ट्र के वासी में रहने वाले पारधी 60 किलोग्राम भार में अंडर-17 आयु वर्ग के इंटरनेशनल पहलवान हैं. वह जॉर्डन में हुए वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप-2025 में ब्रांज मेडल जीत चुके हैं. पारधी का लक्ष्य 2028 ओलंपिक में मेडल जीतना है. साईं नाथ पारधी ने बताया कि वह चौथी कक्षा से ही पहलवानी के दांव सीख रहे हैं. इस वक्त 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं. पारधी ने बताया कि वह अपने किसान पिता की इच्छा के अनुसार पहलवान बने हैं. पिता की भी इच्छा है, कि मैं ओलंपिक खेलूं. उन्होंने बताया कि 15 वर्ष के आयु वर्ग में भी वह थाईलैंड में हुए वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. तब उन्हें कोई पदक नहीं मिला था. पिता किसान, बेटा पहलवान: 17 वर्ष आयु वर्ग में जॉर्डन में पदक जीतने में कामयाबी हासिल की. पारधी ग्रीको कुश्ती के पहलवान हैं और इनके आदर्श पहलवान किरण भात हैं, जो फ्री स्टाइल कुश्ती के नेशनल चैंपियन पहलवान हैं. यह तीन बार के नेशनल चैंपियन पहलवान ओम कालापाट से पहलवानी का दांव पेच सीख रहे हैं. साईं नाथ ने बताया कि वह गरीब परिवार से आते हैं. उनके पिता किसान हैं. वह अपने समय पहलवानी करते थे. उनकी इच्छा थी, कि मैं भी अच्छा पहलवान बनूं. नेशनल स्कूल गेम्स गोरखपुर में पहुंचे इंटरनेशनल पहलवान. (Video Credit: ETV Bharat) ओलंपिक है अगला लक्ष्य: खेती-किसानी करते हुए महाराष्ट्र के ही एक और पिता ने अपने पहलवानी के शौक और लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेटे निखिल तुकाराम में न सिर्फ जोश और उत्साह भरा बल्कि उसका मार्गदर्शन भी किया. तुकाराम भी अंडर-15 आयु वर्ग में नेशनल चैंपियनशिप का इंटरनेशनल खिलाड़ी बने. उसने थाईलैंड में प्रतिभाग किया. हालांकि तब कोई मेडल नहीं मिला. तुकाराम ने नेशनल स्कूल गेम्स में 48 किलोग्राम भार वर्ग में महाराष्ट्र की तरफ से ब्रांज मेडल जीता है. निखिल तुकाराम भी महाराष्ट्र के वासी के ही रहने वाले हैं. विद्या प्रबोधिनी विद्यालय में कक्षा 11 के छात्र हैं. ओम कालापाट ही उनके भी कोच की भूमिका निभा रहे हैं. संदीप यादव महाराष्ट्र के ग्रीको रोमन पहलवान हैं. वह उनके पसंदीदा पहलवानों में से हैं.