अभिषेक बूरा संग शादी के बंधन में बंधी अंतरराष्ट्रीय रेसलर पूजा ढांडा, बृज भूषण शरण समेत कई सितारे हुए शामिल, दी बधाई

फिल्मों में मिला था ऑफर: रेसलर पूजा ढांडा ने बताया उन्हें फिल्म में ऑफर मिला था, जिसमें “दंगल” फिल्म भी शामिल थी, लेकिन चोट की वजह से उन्होंने इसे ठुकरा दिया और कुश्ती करियर को आगे बढ़ाना चुना. पूजा ने बबीता को हराकर पहली नेशनल प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी और साल 2019 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया.

हिसार: अंतरराष्ट्रीय रेसलर पूजा ढांडा बिजनेसमैन अभिषेक बूरा संग शादी के बंधन में बंध गईं. विवाह समारोह में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण, पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली, ओलंपियन सीमा बिस्ला, पहलवान रितु मलिक, अमन वर्मा, पिंकी किरण गोदारा सहित कई खिलाड़ी और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए. विवाह के दौरान अभिषेक बूरा ने पूजा को जयमाला पहनाई और पूजा ने भी जयमाला पहनी. दुल्हन की सुंदरता की तारीफ करते हुए अभिषेक ने शायरी अंदाज में अपने जज्बात व्यक्त किए. इस अवसर पर दोनों ने परंपरागत और मस्ती भरे डांस का आनंद भी लिया.

बृज भूषण शरण भी हुए शामिल: हिसार के तौशाम रोड स्थित ताज पैलेस में आयोजित शादी समारोह में बृज भूषण शरण भी शामिल हुए. जहां उनका स्वागत ओलंपियन सीमा बिस्ला, एशियन गेम्स पदक विजेता किरण गोदारा, अमित पंघाल और अन्य खिलाड़ियों ने किया. उन्होंने पूजा और अभिषेक के साथ फोटो खिंचवाई और दोनों को आशीर्वाद दिया.

अभिषेक बूरा संग शादी के बंधन में बंधी रेसलर पूजा ढांडा (ETV Bharat)

बृज भूषण शरण ने राहुल गांधी पर की टिप्पणी: इस दौरन बृज भूषण शरण ने कहा कि, "हरियाणा के कुश्ती खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार द्वारा उन्हें पर्याप्त सहयोग मिल रहा है. खेल का समय अलग होता है और जो खिलाड़ी राजनीति में गए, उन्होंने अच्छा किया. बिहार में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी." राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि “वह व्यक्ति वोट की अहमियत नहीं समझते.”

बृज भूषण शरण का राजनीतिक और विवादित सफर: बृज भूषण शरण छह बार सांसद रह चुके हैं. वो साल 1999 में गौड़ा बीजेपी सांसद, साल 2004 में बलरामपुर बीजेपी सांसद, साल 2009 में कैसरगंज सांसद (सपा), साल 2014 में कैसरगंज सांसद (बीजेपी) और साल 2019 में कैसरगंज सांसद (बीजेपी) रह चुके हैं. बात अगर विवादों की करें तो दिल्ली पुलिस में उनके खिलाफ 1 अगस्त 2023 को एक नाबालिग लड़की द्वारा कनॉट प्लेस में दो FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें हरियाणा की महिला पहलवानों ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे.

