अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए खुशखबरी; काशी विश्वनाथ मंदिर में मिलेगा FREE दर्शन

काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट संख्या 4-बी से सभी महिलाओं को प्रवेश कराकर भगवान विश्वनाथ के दर्शन कराए जाएंगे.

International Women's Day पर महिलाओं के लिए खुशखबरी
International Women's Day पर महिलाओं के लिए खुशखबरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 8:11 PM IST

वाराणसी: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाएगा. इसको लेकर काशी विश्वनाथ धाम में समस्त मातृशक्ति एवं महिलाओं के लिए विशेष दर्शन व्यवस्था की गई है. गेट संख्या 4-बी से सभी महिलाओं को निःशुल्क प्रवेश से भगवान विश्वनाथ के दर्शन कराए जाएंगे.

सुबह और शाम 4 से 5 बजे दर्शन: मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत गोद में बच्चों को लिए हुए सभी महिलाओं को प्राथमिकता के साथ प्रवेश देकर दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए किसी प्रकार का टिकट अथवा शुल्क नहीं लिया जाएगा. तड़के और शाम 4 से 5 बजे काशीवासियों के लिए विशेष दर्शन व्यवस्था जारी रहेगी.

विश्व भूषण मिश्रा, मुख्य कार्यपालक, विश्वनाथ मंदिर काशी. (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि शेष समय में सभी महिलाओं के लिए द्वार संख्या 4-बी से यह प्रवेश व्यवस्था उपलब्ध रहेगी. काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से यह कामना की जाती है कि भगवान विश्वनाथ की कृपा एवं मातृशक्ति का आशीर्वाद संपूर्ण मानवता तथा भगवान शिव के सभी भक्तों पर सदैव बना रहे.

महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? बता दें कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक साल 8 मार्च को महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों, लैंगिक समानता की वकालत करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता करने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है.

संपादक की पसंद

