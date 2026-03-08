ETV Bharat / state

Women's Day 2026 : गुल्लक और पौधों वाली पाठशाला, जयपुर की नेहा दीदी कैसे सिखा रही हैं बच्चों को जीवन का असली पाठ?

जयपुर की नेहा दीदी एमबीए के बाद नौकरी के साथ 50 से अधिक वंचित और घुमंतू बच्चों का भविष्य संवार रही है.

जयपुर की 'नेहा दीदी'
जयपुर की 'नेहा दीदी' (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 8, 2026 at 10:58 AM IST

जयपुर : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस केवल महिलाओं की उपलब्धियां गिनाने का उत्सव नहीं, बल्कि उन प्रेरणादायक कहानियों को सामने लाने का अवसर भी है जो समाज में बदलाव की नई इबारत लिख रही हैं. जयपुर की नेहा दीदी ऐसी ही एक शख्सियत हैं, जिन्होंने अपने सपनों के साथ-साथ उन बच्चों के भविष्य को भी संवारने का बीड़ा उठाया है, जिन्हें कभी स्कूल का रास्ता भी नसीब नहीं हुआ था. दुर्गापुरा इलाके में किराए के एक छोटे से भवन से शुरू हुई उनकी ये पहल आज 50 से ज्यादा बच्चों के जीवन में उम्मीद की नई रोशनी बन चुकी है.

बच्चों के लिए परिवार हैं नेहा दीदी : ​पेशे से कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ी नेहा ने अपनी व्यस्त नौकरी और निजी सपनों के बीच एक ऐसा रास्ता चुना, जो उन बच्चों तक जाता है जिन्हें कभी स्कूल की दहलीज भी नसीब नहीं हुई थी. दुर्गापुरा में किराए के एक छोटे से भवन से शुरू हुई यह पहल आज 'आखर' सेवा संस्थान के रूप में 50 से ज्यादा बच्चों के जीवन की नई 'किताब' लिख रही है. जयपुर में नेहा दीदी का नाम आज उन बच्चों के लिए किसी सहारे से कम नहीं है जो कभी शिक्षा से दूर थे. घुमंतू समाज और वंचित वर्ग के कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कभी स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा था। नेहा ने इन्हें सिर्फ पढ़ाई का महत्व ही नहीं समझाया, बल्कि उन्हें ये विश्वास भी दिलाया कि वे भी बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं. बच्चों के लिए नेहा केवल शिक्षिका नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी बहन की तरह हैं. बच्चे उन्हें प्यार से 'नेहा दीदी' कहकर बुलाते हैं और यही रिश्ता इस पाठशाला को एक परिवार का रूप देता है.

'आखर' बना सपनों का ठिकाना (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

बच्चों का सहारा
बच्चों का सहारा (फोटो ईटीवी भारत GFX)

आर्थिक तंगी ने दिया समाज के लिए काम करने का संकल्प : नेहा की इस पहल की वजह उनकी खुद की जर्नी भी रही है. जब वो खुद पढ़ाई कर रही थीं, तब उन्होंने आर्थिक तंगी को बहुत करीब से महसूस किया था. उस समय उन्हें एहसास हुआ कि समाज में ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता. इसी अनुभव के चलते उन्होंने तय किया कि भविष्य में वो ऐसे बच्चों के लिए जरूर काम करेंगी जिनकी शिक्षा तक पहुंच नहीं बन पाई हो. एमबीए करने के बाद जहां उनके सामने बेहतर करियर के कई रास्ते थे, वहीं उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्य के लिए समर्पित करने का फैसला लिया.

वंचित बच्चों की शिक्षा
वंचित बच्चों की शिक्षा (फोटो ईटीवी भारत GFX)
नेहा दीदी ने बदली घुमंतू बच्चों की तकदीर
नेहा दीदी ने बदली घुमंतू बच्चों की तकदीर (फोटो ईटीवी भारत GFX)

छोटी पाठशाला में बड़े सपने : जयपुर के दुर्गापुरा इलाके में किराए के एक भवन में नेहा का ये शिक्षण केंद्र चल रहा है. यहां रोज दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन और आसपास की कच्ची बस्तियों में रहने वाले 50 से ज्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं. इनमें से करीब 50 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो पहले कभी स्कूल ही नहीं गए. घुमंतू समाज और वंचित वर्ग के कई बच्चे अब पहली बार किताबों से परिचित हो रहे हैं. नेहा का लक्ष्य सिर्फ इन बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना भी है. वो आने वाले समय में इस पहल के माध्यम से 500 से ज्यादा बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का सपना देख रही हैं. नेहा का मानना है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए. इसलिए वो बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ जीवन से जुड़ी जरूरी सीख भी देती हैं. इन मूल्यों के कारण ये पाठशाला बच्चों के व्यक्तित्व विकास का भी केंद्र बन गई है.

गुल्लक वाली पाठशाला
गुल्लक वाली पाठशाला (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

हर बच्चे के नाम की गुल्लक : बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करने के लिए नेहा ने एक अनोखी पहल शुरू की है. उन्होंने हर बच्चे के नाम से एक-एक गुल्लक बनवाई है. उन्होंने बताया कि यहां आने वाले बच्चों के माता-पिता मजदूरी करते हैं और मजदूरी पर जाने से पहले कुछ पैसा होने हाथ में देख रखे जाते हैं जिसका कुछ बच्चे पैकेट फूड खाते हैं तो कुछ गलत कामों में इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन अब उन्हें यहां बचत का पाठ पढ़ाया जाता है. जो पैसा उनके माता-पिता देते हैं उसे गुल्लक में डालते हैं. महीने के अंत में ये राशि उनके परिजनों को सौंप दी जाती है. इस पहल से बच्चों में कई सकारात्मक बदलाव देखे जा रहे हैं.

नेहा दीदी की अनूठी पहल
नेहा दीदी की अनूठी पहल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

हर बच्चे ने एक पौधा ले रखा गोद : नेहा की पाठशाला में पर्यावरण शिक्षा भी जाती है. आखर परिसर में हर बच्चे ने अपने नाम का एक पौधा लगाया हुआ है. बच्चे खुद उसे पानी देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं. इससे उनमें प्रकृति के प्रति लगाव और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो रही है. ये पहल बच्चों को ये भी सिखाती है कि पर्यावरण की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है.

पाठशाला में पर्यावरण शिक्षा भी जाती है.
पाठशाला में पर्यावरण शिक्षा भी जाती है. (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

नौकरी के साथ सामाजिक जिम्मेदारी : एमबीए करने के बाद नेहा नौकरी भी कर रही हैं, लेकिन इसके साथ-साथ वो इस सामाजिक पहल को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ा रही हैं. शिक्षण केंद्र का किराया हो या स्टाफ का वेतन अधिकांश खर्च वो स्वयं उठाती हैं. उनके लिए ये केवल एक सामाजिक परियोजना नहीं बल्कि एक मिशन है. उन्होंने बताया कि अब उनके पास एक टीम है जिसमें कुछ वॉलिंटियर्स हैं तो कुछ इंटर्न्स भी है.

बस्तियों से 'क्लासरूम' तक का सफर
बस्तियों से 'क्लासरूम' तक का सफर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

बच्चों के सपनों को मिल रही नई उड़ान : नेहा की पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों में अब नए सपने हैं. कोई डॉक्टर बनने की बात करता है, कोई आईएएस बनने का सपना देखता है, तो कोई फौजी बनकर देश के सरहदों की रक्षा करना चाहता है. नेहा इन सपनों को सच करने की दिशा में उनकी सारथी बनी हुई हैं. यहां पढ़ रहे हैं संदीप ने बताया कि वो अब स्कूल जाने लगे हैं और नेहा दीदी से रोज पढ़ने भी आते हैं. इसी तरह अब तक स्कूल नहीं जा सकी अनामिका यहां आकर अंग्रेजी भी बोल लेती हैं, और डॉक्टर बनने का सपना देख रही है.

​हौसलों की पाठशाला
​हौसलों की पाठशाला (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

शिक्षिका नहीं उम्मीद की रोशनी : अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नेहा दीदी की पहल ये साबित करती है कि बदलाव लाने के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है. एक व्यक्ति का संकल्प भी कई जिंदगियों को नई दिशा दे सकता है. नेहा आज उन बच्चों के लिए सिर्फ शिक्षिका नहीं, बल्कि उम्मीद की वो रोशनी हैं जो उनके भविष्य को उजाला दे रही है.

बच्चों के सपनों को मिल रही नई उड़ान
बच्चों के सपनों को मिल रही नई उड़ान (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

