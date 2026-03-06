ETV Bharat / state

Women's Day Special : गोल्ड मेडलिस्ट से कुलगुरु तक, डॉ. विमला ने दिया महिलाओं को अचूक मंत्र

नेतृत्व परिवर्तन स्वीकार्यता : उन्होंने कहा कि हमें नेतृत्व परिवर्तन का भाव भी विकसित करना होगा. वित्तीय प्रबंधन की समझ, जवाबदेही और महिलाओं के प्रति सोच में लचीलापन लाना होगा. उन्होंने कहा कि पुरुष प्रधान समाज की चर्चा के बीच स्थायी भविष्य के लिए महिला नेतृत्व मिले और विकसित भारत में उनका पूरा योगदान हो. साथ ही हमारी सोच में लचीलापन लाते हुए उत्तराधिकार की बात हो और इस पर चर्चा हो.

​महिला दिवस का मूल मंत्र : ​डॉ. विमला का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस महज एक आयोजन नहीं, बल्कि एक आंदोलन होना चाहिए. वे कहती हैं कि इस दिवस की नींव 'राइट, जस्टिस और एक्शन' (अधिकार, न्याय और कार्रवाई) के सिद्धांत पर टिकी है. उनके अनुसार, "सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा. जब तक वंचित वर्ग की महिलाओं को उनके अधिकारों का लाभ नहीं मिलता और उनके साथ होने वाले अन्याय पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती, तब तक इस दिवस का उद्देश्य फलीभूत नहीं होगा."

बीकानेर : आज के आधुनिक कहे जाने वाले समाज में भी अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जो हमारी गहरी जड़ें जमा चुकी पुरुष प्रधान मानसिकता को आईना दिखाती हैं. लेकिन वक्त बदल रहा है. यह अहसास अब गहराने लगा है कि समाज की 'आधी आबादी' यानी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इसी बदलाव और चुनौतियों पर कोटा कृषि विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉ. विमला ने अपने अनुभव और विचार साझा किए हैं.

संस्कार घर से शुरू हों : महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव के सवाल पर वे कहती हैं कि हम नारी उत्थान की बात करते हैं लेकिन फिर से नारीवाद की बात आ जाती है. उन्होंने कहा कि पुरुषों को जहां यह समझने की जरूरत है, वहां महिलाओं को भी इस बात को समझना होगा कि प्रकृति ने जो लैंगिक विषमताएं पुरुषों और महिलाओं के बीच में रखी हैं उसका ध्यान रखें. हम बच्चियों को तो घर में इस बात की शिक्षा देते हैं, लेकिन लड़कों को भी इस बात की शिक्षा देनी जरूरी है. उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास इस मामले में गौरवशाली रहा है, हालांकि बीच में कुछ आक्रांताओं के चलते इसमें कमी आई लेकिन फिर से स्थितियां इस तरह की हैं, जो महिलाओं को सक्षम और उनके उत्थान को लेकर प्रयासरत नजर आती हैं.

डॉ. विमला के बारे में जानिए... (फोटो ईटीवी भारत GFX)

ट्रांसफॉर्मेशन के चलते दिक्कत : उन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन यानि की सत्ता हस्तांतरण के चलते इस तरह की दिक्कतें आती हैं. क्योंकि हमारी सोच पुरुष प्रधान समाज की है और जब महिलाओं को नेतृत्व देने की बात आती है तो यह एक तरह का सत्ता हस्तांतरण है. कुटुंब प्रबोधन और परिवार के बीच विचारों से स्त्री सम्मान की शुरुआत होती है. जिसकी जिम्मेदारी घर की महिलाओं की भी है और वहीं से इसके संस्कार भी शुरू होते हैं. इसलिए महिलाओं को भी घर में इस तरह के विचारों से आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने की जरूरत है ताकि उनमें भी विभेद के भाव नहीं आए.

महिलाओं के लिए चुनौतियां कम नहीं : डॉ. विमला ने कड़वी सच्चाई साझा करते हुए कहा कि अक्सर महिला की कार्यक्षमता और योग्यता की बजाय उसके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि जब महिला चौखट के बाहर कदम रखती है तो निश्चित रूप से उसके लिए भी चुनौतियां होती हैं. उनके कार्य क्षमता कुशलता की बजाय उनके चरित्र पर सवाल खड़े होते हैं. इन सवालों से उन्हें जूझना पड़ता है, सामना करना पड़ता है. इस तरह की भटकाव को दरकिनार उन्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए. खुद का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे भी इस तरह की परिस्थितियों से जूझना पड़ा था, लेकिन मैं इन विषमताओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया.

स्वीकार्यता में दिक्कत : ​अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया, "मुझे भी अपने करियर में ऐसी विषमताओं और असहयोग का सामना करना पड़ा. जब आप एक महिला लीडर के तौर पर पुरुषों के ऊपर आती हैं, तो अधीनस्थ (Subordinates) पुरुषों को स्वीकार्यता में हिचक होती है. लेकिन मैंने हार नहीं मानी. अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहकर काम किया और आज स्थितियां मेरे अनुकूल हैं."

कौन है डॉ विमला : बीकानेर के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय की होम साइंस की प्रोफेसर और डीन रही डॉ विमला वर्तमान में कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कुलगुरु हैं और बचपन में वनस्थली विद्यापीठ से शिक्षा अर्जित कर उन्होंने होम साइंस में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन गोल्ड मेडल हासिल की. वे भारत स्काउट गाइड की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं. दावा है कि वह अनुसूचित जाति से आने वाली देश की पहली महिला वाइस चांसलर हैं. खाजूवाला के विधायक डॉ. विश्वनाथ की पत्नी विमला का परिचय विधायक की पत्नी के रूप में नहीं बल्कि खुद की एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के चलते अपने कार्य क्षमता से है.

