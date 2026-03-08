एक हाथ खोकर भी नहीं टूटी गोल्डी कुमारी, विदेशों तक मनवाया लोहा, सिर्फ 17 साल में बनी महिलाओं के लिए प्रेरणा
नालंदा की पैरा एथलीट गोल्डी कुमारी, जिसने ट्रेन हादसे में हाथ खोने के बाद भी थाईलैंड में मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया.
Published : March 8, 2026 at 7:35 AM IST
नालंदा: 8 मार्च यानी आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है. यह दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का सम्मान करने के साथ-साथ लैंगिक समानता और महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जा रहा है. इस मौके पर अक्सर उन महिलाओं की कहानियां सामने आती हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत और हौसले से सफलता हासिल की और समाज के लिए प्रेरणा बनीं.
गोल्डी कुमारी का संघर्ष : बिहार के नालंदा जिले की 17 वर्षीय पैरा एथलीट गोल्डी कुमारी ऐसी ही एक प्रेरणादायक मिसाल हैं. उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी रही, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो शारीरिक कमी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती.
''मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है.'' यह पंक्तियां गोल्डी कुमारी के जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं. पटना और नालंदा की सीमा पर स्थित बख्तियारपुर प्रखंड के मिसी गांव की रहने वाली गोल्डी आज हर उस लड़की और महिला के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं, जो कठिन परिस्थितियों में खुद को कमजोर समझने लगती हैं.
10 महीने की उम्र में हादसे ने बदल दी जिंदगी : गोल्डी कुमारी की जिंदगी की शुरुआत ही एक बड़े हादसे के साथ हुई. जब वह केवल 10 महीने की थीं, तब एक भीषण ट्रेन दुर्घटना में उनकी मां विभा देवी की मौत हो गई. उसी हादसे में गोल्डी का दायां हाथ भी कट गया. इतनी कम उम्र में मां का साया सिर से उठ जाना और एक हाथ खो देना किसी भी बच्चे के लिए बेहद दर्दनाक घटना हो सकती है. हालांकि, इस हादसे ने गोल्डी की जिंदगी को जरूर बदल दिया, लेकिन उनके हौसलों को कमजोर नहीं कर सका. कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा देने का फैसला किया.
दादा-दादी और नाना-नानी ने संभाली जिम्मेदारी : गोल्डी के पिता संतोष कुमार यादव और चाचा विनय कुमार बताते हैं कि वह हादसा परिवार के लिए बेहद दर्दनाक था. मां के निधन और हाथ गंवाने के बाद गोल्डी की परवरिश उनके दादा-दादी और नाना-नानी ने मिलकर की. परिवार ने हमेशा गोल्डी को सामान्य बच्चों की तरह पाला और कभी भी उन्हें उनकी दिव्यांगता का एहसास नहीं होने दिया. यही पारिवारिक सहयोग गोल्डी की सबसे बड़ी ताकत बनी.
''जब मुझे इस सच्चाई के बारे में पता चला, तो कुछ समय के लिए मैं बहुत टूट गई थी, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे संभाला. जो खो गया है वह वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो हमारे पास है उसे अपनी ताकत बनाया जा सकता है. परिवार ने कभी मुझे कमजोर महसूस नहीं होने दिया.'' - गोल्डी कुमारी, पैरा एथलीट
स्कूल से शुरू हुआ खेलों का सफर : गोल्डी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई नालंदा के हरनौत स्थित एक निजी स्कूल से की. पढ़ाई के साथ-साथ वह खेलकूद में भी सक्रिय रहती थीं. स्कूल में अन्य बच्चों के साथ खेलते हुए उनमें खेलों के प्रति रुचि बढ़ने लगी. धीरे-धीरे उन्होंने खेल को गंभीरता से लेना शुरू किया और मेहनत के दम पर पैरा एथलेटिक्स में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी. आज वह सीबीएसई बोर्ड से 12वीं की छात्रा हैं. शुरुआत में गोल्डी का सपना डॉक्टर बनने का था, ताकि वह लोगों की सेवा कर सकें. लेकिन खेलों में लगातार मिल रही सफलता और रुचि के कारण अब उन्होंने खेल के क्षेत्र में ही करियर बनाने का फैसला किया है.
तानों को बनाया अपनी ताकत : गोल्डी बताती हैं कि शुरुआत में कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि एक हाथ से वह कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने इन बातों को अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया, बल्कि इन्हें अपनी ताकत बना लिया. उन्होंने जानबूझकर ऐसे खेल चुने, जिनमें हाथों की ताकत की ज्यादा जरूरत होती है. गोल्डी ने डिस्कस थ्रो (चक्का फेंक) और जेवलिन थ्रो (भाला फेंक) जैसे इवेंट में हिस्सा लेना शुरू किया.
''लोग कहते थे कि एक हाथ से क्या कर पाओगी. इसलिए मैंने वही खेल चुने, जिनमें हाथों की ताकत सबसे ज्यादा लगती है. आज खेल मेरे लिए सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक तरह की थेरेपी बन गया है.''- गोल्डी कुमारी, पैरा एथलीट
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लहराया भारत का तिरंगा : अपनी मेहनत और लगन के दम पर गोल्डी ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने थाईलैंड में आयोजित विश्व एबिलिटी स्पोर्ट्स यूथ गेम्स में एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया. इतनी कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. गोल्डी की इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि शारीरिक सीमाएं किसी के सपनों को रोक नहीं सकतीं.
राष्ट्रीय स्तर पर भी हासिल की कई उपलब्धियां : गोल्डी ने 13वीं राष्ट्रीय जूनियर और सब-जूनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी शानदार प्रदर्शन किया. इस प्रतियोगिता में उन्होंने एक स्वर्ण और दो रजत पदक अपने नाम किए. उनकी इसी उपलब्धि के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च बाल सम्मान ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’ से भी नवाजा जा चुका है. यह सम्मान उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों प्राप्त हुआ.
SAI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ले रही हैं प्रशिक्षण : वर्तमान में गोल्डी कुमारी कोलकाता स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण ले रही हैं. यहां वह पेशेवर कोचों की देखरेख में अपने खेल कौशल को और बेहतर बना रही हैं. उनका अगला बड़ा लक्ष्य पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए पदक जीतना है. गोल्डी का मानना है कि अगर लगातार मेहनत और सही मार्गदर्शन मिलता रहा, तो वह इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगी.
महिलाओं और लड़कियों के लिए दिया संदेश : अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गोल्डी कुमारी ने देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए एक प्रेरणादायक संदेश भी दिया.
''मैं सभी महिलाओं और लड़कियों से कहना चाहती हूं कि खुद की तुलना किसी पुरुष या किसी अन्य व्यक्ति से करना बंद करें. यह सोचना छोड़ दें कि आप यह नहीं कर सकतीं. अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपनी रुचि के क्षेत्र में अपनी ताकत को पहचानिए.'' - गोल्डी कुमारी, पैरा एथलीट
पैरा एथलीट्स के लिए सरकार से मदद की अपील : गोल्डी का कहना है कि पैरा एथलीट्स को अभी भी पर्याप्त सुविधाएं और आर्थिक सहयोग नहीं मिल पाता. उन्होंने बिहार सरकार और प्रशासन से अपील की है कि पैरा एथलीट्स को अधिक आर्थिक सहायता और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. उनका कहना है कि सामान्य खिलाड़ियों की तरह पैरा एथलीट्स को भी ट्रेनिंग, उपकरण और डाइट के लिए काफी खर्च करना पड़ता है. यदि सरकार की ओर से पर्याप्त सहयोग मिले, तो और भी खिलाड़ी देश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत सकते हैं.
इन खबरों को भी पढ़िए-
- जोमैटो संस्थापक के नए स्टार्टअप में भर्ती के लिए एथलीट फिटनेस का मानक, छिड़ी बहस
- जम्मू कश्मीर: खेलो इंडिया विंटर गेम्स का छठा एडीशन 23 फरवरी से होगा शुरू
- 2030 अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए केरल के प्रोफेसर ने बनाया स्पेशल सॉन्ग
- जम्मू-कश्मीर के दो एथलीटों की बड़ी उपलब्धि, अंतर्राष्ट्रीय स्नोशू रेस में भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व