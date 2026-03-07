ETV Bharat / state

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस : मेहनत से पाया मुकाम, महिला ऑटो ड्राइवर्स की मेहनत की कहानी

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ईटीवी भारत ने महिला ऑटो ड्राइवर की जिंदगी को करीब से जाना. इन महिलाओं ने अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है.

INTERNATIONAL WOMENS DAY
महिला ऑटो ड्राइवर्स की मेहनत की कहानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 7, 2026 at 7:36 PM IST

7 Min Read
रितेश कुमार तंबोली,संवाददाता

रायपुर : एक समय था जब महिलाएं घरेलू कामों में व्यस्त रहा करती थी.लेकिन बदलते दौर ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना सिखा दिया है. आज समाज में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं. 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर हमने ऑटो चलाने वाली कुछ महिलाओं से बात की.उन्होंने बताया कि पहले दूसरे के घरों में जाकर खाना बनाने का काम किया करते थे. वहीं कुछ महिलाएं कपड़ा दुकान में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी. लेकिन बढ़ रहे खर्च के कारण अब वो ऑटो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है.

आप कितने साल पहले ऑटो चलाने का काम शुरू किए थे और क्यों करना पड़ा ?


जवाब : मैं साल 2016 से रेलवे स्टेशन से ऑटो चला रही हूं. साल 2022 में मेरे पति के निधन होने के बाद मुझे ऑटो चलाना पड़ा. मेरे पति ने मुझे ऑटो चलाना सिखाया था. मेरे पति ने जब मुझे ऑटो चलाना सिखाया तो मुझे 15 दिन लगे थे.

रायपुर की महिला ऑटो ड्राइवर्स की कहानी (ETV BHARAT)
ऑटो चलाने के बाद आपको कैसा लगा और आपके परिवार में कितने लोग हैं, जिनका पालन पोषण ऑटो चलाकर करती है ?


जवाब : मेरे परिवार में सभी लोग अलग-अलग हो गए हैं. मेरे परिवार में मैं और मेरी बेटी हैं. उन्हें ही पढ़ा रही हूं. ऑटो चलाने के साथ ही घर के काम भी करती हूं. उन्होंने बताया कि ऑटो चलाने के पहले लोगों के घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी. मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरे पति का निधन भी हो गया.

लोगों के घरों में खाना बनाने का काम कितने सालों तक किया ऑटो चलाने में किस तरह की दिक्कत आई ?


जवाब : शुरुआत में ऑटो चलाने के समय बाकी ड्राइवर इसका विरोध करते थे. लेकिन अब उस तरह की समस्या नहीं आ रही है. साल 2016 से रेलवे स्टेशन में 10 महिलाएं हैं जो ऑटो चलाने का काम करती है.

जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती या दूसरा कोई काम नहीं करती है. ऐसी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं ?


जवाब : मेरा कहना है कि सभी महिलाएं अपना-अपना काम करें और स्टेशन में आकर गाड़ी चलाएं. क्योंकि आजकल दूसरे की नौकरी करने से अच्छा है खुद का काम शुरू करें.

दिन भर में कितने घंटे ऑटो चलाती हैं और कितने सवारी को लाना ले जाना करती है ?



जवाब : मैं सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 7 घंटे तक ऑटो चलाती हूं. 1 दिन में 800 से लेकर 1000 रुपए तक की कमाई हो जाती है, लेकिन वर्तमान में 500 से 600 रुपए तक मिल जाता है.

ऑटो चलाने के दौरान यात्रियों पैसे के लेनदेन या दूसरे तरह के विवाद भी होते होंगे ?


जवाब : कई बार यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के बाद बिना पैसा दिए ही चले जाते हैं और विवाद करने लग जाते हैं.


मौजूदा स्थिति में रायपुर शहर में कितनी महिलाएं हैं जो ऑटो चलाकर अपनी रोजी-रोटी चला रही है ?


जवाब : रायपुर रेलवे स्टेशन के साथ ही दूसरे चौक चौराहों पर लगभग 60 महिलाएं हैं जो ऑटो चलाने का काम कर रही हैं.

ऑटो चलाने के बाद आप महिलाओं में कितनी खुशी देख रहे हैं ?


जवाब : बहुत खुशी देख रही हूं दूसरे की दो बात सुनने से अच्छा है कि अपना खुद का काम करें. मेहनत का पैसा बहुत अच्छा लगता है.

पहले घरों में खाना बनाने का काम करती थी. आज ऑटो चला रहे हैं दोनों काम में कितना अंतर है और कौन सा काम अच्छा लगता है ?


जवाब :सबसे अच्छा मुझे ई रिक्शा ही लगता है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूं. जब मेरी मर्जी होती है तब मैं ऑटो चलाती हूं और जब मेरी मर्जी होती है तब मैं घर चली जाती हूं.

ऑटो चलाने के पहले जब आप लोगों के घरों में खाना बनाती थी तब किस तरह की परेशानी होती थी ?


जवाब: घरों में खाना बनाने के लिए जब जाती थी उस समय पैसा भी नहीं मिल पाता था और समय भी ज्यादा लगता था. क्योंकि उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी.

गाड़ी चलाते समय किन चीजों का ध्यान रखना होता है ?


जवाब : गाड़ी चलाते समय दुर्घटना से बचके चलना होता है. इसके साथ ही गाड़ी के कागजात पूरे होने चाहिए. इंश्योरेंस पेपर होना चाहिए. आरसी बुक होना चाहिए. इसके साथ गाड़ी चलाते समय सिग्नल का भी ध्यान रखना पड़ता है. गाड़ी चलाते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि यात्रियों से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए.

ऑटो चलाते समय ऑटो में किस तरह की समस्या होती है एक्सीलेटर या फिर स्टेरिंग ?


जवाब: ऑटो में एक्सीलेटर वायर टूट जाता है तो कभी कंट्रोलर जल जाता है. जब इस तरह की समस्या होती है तो खर्चा भी बहुत आता है. ऐसे समय में हमको संघर्ष करना होता है. कई बार गाड़ी को टोचन करके ले जाना पड़ता है.



महिला ऑटो ड्राइवर मंजू शर्मा ने बताया कि रेलवे स्टेशन में उन्हें ऑटो चलाते हुए 11 साल हो गए हैं. कुछ और भी महिलाएं हैं जो धीरे-धीरे ऑटो चलाने का काम कर रही है. उन्होंने बताया कि ऑटो चलाने और घर के काम संभालने में थोड़ी दिक्कत जरूर आती है. लेकिन सुबह जल्दी उठकर बच्चों को तैयार करके घर का काम करने के बाद ऑटो चलाने के लिए निकलना होता है.

ऑटो चलाने के पहले में कपड़ा दुकान में काम किया करती थी. आज मैं ई रिक्शा के माध्यम से अपना परिवार चला रही हूं. कपड़ा दुकान में काम करने के बजाय ऑटो चलाने में अच्छा लग रहा है. इसमें मान सम्मान और पैसा भी मिल रहा है. ऑटो चलाने के बाद टाइम से घर भी जा रही हूं और घर का काम भी कर रही हूं- मंजू शर्मा,ऑटो ड्राइवर

मंजू शर्मा की तरह महिला ऑटो ड्राइवर चंपा महानंद ने बताया कि वो साल 2016 से ऑटो चला रही हैं.बच्चों को स्कूल लाने ले जाने में दिक्कत हो रही थी, जिसे देखते हुए उन्होंने ऑटो खरीदकर ऑटो चलाना शुरु कर दिया.

मेरे पति ने मुझे ऑटो सिखाया है. मैं सीखने के लिए तैयार नहीं थी मेरे पति ने कहा कि ऑटो सीख जाओगे तो घर का काम हो जाएगा. बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम हो जाएगा. दो पैसा घर आएगा जिससे आर्थिक स्थिति भी सुधारी जा सकती है. ऑटो चलाने के पहले मैं घर का काम और बच्चों की देखभाल करती थी. ऑटो चलाने के दौरान यात्रियों से भी विवाद की स्थिति निर्मित होती है- चंपा महानंद, ऑटो ड्राइवर

पुरुषों के साथ चल रही महिलाएं

हमारे समाज में वो काम जो पहले सिर्फ पुरुष ही किया करते थे,उनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है. सिर्फ ऑटो ही नहीं कई ऐसे काम हैं जिन्हें पहले पुरुष करते थे,लेकिन समय के साथ लोगों की सोच में बदलाव आया और अब महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं.अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अंजू शर्मा जैसी ऑटो ड्राइवर महिलाओं ने ये साबित किया है कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता.

कचरे ने बदली जिंदगी और बनीं आत्मनिर्भर, शहर की गंदगी साफ करते करते किसी को BA की डिग्री मिली तो कोई है 12वीं पास

महिला सशक्तिकरण की मिसाल: एमसीबी में महिलाओं के हाथों में प्रशासनिक बागडोर

फुटबॉल खिलाड़ी बनीं न्यूजपेपर हॉकर, पति के एक्सीडेंट के बाद बनीं परिवार का सहारा

