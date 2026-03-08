ETV Bharat / state

सीएम धामी ने दी वुमेन्स डे की शुभकामनाएं, 38 महिलाओं को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य निर्माण आंदोलन और इसके बाद प्रदेश के विकास में राज्य की महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

INTERNATIONAL WOMENS DAY
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2026 (फोटो सोर्स: @pushkardhami)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 8, 2026 at 4:33 PM IST

2 Min Read
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज देहरादून में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर "नारी तू नारायणी" कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान सीएम धामी ने शिक्षा, समाज सेवा, उद्यमिता, पर्यावरण संरक्षण, कृषि, संस्कृति, जल संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली राज्य की 38 वरिष्ठ महिलाओं को सम्मानित किया.

इस दौरान सीएम धामी ने महिला दिवस की शुभकामनाएं दी. सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड की मातृशक्ति परिवार, संस्कृति और जीवन मूल्यों की सशक्त संरक्षक है. महिलाएं परिवार के साथ सभी जिम्मेदारियों निभाते हुए कठिन परिस्थितियों में भी साहस और परिश्रम से राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा उत्तराखण्ड की मातृशक्ति सदैव से परिश्रम, त्याग और समर्पण का प्रतीक रही हैं। राज्य के विकास और सामाजिक संरचना को मजबूत बनाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा राज्य निर्माण आंदोलन और इसके बाद प्रदेश के विकास में राज्य की महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. महिला सशक्तिकरण तथा महिलाओं का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 68 हजार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 5 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही हैं. अब तक 2 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है. राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा हमने समान नागरिक संहिता लागू कर राज्य की जनता से किया वादा पूरा किया है. यह महिलाओं के सम्मान से जुड़ा कानून भी है. कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं की आर्थिकी को मजबूती प्रदान की जा रही है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी महिलाओं के सुख, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि मातृशक्ति के सहयोग और सहभागिता से उत्तराखण्ड विकास और प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगा.

