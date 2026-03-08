ETV Bharat / state

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गहलोत ने दी शुभकामनाएं, बोले- कांग्रेस ने पुरुषों के समान मताधिकार का अधिकार दिया

जयपुर: आज देशभर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है. प्रदेश में भी महिला दिवस को लेकर कई आयोजन हो रहे हैं और अलग-अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया जा रहा है. वहीं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी है. पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश की महिलाओं को शुभकामनाएं दी है. गहलोत ने लिखा कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण के बिना एक प्रगतिशील समाज की कल्पना असंभव है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं. वहीं, झुंझुनू में महिलाओं का सम्मान किया गया.

कांग्रेस ने महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाया: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने का रहा है. यह गर्व का विषय है कि जहां अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में महिलाओं को मतदान के अधिकार के लिए 100 साल से अधिक का लंबा संघर्ष करना पड़ा, वहीं हमारे देश में कांग्रेस ने संविधान लागू होने के पहले ही दिन से महिलाओं को पुरुषों के समान वोट देने का अधिकार सुनिश्चित किया. महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके सशक्तीकरण के लिए हमारी कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, उड़ान योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, बड़ी संख्या में महिला महाविद्यालय खोलने जैसे अनेक फैसलों के जरिए महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी बनाने और समाज में समान अवसर दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए.