अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गहलोत ने दी शुभकामनाएं, बोले- कांग्रेस ने पुरुषों के समान मताधिकार का अधिकार दिया
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख योजनाएं चलाई थी.
Published : March 8, 2026 at 3:27 PM IST
जयपुर: आज देशभर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है. प्रदेश में भी महिला दिवस को लेकर कई आयोजन हो रहे हैं और अलग-अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया जा रहा है. वहीं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी है. पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश की महिलाओं को शुभकामनाएं दी है. गहलोत ने लिखा कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण के बिना एक प्रगतिशील समाज की कल्पना असंभव है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं. वहीं, झुंझुनू में महिलाओं का सम्मान किया गया.
कांग्रेस ने महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाया: पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने का रहा है. यह गर्व का विषय है कि जहां अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में महिलाओं को मतदान के अधिकार के लिए 100 साल से अधिक का लंबा संघर्ष करना पड़ा, वहीं हमारे देश में कांग्रेस ने संविधान लागू होने के पहले ही दिन से महिलाओं को पुरुषों के समान वोट देने का अधिकार सुनिश्चित किया. महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके सशक्तीकरण के लिए हमारी कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, उड़ान योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, बड़ी संख्या में महिला महाविद्यालय खोलने जैसे अनेक फैसलों के जरिए महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी बनाने और समाज में समान अवसर दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए.
इसे भी पढ़ें- Women's Day Special : इजरायल से जयपुर सीखने आई महिला, 'मशरूम लेडी' अनु कानावत के नवाचारों की दुनिया हुई मुरीद
वहीं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर झुंझुनू में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन सूचना केंद्र सभागार में किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने की. इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव महेंद्र सिंह सोलंकी, महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विप्लव न्यौला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं. कार्यक्रम के दौरान समाज में महिलाओं के उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं तथा संस्थाओं को सम्मानित किया गया. सम्मानित होने वाली महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प भी लिया.
इसे भी पढे़- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस : कभी मैला ढोने वाली लक्ष्मी ने 52 कविताएं लिख खुद को किया साबित, पूर्व राष्ट्रपति व PM ने भी सराहा