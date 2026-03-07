ETV Bharat / state

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्पेशल: नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में इनकी भूमिका को नहीं कर सकते नजरअंदाज

दंतेवाड़ा: दक्षिण बस्तर जिसे हम दंतेवाड़ा के नाम से जानते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है. वर्षों तक यह इलाका नक्सली गतिविधियों, हिंसा और असुरक्षा के कारण सुर्खियों में रहा. लेकिन अब यहां की तस्वीर तेजी से बदल रही है. सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा “विकास, विश्वास और सुरक्षा” की नीति पर लगातार काम किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब जमीन पर नजर आने लगे हैं. सड़क, पुल-पुलिया, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी, बैंक और सोसायटी जैसी मूलभूत सुविधाएं इस इलाके में तेजी से बढ़ी हैं. अंदरूनी इलाकों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं का विस्तार हुआ है. सबसे ज्यादा विस्तार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है.

स्वास्थ्य विभाग के ब्लड बैंक में काम करने वाली महिला वंदना कहती हैं, मैं सालों से इस ब्लड बैंक में काम कर रही हूं. मैंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम किया है. अपनी आंखों के सामने नक्सलवाद का घिनौना चेहरा देखा है. मासूम लोगों को जिंदगी की जंग लड़ते देखा, खून की कमी से जूझते लोगों को देखा है.

इनकी भूमिका को नहीं कर सकते नजरअंदाज (ETV Bharat)

बदलाव की कहानी लिख रहीं ये महिलाएं

ब्लड बैंक जैसे विभाग में जिम्मेदारी वाले पद पर कार्य करने वाली वंदना कहती हैं, साल 2013 से लेकर 2026 के बीच में बस्तर में बड़े बदलाव हमने देखे हैं. वंदना बताती हैं कि कभी ये इलाका नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था. गोलियों और बम धमाकों की आवाज सुनाई पड़ती थी. एंबुलेंस की आवाज दिन भर गूंजती थी. पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जख्मी हालत में आते थे. खून की जरूरत हमेशा पड़ती थी. ऐसे में हम लगातार उनकी सेवा में डटे रहते हैं. जरूरत के मुताबिक उनको खून उपलब्ध करवाते हैं.