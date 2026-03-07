ETV Bharat / state

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्पेशल: नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में इनकी भूमिका को नहीं कर सकते नजरअंदाज

बस्तर में बदलाव की कहानी लिखने वाली इन महिलाओं के साहस और जज्बे को जवान भी करते हैं सलाम.

international womens day 2026
बदलाव की कहानी लिख रहीं महिलाएं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 7, 2026 at 5:33 PM IST

4 Min Read
दंतेवाड़ा: दक्षिण बस्तर जिसे हम दंतेवाड़ा के नाम से जानते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है. वर्षों तक यह इलाका नक्सली गतिविधियों, हिंसा और असुरक्षा के कारण सुर्खियों में रहा. लेकिन अब यहां की तस्वीर तेजी से बदल रही है. सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा “विकास, विश्वास और सुरक्षा” की नीति पर लगातार काम किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब जमीन पर नजर आने लगे हैं. सड़क, पुल-पुलिया, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी, बैंक और सोसायटी जैसी मूलभूत सुविधाएं इस इलाके में तेजी से बढ़ी हैं. अंदरूनी इलाकों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं का विस्तार हुआ है. सबसे ज्यादा विस्तार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है.

स्वास्थ्य विभाग के ब्लड बैंक में काम करने वाली महिला वंदना कहती हैं, मैं सालों से इस ब्लड बैंक में काम कर रही हूं. मैंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम किया है. अपनी आंखों के सामने नक्सलवाद का घिनौना चेहरा देखा है. मासूम लोगों को जिंदगी की जंग लड़ते देखा, खून की कमी से जूझते लोगों को देखा है.

इनकी भूमिका को नहीं कर सकते नजरअंदाज (ETV Bharat)

बदलाव की कहानी लिख रहीं ये महिलाएं

ब्लड बैंक जैसे विभाग में जिम्मेदारी वाले पद पर कार्य करने वाली वंदना कहती हैं, साल 2013 से लेकर 2026 के बीच में बस्तर में बड़े बदलाव हमने देखे हैं. वंदना बताती हैं कि कभी ये इलाका नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था. गोलियों और बम धमाकों की आवाज सुनाई पड़ती थी. एंबुलेंस की आवाज दिन भर गूंजती थी. पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जख्मी हालत में आते थे. खून की जरूरत हमेशा पड़ती थी. ऐसे में हम लगातार उनकी सेवा में डटे रहते हैं. जरूरत के मुताबिक उनको खून उपलब्ध करवाते हैं.

पहले ब्लड बैंक उतना आधुनिक नहीं था, सुविधाएं भी कम हुआ करती थी. लेकिन अब हालात तेजी से बदले हैं. खून की कमी नहीं होती. ऐसे में जवानों की जिंदगी बचाना आसान हो गया है. लेकिन पहले के जो हालात थे, उसे याद कर अब भी डर लगता है-वंदना

ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन

स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी से हालात बदले हैं. मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी है. लोग ब्लड डोनेशन को लेकर जागरूक हुए हैं. खून डोनेट करने वालों की संख्या बढ़ी है. रक्तदान को लेकर जो गलतफहमियां लोगों के बीच थी, वो दूर हुई हैं. अब जब ब्लड डोनेशन कैंप लगता है तो उम्मीद से ज्यादा लोग खून दान करने के लिए आते हैं.

पहले नक्सली डर की वजह से अंदरुनी इलाकों में ब्लड कैंप कम लगाया जाता था. अब कई जगहों पर कैंप लगाए जा रहे हैं. सीआरपीएफ कैंप में भी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है. लोगों को भी रक्तदान करने के फायदे समझ आने लगे हैं-वंदना

गांव-गांव जाकर रक्तदान के प्रति करती हैं जागरूक

वंदना के साथ काम करने वाली उनकी सहयोगी सरिता भी बताती हैं कि उनके साथ काम करना एक प्रेरणादायक अनुभव रहा है. वे दोनों मिलकर गांव-गांव में जाकर लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करती हैं. लोगों को यह भी बताया जाता है कि रक्तदान करने से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इससे हृदय स्वस्थ रहता है, शरीर में रक्त का संचार बेहतर होता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है. वंदना और सरिता दोनों ये मानती हैं कि तब और अब में काफी बदलाव आया है. आने वाले वक्त में जब नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तब हालात और बेहतर बन जाएंगे.

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में इनकी भूमिका अहम

नक्सलवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में जवान जहां पहले मोर्चे पर डटे हुए हैं, वहीं वंदना और सरिता जैसी कई स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी महिलाएं हैं जो इन जवानों की ढाल बनकर लोगों को नई जिंदगी दे रही हैं.

