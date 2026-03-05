Women's Day Special: अस्थमा को हराकर अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी बनीं सुरभि मिश्रा, अब गढ़ रहीं नई चैंपियन
जयपुर की पूर्व स्क्वैश खिलाड़ी सुरभि मिश्रा आज कई लड़कियों के सपनों को पंख दे रही हैं.
Published : March 5, 2026 at 1:26 PM IST|
Updated : March 5, 2026 at 1:34 PM IST
आदित्य आत्रेय, जयपुर.
हर वर्ष 8 मार्च को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है. महिलाएं आज शिक्षा, खेल, विज्ञान, राजनीति और हर क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर देश और समाज को आगे बढ़ा रही हैं. ऐसे ही कुछ कीर्तिमान स्थापित किए हैं जयपुर की पूर्व स्क्वैश खिलाड़ी सुरभि मिश्रा ने. बचपन से अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी से जूझने वाली सुरभि ने हार नहीं मानी और स्क्वैश जैसे तेज और चुनौतीपूर्ण खेल को अपनाकर देश और प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया.
जयपुर की रहने वाली सुरभि मिश्रा को बचपन में सांस लेने में दिक्कत होती थी, लेकिन उन्होंने इसे कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया. चिकित्सकों ने कहा कि सुरभि को खेलों से जोड़ों, जिसके बाद सुरभि ने कई खेलों में हाथ आजमाए. आखिरकार स्क्वैश में कई आयाम स्थापित किए. सुरभि ने 12 साल की उम्र में स्क्वैश खेलना शुरू किया था. 12 साल की उम्र में ही उन्होंने पहला इंटरनेशनल मैच खेला. 13 साल की उम्र में जूनियर कैटेगरी में पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता. 14 साल की उम्र में इंडिया अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया. साथ ही जूनियर नेशनल चैम्पियन बनी. 2011 में सीनियर कैटेगरी में शामिल हुईं. उन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स भी खेला है.
पढ़ें. राजस्थान: बीकानेर की पानी देवी ने 93 साल की उम्र में जीते एथलेटिक्स में तीन स्वर्ण पदक
इंजरी के कारण संन्यास लिया : सुरभि का कहना है कि स्क्वैश ने उनकी जिंदगी बदल दी. 2012 में इंजरी के कारण उन्होंने रिटायरमेंट ले ली. इसके बाद 2013 से उन्होंने कोचिंग शुरू की. आज वो खिलाड़ियों को तैयार कर रही हैं. सुरभि मिश्रा अपनी खेल यात्रा के अनुभव को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं. वह एसएमएस स्टेडियम में महिला स्क्वैश खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रही हैं. उनका लक्ष्य अधिक से अधिक बेटियों को खेल से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.
लड़कियां आगे आएं : सुरभि कहती हैं कि अगर आप में हिम्मत और जुनून है तो कोई भी बीमारी या चुनौती आपको रोक नहीं सकती. मैं चाहती हूं कि लड़कियां आगे आएं और खेल के माध्यम से अपनी पहचान बनाएं. सुरभि मिश्रा आज न केवल एक सफल खिलाड़ी हैं, बल्कि सैकड़ों बेटियों के लिए प्रेरणा बनकर उन्हें अपने सपनों की उड़ान भरना सिखा रही हैं. सुरभि मिश्रा भारतीय महिला और जूनियर स्क्वैश टीम की कोच रह चुकी हैं.
पढ़ें. शारीरिक कमजोरी से नहीं मानी हार, कार्तिक ने पैरा बैडमिंटन में इंटरनेशनल स्तर पर जीते मेडल
अब कोचिंग दे रही : सुरभि मिश्रा ने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपनी मेहनत से विश्व रैंकिंग में जगह बनाई. खेल जीवन के बाद अब वह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित स्क्वैश अकादमी में युवा खिलाड़ियों, विशेषकर महिला खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दे रही हैं. उनका लक्ष्य अधिक से अधिक बेटियों को खेलों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है. सुरभि कहती हैं कि अगर हौसला और मेहनत मजबूत हो तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है.