जानिए एशिया की शीर्ष वैज्ञानिकों में शुमार डॉ रितु युवाओं के लिए क्यों बन गई हैं मिसाल

प्रश्न: आपका शोध का क्षेत्र क्या है और उसमें अभी तक आपको क्या उपलब्धि हासिल हुई है? उत्तर: एंडोक्रिनोलॉजी विषय में मेरी विशेषज्ञता है. एंडोक्रिनोलॉजी से मतलब होता है कि हार्मोंस के विषय में, विशेषकर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स (Metabolic Disorders) या किसी भी प्रकार की हड्डियों की बीमारियों के विषय में काम करना. मुख्यत: मेरा काम ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis), जो हड्डियों में छेद हो जाने से संबंधित बीमारी है, उस पर शोध का है. यह आयु जनित एक बीमारी है और महिला-पुरुष दोनों में ही होती है. महिलाओं में इसकी तादाद ज्यादा होती है. दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस (Osteoarthritis) पर भी हमारा काम है. यह भी जोड़ों की ही बीमारी है. मैं मोटापे पर भी काम कर रही हूं.

प्रश्न: विज्ञान के प्रति आपकी रुचि कब और कैसे जगी? क्या बचपन में ही आपने तय कर लिया था कि आप एक शोधकर्ता बनेंगी? उत्तर: यह कहना तो अतिशयोक्ति होगी कि मैंने बचपन से ही वैज्ञानिक बनने का सपना देखा था. दरअसल मेरे विज्ञान से जुड़े विषयों में नंबर हमेशा अच्छे आते थे. शायद इसी वजह से मैं विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ती चली गई. हालांकि मेरी रुचि हिंदी साहित्य और मनोविज्ञान आदि विषयों में भी बहुत थी. मेरी मां बतातीं हैं कि मेरी पैदाइश रसायन लैब में हुई थी. जब वह प्रयोगात्मक परीक्षा देने गई थीं, उसी वक्त मेरा जन्म हुआ था.

23 से अधिक पेटेंट और प्रकाशन दर्ज: उनके नाम पर 23 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट और प्रकाशन हैं. डॉ. रितु त्रिवेदी को भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक '75 अंडर 50 : साइंटिस्ट्स शेपिंग टुडेज इंडिया' में देश के शीर्ष 75 वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है. यही नहीं उन्हें एशियन साइंटिस्ट मैगजीन द्वारा एशिया के 100 सबसे उत्कृष्ट शोधकर्ताओं की सूची में भी स्थान मिला है. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उन्हें महिला वैज्ञानिकों के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है. इसके अलावा भी उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉ रितु त्रिवेदी आज कल साहित्य सृजन की ओर उन्मुख हैं और काव्य लेखन के क्षेत्र में भी कुछ नया करने की ओर अग्रसर हैं. महिला दिवस पर ईटीवी भारत यूपी के ब्यूरो प्रभारी आलोक त्रिपाठी ने उनसे खास बातचीत की. पेश हैं प्रमुख अंश....

लखनऊ: राजधानी स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (CSIR-CDRI) की प्रमुख वैज्ञानिक और एंडोक्रिनोलॉजी विभाग की मुखिया डॉ. रितु त्रिवेदी ने हड्डियों से संबंधित रोगों पर शोध कर उल्लेखनीय सफलता पाई है. उन्होंने ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis) और ऑस्टियोआर्थराइटिस (Osteoarthritis) जैसे अस्थि विकारों पर गहन शोध किया है, जिसका नतीजा है कि उनकी बनाई दवाएं बाजार में हैं. उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों से ऐसी दवाएं विकसित की हैं, जो हड्डियों की सेहत सुधारती हैं.

प्रश्न: 'शीशम' और 'पालक' जैसे प्राकृतिक स्रोतों से आधुनिक दवाएं बनाने का विचार कैसे आया? इसके बारे में बताइए.

उत्तर: हमारे संस्थान का काम ही है दवाएं खोजना, जो लोगों के लिए हितकर हों. इसी प्रयास में मुझे सहयोग मिला हमारे यहां के मेडिसिनल केमिस्ट (Medicinal Chemist) डॉ मौर्य जी का. कई शोध करने पर पता चला कि शीशम हितकर हो सकता है. हमने प्रयोग करके देखा कि हड्डी बनाने वाले सेल्स को शीशम बढ़ा सकता है या नहीं.

अथवा हड्डी में जो क्षति हो रही है, उसे रोक सकता है या नहीं. रिसर्च में हमें सकारात्मक परिणाम मिले. बाद में हमने पेंटेंट भी कराया है. अब इस पर दवाएं बाजार में हैं. इसी के साथ हमारा काम पालक पर भी चल रहा था. ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ों के बीच जो सेल्स होते हैं, उनकी क्षति होने लगती है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द होता है. काफी प्रयोगों के बाद इस पर भी हमारी दवा बाजार में आ पाई है.

प्रश्न: विज्ञान और शोध के क्षेत्र में महिलाओं के लिए राह कितनी चुनौतीपूर्ण रही है?

उत्तर: मुझे लगता है कि पहले की अपेक्षा स्थिति बहुत अच्छी हो गई है. जागरूकता बढ़ी है. वहीं, 2020 में जीनोम एडिटिंग के लिए रसायन विज्ञान (Chemistry) का नोबेल पुरस्कार जेनिफर डाउडना (Jennifer Doudna) और इमैनुएल शार्पेंतिए (Emmanuelle Charpentier) को मिला है. मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत बड़ा बिगुल बजा दिया है सभी महिलाओं के लिए. यह बहुत बड़ी खोज थी, जीन एडिटिंग के क्षेत्र में. हम जैसी महिलाओं को भी प्रेरणा मिली है कि हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं. स्वाभाविक है कि यह युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा है.

प्रश्न: एक सफल वैज्ञानिक और लैब की प्रमुख होने के साथ-साथ व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने का आपका क्या मंत्र है?

उत्तर: यह एक लंबी यात्रा है, जिसने मुझे सिखा दिया है कि क्या और कैसे करना है? जब मैं संस्थान में होती हूं, तो वहां के कार्यों पर फोकस करती हूं और घर जाकर वहां की जिम्मेदारियां संभालती हूं. हां, विज्ञान का युग है. शोध के बचे काम मैं रात में कम्यूटर आदि पर भी कर लेती हूं.

प्रश्न: '75 Under 50' वैज्ञानिकों में शामिल होने के नाते आप भविष्य के भारत में महिला वैज्ञानिकों की भूमिका को किस रूप में देखती हैं?

उत्तर: महिलाओं की रुचि है, तभी वह इस क्षेत्र में आ रही हैं. हां, यहां की यात्रा धीमी शुरुआत से होती है. धैर्य रखना पड़ता है. महिलाओं की संख्या थोड़ी कम जरूर है, लेकिन हम डबल डिजिट में आ गए हैं. हमारे संस्थान की निदेशक महिला हैं. महानिदेशक भी महिला हैं. परिवर्तन जरूर दिखाई दे रहा है.

प्रश्न: जो युवा आज विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी?

उत्तर: यह एक बहुत अच्छा क्षेत्र है. यहां हर दिन कुछ नया करने को मिलता है. देश की सेवा लोग अलग-अलग ढंग से करते हैं. यह भी एक तरीका है, जिससे आप देश की सेवा कर सकते हैं.

प्रश्न: आपके जीवन और करियर में वह कौन से लोग या आदर्श रहे हैं, जिन्होंने आपको कभी हार न मानने की प्रेरणा दी?

उत्तर: मैंने आदर्श दो-तीन तरीके के लोगों को माना है आलोक जी. एक तो वह जो बड़े पदों पर काम कर रही सफल महिलाएं थीं, जिन्हें देखकर उनके जैसा बनने की प्रेरणा मिली. दूसरे ऐसे भी लोग थे, जिन्हें देखकर हमें लगता था कि यदि यह यहां पहुंच गए हैं तो मैं भी पहुंच ही जाऊंगी.

प्रश्न: CSIR-CDRI में आपके भविष्य के प्रोजेक्ट्स क्या हैं? क्या हम जल्द ही हड्डियों के इलाज के क्षेत्र में कोई और बड़ी क्रांति देखने वाले हैं?

उत्तर: यदि भविष्य के मेरे प्रोजेक्ट्स के विषय में बात करें, तो मोटापा महामारी बनता जा रहा है. हमारा खान-पान बहुत बदल गया है. हम जो खाना स्वाभाविक रूप से खाते थे, वह खाना बंद कर दिया है. बाहर के नुकसानदेह पदार्थ ज्यादा खाए जा रहे हैं. हमारे शोध में बहुत अच्छे नतीजे आए हैं. जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स (Saturated Fatty Acids) होते हैं, वह हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं. इसे लेकर हमने कुछ काम किया है. अश्वगंधा, जिसका वैज्ञानिक नाम विथानिया सोम्नीफेरा (Withania Somnifera) टीन एज के बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है. इस पर हमारा काम अभी चल रहा है. मोटापे पर भी हमारा काम जारी है.

