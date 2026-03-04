ETV Bharat / state

"जेंडर मैटर नहीं करता बल्कि आपके अंदर का साहस,पराक्रम और शौर्य मैटर करता है", महिला दिवस पर सीआरपीएफ कमांडेंट कमल सिसोदिया का खास संदेश

वे कहती हैं कि "बहुत सी चुनौतियां आती हैं. जब हम सुरक्षा बलों में तैनात रहते हैं. सीआरपीएफ ऐसा सुरक्षा बल है जो आंतरिक सुरक्षा की चुनौती, नक्सलवाद, आतंकवाद, दंगे, चुनाव हर प्रकार की चुनौतियों का डटकर सामना करता है." वे कहती हैं कि "महिला होने के बावजूद इन चुनौतियों का डटकर सामना करने की ट्रेनिंग सीआरपीएफ में दी जाती है. हम उन्हें बाखूबी निभा लेते हैं."

मिल चुका है नारी शक्ति पुरस्कारः कमल सिसोदिया न सिर्फ अपनी वर्दी की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रहीं हैं, इसके साथ ही महिला उत्थान, स्किल डेवलपमेंट और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी अहम भूमिका निभा रहीं है. इसके साथ ही लेखक और समाज सेविका भी हैं. उनको विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए योगदान के लिए कई सम्मान भी मिले हैं, जिनमें खासतौर पर देश का प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार भी शामिल है.

चंडीगढ़ः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर ईटीवी भारत उन महिला शख्सियतों से बात कर रहा है, जिसमें हम उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में किए गए अहम योगदान को अपने पाठकों तक पहुंचा ही रहे हैं. इसके साथ ही समाज के लिए दिए जा रहे उनके अहम योगदान को भी सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी कड़ी में हमने सीआरपीएफ की कमांडेंट कमल सिसोदिया से उनके जीवन के कड़े संघर्ष और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्ष को लेकर खास बातचीत की.

परिवार और प्रोफेशन की चुनौतियों को आप कैसे बैलेंस करती हैं?

वे कहती हैं कि "उनके पति भी सीआरपीएफ में तैनात हैं. पिछले तीन सालों से वे छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत हैं. बेटा है, जो अपनी पढ़ाई की वजह से हम से अलग रहता है. यानि हम तीनों अलग-अलग रहते हैं. यह चुनौती है क्योंकि हमें तो अपने कार्यस्थल पर ही रहना होता है. लेकिन मैंने अपने जवानों को अपना परिवार समझा, उनको परिवार समझ कर ही हम रहते हैं. इसलिए होली, दीपावली और कोई भी त्यौहार हो मैं उनके साथ ही मनाती हूं. जब हम उनके साथ परिवार की तरह रहते हैं तो इससे न सिर्फ टीम भावना बनती है बल्कि आपसी सामंजस्य बनता है. साथ ही चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा और संबल मिलता है."

सीआरपीएफ कमांडेंट कमल सिसोदिया (Etv Bharat)

एक मजबूत अधिकारी के तौर पर अभी तक आप ने कहां कहां जिम्मेदारियों का निर्वाहन किया है?

"जब हम वर्दी पहन लेते हैं तो फिर स्त्री या पुरुष नहीं रह जाते, हम सोल्जर बन जाते हैं वे आर हियर टू सेव द कंट्री. हमें देश के लोगों की सुरक्षा करनी होती है. राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है. मुझे लगता है कि हम किसी से काम नहीं हैं. हम बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं. नारी के लिए कहा भी जाता है कि

'मत आंकों मुझे कमजोर समझकर,

मैं इतिहास बदल सकती हूं,

हौसलों की आग सीने में लेकर,

मैं हर सीमा पार कर सकती हूं."

आपने अपने जीवन की चुनौतियों को अभी तक कैसे पार किया है?

"बचपन से ही मैं खेलकूद में भाग लेती थी. जब मैने NCC ज्वाइन की तब मुझे महसूस हुआ कि वर्दी जीवन में बहुत अहम है. इस वर्दी में ऐसी बात है जो लोगों की आंखों में आपके लिए रिस्पेक्ट की फीलिंग पैदा करती है और खुद भी आपको गर्व महसूस होता है. मैं अपने वक्त में दिल्ली में बाइक चलाती थी बहुत साल पहले की बात है, अपने पिता जी को बाइक पर बैठकर घुमाती थी. मैं एक साधारण ग्रामीण परिवेश से आती हूं. मैं आज जहां भी हूं, उसमें देशवासियों का प्रेम और सहयोग शामिल है. क्योंकि हम लोग जिस बैंकराउंड से आते हैं, वह बहुत ही जमीन से जुड़ी हुई है. खेती और किसान बैकग्राउंड रहा है. मेहनत और लगन का एक उदाहरण पेश होता है. जब आप ऐसे परिवेश में रहते हैं, जहां बीएड करवाकर टीचर बनने और शादी करने की सलाह दी जाती थी. मैंने भी बीएड किया बहुत रिश्ते भी आए, शादी हो भी रही थी. लेकिन मैंने जीवन में कुछ और ही सोचा था. हालांकि हमारे परिवार में ज्यादातर टीचर हैं, लड़कियों को टीचर ही ज्यादातर बनाया गया है. लेकिन मैने उस लाइन को ब्रेक करके अपने लिए एक चुनौतीपूर्ण जीवन चुना, जिसमें मैं आज एक महिला पुलिस अधिकारी के तौर पर आप सबके सामने हूं."

आपकी अभी तक की नौकरी का सबसे मुश्किल दौर किस क्षेत्र में रहा है?

"सीआरपीएफ एक महान बल है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि इतने महान बल में मुझे सेवाएं देने का अवसर मिला है. इसमें मेरा अभी तक करीब 25 साल का सेवाकाल हो चुका है. मैंने पूर्वोत्तर में असम के साथ ही जम्मू कश्मीर, मध्य भारत में रह चुकी हूं. उत्तर प्रदेश के साथ अलग-अलग जगहों पर मैने अपनी जिम्मेदारी निभाई है. जिन जगहों के बारे में ज्योग्राफी की किताबों में देखा या पढ़ा था, उनको जमीनी स्तर पर देखा. ग्रामीण इलाकों तक सेवाएं दी तो बहुत अच्छा लगा. वर्दी से मैने अनुशासन और देश प्रेम सिखा. इसके साथ ही मन में समाज सेवा की धारा प्रज्वलित हुई. देश सेवा करते हुए देशवासियों के प्रति खुद प्रेम जाग जाता है. आप करोड़ों रुपए के लिए अपनी एक आंख, एक पैर या हाथ नहीं देंगे. लेकिन हम वर्दी पहनने वाले हाथ और पावं तो छोटी बात है, हम अपने प्राण भी देश के लिए देने के लिए तत्पर रहते हैं. इसलिए देश के लोगों की सेवा करने के लिए मुझे यह जिम्मेदारी अच्छी लगी. मैने असम और नागालैंड में ट्राईबल महिलाओं के लिए काम किया. बजुर्गों और दिव्यांगों के लिए काम किया, इससे न सिर्फ इंसान होने का सकून मिलता है बल्कि जीवन की सार्थकता भी नजर आती है."

युवाओं के लिए भी आप कार्य करती हैं, इस पर क्या कहेंगी ?

वे कहती हैं कि "जिस तरह वक्त बदल रहा है, युवाओं के पास भी बहुत सारे चैलेंज आ गए हैं. ड्रग्स सबसे बड़ा चैलेंज है. पंजाब जैसे क्षेत्र में जहां वर्तमान में हम तैनात हैं. यह युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है. साइबर वर्ल्ड में बहुत सी चीजें हैं, जो बच्चों को घेर लेती हैं. ऑनलाइन गेमिंग है, साइबर क्राइम है और सोशल मीडिया की एडिक्शन है. अगर युवा भटकेगा तो देश का भविष्य भी हमें जरूर देखना है. इसलिए युवा पीढ़ी के बीच मैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों में जाती हूं. मेरी कोशिश उनकी सही दिशा देने की रहती है. मुझे खुशी है कि मेरे इन प्रयासों से बहुत से युवा सीआरपीएफ, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों में आए हैं. जिसके लिए उनके परिजन मुझे धन्यवाद भी देते हैं और कहते हैं कि उनके बच्चे गलत रास्ते पर चलने की जगह सही दिशा में आगे बढ़े हैं, और राष्ट्र निर्माण में कार्य कर रहे हैं."

एक बाइकर रैली का आपका वीडियो सुर्खियों में रहा, इसके जरिए क्या संदेश देना चाह रहीं थी?

"यह वीडियो काफी लोकप्रिय हुआ, लोगों को यह संदेश अच्छा लगा कि मेल बाइकर्स की रैली है. उसको महिला कमांड कर रही है. महिला अधिकारी के तौर पर मुझे लगता है कि लीडर को हमेशा लीड करना चाहिए. चाहे युद्ध का मैदान हो या कोई अन्य कार्य क्षेत्र हो या कोई भी चुनौती हो. इसी उद्देश से मैंने उस बाइकर्स रैली को लीड किया. जो रोड के किनारे खड़े लोग और महिलाएं भी यह देखकर खुश थीं. मैसेज यही था कि जेंडर मैटर नहीं करता आपके अंदर का साहस, पराक्रम और शौर्य मैटर करता है."

आप स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी काम करती हैं, महिलाओं के लिए आज के दौर यह कितना जरूरी है?

"महिलाओं का जो डेवलपमेंट है यानि जिसको हम वूमेन एंपावरमेंट कहते हैं, वह तभी संभव है जब हम उनको सशक्त बनाएं, उसका सबसे अच्छा तरीका उनके कौशल विकास प्रशिक्षण का है. इस पर मैंने बहुत काम किए. स्किल इंडिया नाम की किताब लिखी, इसके पीछे उद्देश यही था कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाए. नॉर्थ ईस्ट में तैनाती की दौरान मैने फिशिंग, हैंडलूम, कृषि के नए तरीके, सिलाई कढ़ाई, सैलून ट्रेनिंग जो वहां की महिलाएं कर सकती थीं, उसका उनको प्रशिक्षण अलग-अलग संस्थाओं के साथ जुड़कर दिलाया. उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाए. कुकिंग का काम भी महिलाएं करती थीं. इससे बहुत सी महिलाएं अपने पैर पर खड़ी हो गई. मैंने सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर में एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया, जिसमें हमारे शहीद जवानों की वीर नारियों उनके एको परिवार वाले हैं. उनको भी लाभ मिले, उनको भी स्पेशल ट्रेनिंग करवाई. इसलिए कौशल विकास महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है. पंजाब में भी अभी मैं महिलाओं को फुलकारी के काम के लिए प्रोत्साहित करती हूं, जिसके लिए हम उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं. हमने फतेहगढ़ साहिब में बी कीपिंग का प्रोजेक्ट लगाया, उसमें न सिर्फ जवानों बल्कि ग्रामीण परिवेश के लोग बल्कि महिलाओं को भी इसकी ट्रेनिंग दी."

क्या स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम युवाओं को नशे से दूर रखने में कारगर साबित हो सकते हैं?

"बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है. क्योंकि हमारा यूथ जो है उसमें बहुत ऊर्जा है, वह एक्टिव भी है और इंटेलिजेंट भी है और उनमें क्षमता भी है. ऐसे में हम युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के सहारे एक नई दिशा दें सकते हैं. जिससे वह न सिर्फ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे बल्कि उनका जीवन भी सही राह पर चले. इस दिशा में मैने कई प्रयोग किए, सहायता भी प्रदान की. इससे बहुत से बच्चों का जीवन संभल गया. वहीं लड़कियों को मेरे जरिए मोटिवेशन भी मिला."

राज्यपाल ने आपको सम्मानित किया, नारी शक्ति पुरस्कार के साथ आपको कई सम्मान मिले है, ऐसे में कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है?

"नारी शक्ति पुरस्कार के लिए सीआरपीएफ की तरफ से मेरा नॉमिनेशन भेजा गया था. मैंने अपने अभी तक के कार्यकाल के दौरान महिला उत्थान के लिए कई काम किए. विभिन्न संस्थानों ने भी मुझे सम्मानित किया है. यह लोगों का प्यार है और नारी शक्ति को उनका नमन और वंदन है. राज्यपाल ने भी प्रशंसा की, इन सब से आगे बढ़ने का, राष्ट की सेवा करने का मोटिवेशन मिलता है. मैं चाहती हूं कि मैं ऐसे ही देश की सेवा करती रहूं. जितने भी समाज के वंचित और जरूरतमंद लोग हैं, ऐसे ही उनको सहायता प्रदान करती रहूं."

रेप और एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए आपने कम किया, इन मुद्दों पर आप क्या कहेंगी?

"यह जो मुद्दे हैं बहुत ही संवेदनशील हैं. एक महिला के लिए उसकी अस्मिता, उसकी इज्जत और आबरु सबसे महत्वपूर्ण होती है. मैं यह संदेश देना चाहूंगी कि महिला की अस्मिता बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उसके तकलीफ, दर्द और आंसुओं को समझना चाहिए, जिसके साथ बलात्कार जैसे घृणित कार्य होते हैं. रेप पीड़िताओं में कई तो सेक्स वर्कर बन जाती है, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग में चली जाती है. कई जगह हमने देखा है कि उनके परिवार ही पैसे के लिए उनको इस रास्ते पर धकेल देते हैं. पूर्वोत्तर में जब मैं थी तो ऐसी शिकायतें मुझे मिली थी, हमने उनको उस चंगुल से निकाला, उनका हमने पुनर्वास कराया, यह जरूरी है कि हम उनका जीवन संवारने का काम करें. एसिड अटैक एक घृणित कार्य है, पीड़ित के जीवन और पहचान को छीन लेना, उनका दर्द शब्दों में बयान नहीं हो सकता. उनके लिए भी स्किल डेवलपमेंट के जरिए पुनर्वास के कार्य किए. माताएं और बहनें बच्चियों से जायद अपने बेटे और भाइयों को और अपने पतियों को सिखाएं कि वह एक औरत की इज्जत करें. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनको यह करवाया जाएगा. इसके लिए सख्त कानून भी है. समाज की जिम्मेदारी भी है कि वह आगे आकर इसको रोके. नारी की इज्जत करें उसे सम्मान दें यह हर इंसान का कर्तव्य है."

लेडी सिंघम, मर्दानी के तौर पर महिला दिवस पर आपका महिलाओं को क्या संदेश है ?

"जाहिर सी बात है जो आपने शब्द कहे वह अपने आप में शक्तिशाली शब्द हैं. नारी तो खुद अर्ध नरेश्वर का रूप है. उसके अंदर तो स्वयं ईश्वर का वास होता है. कोई पुरुष मांगने जाता है तो दुर्गा मां से शक्ति मांगता है, सरस्वती मां से विद्या मांगता है, लक्ष्मी मां से धन मांगता है. जब हम देवी के रूप में नारी को पूजते हैं तो हमें इस महिला दिवस पर संकल्प लेना चाहिए कि नारी के गौरव और गरिमा को हमेशा संजो कर रखेंगे. ऐसा इतिहास गढ़ेंगे जिसमें सुरक्षित समाज रहेगा. जहां नारी दिन हो या रात, चौबीसों घंटे कहीं भी अकेली आए , जाए तो सुरक्षित रहेगी. वक्त समाज की सोच को परिवर्तित करने का आ गया है. महिला दिवस पर सभी को शुभकामनाएं."