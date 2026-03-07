वुमेन्स डे स्पेशल: जिन्हे अपनों ने ठुकराया, उनको इन्होंने अपनाया, यशोदा बनकर 'कृष्ण' की जिंदगी संवार रहीं महिलाएं
''कोई झाड़ियों में बच्चे को छोड़ जाता है, कोई झूले में डाल जाता है. हम इनकी मां बनकर इनको पालते हैं, ममता लुटाते हैं.''
कोरबा: ऐसे नवजात बच्चे जिन्हें कोई अपनाना नहीं चाहता, जिन्हें जन्म देने वाले माता-पिता ने ही उन्हें त्याग दिया हो, उन्हें झाड़ियां में या पालने में छोड़ दिया हो, ऐसे अभागे बच्चों की परवरिश का जिम्मा मातृछाया ने उठा रखा है. मातृछाया में उनकी देखभाल करने वाली महिलाएं साक्षात यशोदा का रूप हैं, उन्हें यशोदा कहकर पुकारा जाता है.
नवजात और अनाथ बच्चों को मां की ममता देने वाली यशोदा माएं लंबे समय से मातृछाया बच्चों की परवरिश कर रही हैं. दरअसल मातृछाया में ऐसे बच्चों को आश्रय दिया जाता है, जो अनाथ होते हैं. जिनके माता-पिता ने उन्हें जन्म तो दिया लेकिन वह उन्हें पालना नहीं चाहते. कारण चाहे जो भी हो, ऐसे बच्चों का बचपन बेहद कठिन हो जाता है. यदि मातृछाया की यशोदा माएं यहां न हों, तो इन बच्चों का बचपन भी मुश्किलों में घिर जाता.
मातृछाया की यशोदा मां
मातृछाया संस्था फिलहाल 19 बच्चे रह रहे हैं. इन बच्चों को खिलाने-पिलाने से लेकर उनके पढ़ाई लिखाई तक की व्यवस्था यहां देखभाल करने वाली महिलाएं करती हैं. मातृछाया संस्था में रहने वाले हर बच्चे की जिम्मेदारी यहां वैसे ही उठाई जाती है जैसे मां अपने घर में अपने बच्चों की उठाती हैं. यहां काम करने वाली महिलाएं कहती हैं कि कई बार बच्चों को गंभीर हालत में लोग यहां छोड़ जाते हैं. कोई अपने जिगर के टुकड़े को झाड़ियों में फेंक जाता है, तो कोई अपने लाल को झूले में डाल जाता है. हम यहां पर उन सभी बच्चों की देखभाल जी जान से करते हैं.
यशोदा मां बनकर सेवा करती हैं संस्था से जुड़ी महिलाएं
संस्था का संचालन भले ही समिति द्वारा किया जाता है, लेकिन बच्चों के देखभाल उनके परवरिश उनकी छोटी-छोटी जरूरत और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें मां का प्यार देना यशोदा मांओं की जिम्मेदारी है. जिसका निर्वहन वह बेहद समर्पण के साथ कर रही हैं. समाज का यह एक घिनौना सच है, जब बच्चों को जन्म देने वाले माता-पिता ही उन्हें त्याग देते हैं. ऐसे बच्चे जिन्हें उनके माता-पिता ने त्याग दिया हो, उन्हें मां का प्यार देकर अपने सीने से लगाना आसान नहीं होता. लेकिन इस चुनौती की कसौटी पर सालों से मातृछाया में सेवा देने वाली यशोदा माएं पूर्ण करती आ रही हैं.
''झाड़ी में तो कभी पालने में छोड़ जाते हैं, बच्चों को उनके माता-पिता''
मातृछाया में सेवा देने वाली यशोदा मां कहती हैं, जब बच्चों को यहां लाया जाता है, तब वह बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं. किसी को झाड़ियां में फेंक दिया जाता है, तो कोई हमें पालने में मिलता है. सूचना मिलने पर कई बार तो बच्चों को रेस्क्यू भी करना पड़ता है. फिर उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं. इसके बाद उसकी दवा से लेकर उनका जो भी डेली रूटीन होता है, उसके हिसाब से उनकी देखभाल शुरू करते हैं. उन्हें खिलाने-पिलाने से लेकर नहलाने तक का सारा काम करते हैं. बल्कि मैं तो यह कहूंगी कि ये बच्चे ही हमारा परिवार हैं, अपने बच्चों से भी ज्यादा हम यहां के बच्चों का ध्यान रखते हैं. हमें काफी अच्छा लगता है. बच्चों से एक लगाव सा हो जाता है. यहां सेवा करने का अवसर हमको मिलता है ये बड़ी बात है. बच्चे भी हमें अपना समझते हैं. 0 से 6 साल तक के बच्चों को यहां रखा जाता है. इसके बाद वह दूसरे संस्थानों को भेजे जाते हैं, ताकि उनका भविष्य संवर सके.
''बच्चे जब यहां से जाते हैं तो दिल टूट जाता है''
यहां काम करने वाली एक और महिला कहती हैं, छोटे बच्चों को संभालने में ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. यहां हम उनका पूरा ध्यान रखते हैं, नहलाते हैं. बच्चों को पाल पोसकर बड़ा करते हैं. बच्चे 2 से 3 साल तक यहां रहते हैं. इसके बाद जब उनके एडॉप्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. उन्हें कोई गोद लेने आता है, तब हमारी रुलाई फूट जाती है. जिन बच्चों को हमने बड़ा किया है, आंखों के सामने जिन्हें बढ़ते देखा, उन्हें कोई गोद लेकर चला जाता है, तब बड़ा दुख होता है. वह दिन हमारे लिए काफी कठिन होता है. लेकिन हम पूरी मेहनत से और ममता के साथ उनका ध्यान रखते हैं. किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं.
'' बच्चे भगवान का रुप हैं, इनकी सेवा अपने बच्चों की तरह करते हैं ''
यहां काम करने वाली एक और महिला कहती हैं, मुझे यहां काम करते हुए 6 से 7 वर्ष का समय बीत चुका है. काफी अच्छा अनुभव है, जब यहां बच्चे लाए जाते हैं तब काफी बुरी स्थिति में रहते हैं. कुछ बच्चों की तबीयत तो काफी खराब रहती है. जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है. कुछ बच्चों को तो जंगल से यहां लाया जाता है. ऐसे बच्चे अनाथ हो जाते हैं. हम यही मानते हैं कि इनका कोई नहीं है, अब इनकी जिम्मेदारी हमें उठानी है. अपने बच्चे समझ कर ही इन्हें मां की ममता प्रदान करते हैं. बच्चे चाहे जिसके भी हों. वह भगवान का रूप होते हैं. यही मानकर हम उनकी सेवा करते हैं. हर तरह से उन्हें हम मां का प्यार देने का प्रयास करते हैं. उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देते. जब बच्चों को गोद लिया जाता है. तब उस दिन हमें कभी तकलीफ भी होती है. ऐसा लगता है कि हमारे अपने बच्चों को कोई हमारी गोद से छीनकर ले जा रहा है.
''पालन पोषण के साथ हम बच्चों को अक्षर ज्ञान भी कराते हैं''
मातृछाया की महिला कहती हैं, जब यहां रहने वाले बच्चों की उम्र 3 साल के लगभग हो जाती है. तब उन्हें प्री स्कूल और प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं. कुछ बच्चे ज्यादा ही नटखट होते हैं. तो उन्हें हाथ पकड़ कर लिखना भी सिखाते हैं, ताकि वह 6 वर्ष बाद जब दूसरी संस्थाओं में जाएं, पढ़ाई लिखाई शुरू करें. तो कम से कम कुछ शुरुआती ज्ञान उन्हें हो. इस तरह की शिक्षा प्रदान करने के बाद ही हम बच्चों को यहां से दूसरी संस्था में भेजते हैं.
मातृछाया में आने वाला हर बच्चा रोते हुए आता है, लेकिन यहां काम करने वाली यशोदा माएं ऐसी जतन करती हैं, कि जब बच्चा यहां से जाए तो न सिर्फ अपनी दुनिया रोशन करे, बल्कि दूसरों के जीवन में सतरंगी खुशियां लेकर आए.
