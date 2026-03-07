ETV Bharat / state

सास से सीखी कला ने अंजलि वकील को दिलाई ग्लोबल पहचान, चंबा रुमाल को मिला विश्वभर में मंच, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

चंबा रूमाल ने हिमाचल प्रदेश की अंजलि वकील को देश-दुनिया में पहचान दिलाई.

चंबा रूमाल ने अंजलि वकील को दिलाई ग्लोबल पहचान
चंबा रूमाल ने अंजलि वकील को दिलाई ग्लोबल पहचान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 7:37 PM IST

शिमला: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि उन संघर्षों और सफलताओं को याद करने का दिन है, जिन्होंने समाज की दिशा बदली है. हिमाचल प्रदेश की गोद में बसी चंबा घाटी से एक ऐसी ही कहानी निकलकर आती है. चंबा रूमाल की यह कहानी है दो महिलाओं की, जहां एक सास (पद्मश्री ललिता वकील) ने अपनी कला को मशाल बनाया और उनकी बहू (अंजलि वकील) ने उस मशाल की रोशनी को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाया.

चंबा रूमाल: सुई-धागे से बुना गया गौरवशाली इतिहास

चंबा रूमाल महज एक कपड़ा नहीं, बल्कि चंबा की रियासती संस्कृति का जीवित दस्तावेज है. इसका इतिहास 16वीं शताब्दी से जुड़ा है. माना जाता है कि चंबा रूमाल का सबसे पुराना स्वरूप गुरु नानक देव जी की बहन बेबे नानकी ने तैयार किया था, जो आज भी होशियारपुर के एक गुरुद्वारे में संरक्षित है.

17वीं और 18वीं शताब्दी में, यह कला चंबा की रियासत में फली-फूली. राजघराने की महिलाएं अपनी बेटियों को दहेज में देने के लिए इन रूमालों पर महाभारत, रामायण और कृष्ण लीला के दृश्य उकेरती थीं. समय के साथ ललिता वकील जैसी दूरदर्शी महिलाओं ने इसे पुनर्जीवित किया.

अंजलि वकील की कहानी उनकी सास, ललिता वकील के बिना अधूरी है. ललिता जी ने अपना पूरा जीवन चंबा रूमाल को समर्पित कर दिया. उनकी इसी निष्ठा के कारण उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और नारी शक्ति पुरस्कार जैसे सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया.

ललिता वकील ने न केवल इस कला को जिंदा रखा, बल्कि इसे एक व्यावसायिक पहचान भी दी. उन्होंने हजारों महिलाओं को इस कला का प्रशिक्षण देकर, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया. उनके लिए चंबा रूमाल सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि चंबा की अस्मिता थी. जहां आज की पीढ़ी आधुनिकता की दौड़ में अपनी परंपराओं को पीछे छोड़ रही है, वहीं अंजलि वकील ने एक मिसाल पेश की. अंजलि बताती हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी सास रही हैं.

सास से सीखी कला ने अंजलि वकील को दिलाई ग्लोबल पहचान
सास से सीखी कला ने अंजलि वकील को दिलाई ग्लोबल पहचान (ETV Bharat)
15 दिनों का चमत्कार: आमतौर पर चंबा रूमाल की बारीक 'दो-रुखा' (Double-sided) कढ़ाई सीखने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन अंजलि ने अपनी सास के मार्गदर्शन में इसे मात्र 15 दिनों में सीख लिया. यह उनकी एकाग्रता और अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम का प्रमाण था.

राष्ट्रीय सम्मान: अपनी कड़ी मेहनत और नवाचार (Innovation) के कारण अंजलि को साल 2018 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इसके अलावा, उन्हें जापान में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल चुका है.

चंबा रूमाल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी 'डबल साइड एम्ब्रॉयडरी' है. अंजलि बताती हैं, 'इस कढ़ाई को इस तरह किया जाता है कि कपड़ा सीधा हो या उल्टा, दोनों तरफ से डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा दिखता है। इसमें गाँठ (Knot) का इस्तेमाल नहीं होता'.

चंबा रूमाल: सुई-धागे से बुना गया गौरवशाली इतिहास
चंबा रूमाल: सुई-धागे से बुना गया गौरवशाली इतिहास (ETV Bharat)

कपड़ा और धागा: अंजलि गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करतीं. वह इसके लिए सिल्क और बनारसी सिल्क का उपयोग करती हैं. इसमें इस्तेमाल होने वाले शुद्ध रेशम के धागे विशेष रूप से दिल्ली से मंगवाए जाते हैं. एक जटिल चंबा रूमाल तैयार करने में कई महीनों का समय लगता है. यह धैर्य की परीक्षा है, जिसे अंजलि बखूबी निभा रही हैं.

चंबा रूमाल की खासियत
चंबा रूमाल की खासियत (ETV Bharat)

जब अंबानी की शादी में गूंजा चंबा का नाम

चंबा रूमाल की वैश्विक प्रतिष्ठा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी के दौरान ललिता वकील को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था. वहां उन्होंने चंबा रूमाल को प्रदर्शित किया और अतिथियों को इस कला से रूबरू कराया. यह हिमाचल की हस्तकला के लिए एक स्वर्णिम क्षण था.

चंबा रूमाल में उकेरी जाने वाली कहानियां
चंबा रूमाल में उकेरी जाने वाली कहानियां (ETV Bharat)

1500 से 40 लाख तक का सफर

अंजलि वकील के अनुसार, 'चंबा रूमाल अब केवल एक घरेलू वस्तु नहीं रह गया है, बल्कि यह एक 'लक्जरी आर्ट' बन चुका है. इसकी शुरुआत 1500 रुपये से होती है, लेकिन कढ़ाई की जटिलता और आकार के आधार पर इसकी कीमत 30 से 40 लाख रुपये तक पहुंच सकती है'.

चंबा रूमाल की कीमत लाखों में
चंबा रूमाल की कीमत लाखों में (ETV Bharat)
चर्चा में 7 लाख का रूमाल: हाल ही में 'हिम एमएसएमई फेस्ट' में अंजलि द्वारा बनाया गया सात लाख रुपये का चंबा रूमाल आकर्षण का केंद्र रहा.

विदेशों में धूम: भारत के अलावा जापान और जर्मनी में इस कला की भारी मांग है. लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में चंबा रूमाल को रखा गया. 1883 का चंबा रूमाल आज भी पर्यटकों को चकित करता है.

अंजलि ने महसूस किया कि कला को जीवित रखने के लिए उसे समय के साथ बदलना जरूरी है. उन्होंने चंबा रूमाल की कढ़ाई को केवल रूमाल तक सीमित न रखकर इसे दुपट्टों, शॉल और साड़ियों पर भी उकेरा. आज उनकी बनाई गई साड़ियां और शॉल हाई-प्रोफाइल आयोजनों की शोभा बढ़ाते हैं.

अंजिल वकील को सम्मानित करते सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
अंजिल वकील को सम्मानित करते सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (ETV Bharat)

अंजलि केवल खुद तक इस कला को सीमित नहीं रखना चाहतीं. वह एक मिशन पर हैं कि यह कला कभी लुप्त न हो. वह IIT मंडी और IIT रुड़की जैसे शीर्ष संस्थानों में वर्कशॉप ले चुकी हैं. उनका मानना है कि यदि युवाओं को सही मंच और प्रशिक्षण मिले, तो यह हस्तशिल्प आजीविका (Livelihood) का एक बहुत मजबूत साधन बन सकता है.

यह कहानी केवल दो महिलाओं की सफलता की नहीं है, बल्कि यह उस 'सिस्टरहुड' (महिला भाईचारा) की कहानी है, जहां एक सास अपनी बहू को आगे बढ़ने के लिए पंख देती है. अंजलि और ललिता वकील ने साबित कर दिया कि घर की चारदीवारी के भीतर सीखी गई कला दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर सम्मान दिला सकती है.

